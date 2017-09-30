 经济指标走弱 中国降关税促投资 | 经济纵横 | DW | 01.10.2018

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经济纵横

经济指标走弱 中国降关税促投资

中国经济走弱，政府一方面降低关税鼓励投资，同时控制新闻风向防范负面渲染。

China Qingdao - Containerhafen (picture-alliance/dpa/Imaginechina/H. Jiajun)

(德国之声中文网) 9月30日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布2018年9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月下降0.5个百分点。

同日，财新网公布9月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50，比8月低0.6个百分点。

财新网报道，中国9月的制造业产出增长速度为2017年10月以来最弱，又遇上需求疲软: 新出口订单指数在收缩区间加速下挫，为2016年2月以来最低。

制造业PMI指数的计算方法乃是每月对采购经理进行抽样问卷调查，再对生产、新订单、雇员、供应商配送与库存五项类指标加权计算。

该指数反映了答题者的主观预期，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。

指数以50%为荣枯分水线: PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。

中国物流采购联合会引述特约分析师张立群认为，经济下行苗头不会形成趋势性态势，并且建议「要抓紧落实好相关政策安排，积极扩大内需，尽快化解短期下行压力。巩固经济稳中向好势头。」

「自主」降税

北京将自11月1日起，针对1585个税目降低最惠国税率，平均税率由10.5%降至7.8%，平均降幅约26%。涵盖了人民生产和生活所需的众多工业品等商品。

9月30日，财政部发布问答，解释这次降税为「自主降税」，乃是为满足「中国自身实现高质量发展需要」。

「主要针对生产所需的机电设备、零部件和原材料等工业品降税，更多是通过降低国内企业的生产成本，提高国内企业的供给能力和水平，间接改善国产品的性价比，最终惠及百姓。」

国际贸易对中国的重要性虽已逐渐降低，却仍然支持着中国境内数以万计的优渥职位。许多高附加价值的商品都是朝向美国出口，包括智慧型手机、工业机械以及医疗器械等。

China Shenzhen Wolkenkratzer (picture-alliance/Imaginechina/Ri Xi)

经济变差了吗? 经济转好了吗? 政府开始解决了吗?

防范媒体渲染

《纽约时报》报道，9月29日，中国政府为了避免经济恐慌扩大，首先对媒体报导下达指令，针对六种选题进行管控，包括: 

1. 经济数据不及预期，经济面临较为明显的下行压力

2. 地方政府债务风险已成隐患

3. 中美经贸摩擦影响逐渐显现

4.国内消费者信心指数下降

5. 停滞性通货膨胀预期升温

6. 借社会热点事件渲染民众生活艰难

中国政府对于新闻媒体进行严格管控，乃至于选题、报道方向、用词力度已经不是新闻。

Peking EU China Treffen Tusk Li Keqiang Juncker (picture-alliance/AP Photo/N. Han Guan)

李克强七月时见证与欧盟签署海洋合作宣言

习、李稳定民企

九月初，金融界人士吴小平发表了题为《中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务，应逐渐离场》在网络上引发了「国进民退」的讨论。现在网上已经找不到这篇文章的原文，然而讨论声浪仍未止息，官方媒体纷纷出现辟谣文章。

国务院总理李克强则在各个场合表示立场。

9月28日他在浙江台州主持座谈会，强调「民营经济和国有经济一样，都是社会主义市场经济的重要组成部分」。

9月30日会见中国政府友谊奖的外国得奖者、在庆祝国庆招待会上致辞，都秉持相同论调: 表示改革开放40周年，「中国坚持改革开放的决心不会动摇，力度会越来越大」。

习近平则早在27日在东北辽宁考察时，就已经做出类似表态: 「我们毫不动摇地发展公有制经济，也毫不动摇地支持、保护、扶持民营经济发展、非公有制经济发展」。

「党的路线方针政策是有益于、有利于民营企业发展的。」

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  • 日期 01.10.2018
  • 作者 罗法（发自台北）
  • 关键词 PMI
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  • 日期 01.10.2018
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