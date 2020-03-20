经济抗疫 德国是怎么做的？

（德国之声中文网）德国汉莎航空公司已经宣布，让大约31000多名员工进入短时工作的状态，并且会一直持续至今年8月。柏林泰格尔机场也已经为2200名员工申请了短时工作。主业为航空和旅游的德国途易集团（TUI）宣布在接下来的半年内实行短时工作政策。德国所有的丙级足球俱乐部同样也开始了短时工作。大众汽车的大约80000名员工即将开始拿短时工资，戴姆勒宣布从今年4月起进入短时工作状态。所有的这一切，只是德国现状的冰山之一角。

在德国，如果企业没有了订单，短时工作制（Kurzarbeit）是一个很受企业主欢迎的降低薪资成本的手段。在这种情况下，员工减少工作时间，甚至不工作。雇主只需要按照员工实际的工作量支付工资，不足原薪资的部分由德国劳工局补偿这部分工资税后金额的60%。有孩子的员工则为67%。

短时工作：德国制造

这样一来，陷入困境的企业就可以在不必裁员的情况下减少薪资成本。如果经济状况有所好转，可以立即启用这些有经验的专业员工。早在上一次2008年的经济危机中，短时工作制就凸显了它的作用。当时挽救了德国超过100万个就业岗位。面对如今的新冠危机，德国财政部长舒尔茨（Olaf Scholz）三月份曾表态称："这个办法当时有效，如今也会同样有效。"

短时工作这个方法，如今也引来世界其它国家纷纷效仿。西班牙、意大利、法国、奥地利和瑞士为了让企业能够度过危，同样引入了短时工作的机制。

另外，短时工作不仅仅是在经济危机严重的时候能发挥作用。此轮新冠疫情爆发前，德国2019年12月的统计就显示有大约10万就业者处于短时工作的状态。当然，如今这一数字会巨幅增长。

比金融危机还要糟糕

数日前，德国联邦政府估计新冠疫情期间将有大约215万人进入短时工作的状态。德国联邦劳工局局长施乐（Detlef Scheele）上周强调：这样的估计究竟是否准确，目前还无人能知。"我们估计，肯定会比金融危机时要多出很多。"在2008至2009年的金融危机期间。德国有超过140万人曾进入短时工作的状态。

施乐认为，目前的情况不应该造成人们的恐慌。即便政策层为此轮短时工作而准备的2.55亿欧元远远不够，但是他指出，德国劳工局目前座拥260欧元的储备资金，完全能够应付危机。

不是所有人都要短时工作

德国Ifo经济研究所最近在询问了大约2000家企业后发现，有超过四分之一的企业计划在接下来的三个月中引入短时工作制。由于许多企业早在3月中旬就递交了问卷，而此轮德国新冠疫情从3月下旬开始才进入高峰期，所以实际即将启用短时工作的企业可能会更多。根据该Ifo经济研究所公布的信息，在德国，尤其受新冠病毒影响而不得不开始短时工作制的行业分别是汽车行业（41%），机械制造业（33%）和电子行业（32%）。

但是，在化学和食品行业，人们目前完全不会考虑短时工作。有些行业甚至还必须扩招员工。比如说银行业。上周，德国储蓄银行协会会长施莱维斯(Helmut Schleweis)表示，有些银行为了处理激增的贷款申请，甚至不得不召回一些已经退休了的员工。

餐饮业受到冲击尤其大

大礼包："新冠防护甲"

新冠疫情对各行各业的打击已经导致许多企业逐渐走向破产边缘，不得不靠信贷为生。许多企业现金流严重紧张。德国联邦财政部为此推出规模为500亿欧元的"新冠防护甲"（Corona Schutzschild）政策"大礼包"。帮扶对象包括大中小型企业、个体户和初创型企业。其中疫情尤为严重的北威州政府为雇员人数在5人以下的企业准备了9000欧元的紧急补助金。雇员为10人和50人一下的企业分别能获得15000和25000欧元的补助金。

截止到3月29日，仅北威州就核准了122000份补助金申请。申请的过程非常简单，企业主只需要登录一个网页，回答一些"是"与"否"的问题，符合补助条件，就可以完成申请过程。主要的标准是企业受疫情影响，营业收入同比降低幅度超过一半，或者是属于新冠疫情限制措施下被强制关闭的企业之列。政府提供的补助金需要算入企业的营业收入，但不用还。

此外，德国政府还拿出了30亿欧元保障个体劳动者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人财富状况，更不需要动用自己的财富储备。

针对中型和大型企业，德国政府则推出了一系列保障现金流运转通畅的政策。包括为其提供总价值为4000亿欧元的政府贷款担保，让企业能够更好的在金融市场上融资。此外，政府还为濒临破产的企业准备好了1000亿欧元的特别贷款额度。

德国政府希望，以短时工作制和各类财政扶持政策的组合，帮助企业渡过眼下的新冠危机。根据设在科隆的德国经济研究所（IW）估计，此轮危机会导致德国国民生产总值缩水5至10个百分点。该研究所属于支持德国目前就应该考虑制定详细的"退出策略"，也就是新冠疫情过后的全面复工政策的一方。同时德国也有包括总理府在内的声音表示，现在就谈论全面复工，还为时太早。但各界目前共同达成的广泛共识是，用财政支持保住企业、用短时工作保住就业岗位，是新冠危机中的德国目前经济政策的重中之重。