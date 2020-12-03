经济惩罚不停 北京传正式封杀澳洲煤炭

中国官媒报导，北京方面封杀了澳大利亚的煤炭进口。此举可能会让澳大利亚蒙受百亿澳元的经济损失，并进一步加剧两国之间的紧张局势。
(德国之声中文网) 根据中国官媒《环球时报》英文网周日(12月13日)报导，中国将禁止进口澳大利亚煤炭，澳大利亚也出面表示将尽一切努力保护澳洲产业。
根据《环球时报》，中国最高经济规划师在12月12日批准电厂进口煤炭，除澳大利亚外，没有通关限制，以稳定煤炭采购价格。
其中分析师还强调，中国有多种煤炭来源，包括蒙古、印尼和俄罗斯，也引用中国社会科学院世界经济与政治研究所世界能源研究室主任王永中说法表示：「因为中澳关系不断恶化，澳大利亚正在逐渐失去中国市场。」
根据路透社，此消息一出，周二(12月15日)表示，他将寻求一切途径维护本国企业的权益。
他对记者说:「我们已经看到澳大利亚与中国的贸易出现了普遍中断的模式。」并说：「有据可查的是，在相当长的一段时间内，一些船只在向中国卸载澳大利亚煤炭的部份受到了延误。」
ABC中文网报导，自今年10月以来，中国已非正式禁止从澳大利亚进口煤炭，数十艘散货运煤船滞留中国港口等待清关。上个月，中国当局声称是「环保问题」导致对澳大利亚煤炭的清关延迟。最近几周，澳大利亚的运煤船更是一直滞留在中国的港口之外，令人对中国这个139亿澳元的煤炭出口市场感到担忧。
报导提到，伯明翰呼吁中国当局澄清《环球时报》的报道。他认为，如果报道的内容准确无误，那么此举「看上去是对澳大利亚煤炭采取了歧视性的措施」。
邹宗翰/张慈 (路透社、ABC中文网、环球时报)
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