 经济惩罚不停 北京传正式封杀澳洲煤炭 | 经济纵横 | DW | 15.12.2020

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经济纵横

经济惩罚不停 北京传正式封杀澳洲煤炭

中国官媒报导，北京方面封杀了澳大利亚的煤炭进口。此举可能会让澳大利亚蒙受百亿澳元的经济损失，并进一步加剧两国之间的紧张局势。

  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

  • Australien Politiker Sam Dastyari in Canberra

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    工党议员被指“通华”

    2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    带头禁用华为

    2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

    尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “反华急先锋”?

    在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    澳驻华记者出于安全考虑紧急离境

    2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “战狼”：赵立坚推文惹风波

    中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    北京下关税“狠手” 澳告到WTO

    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

  • Australien Politiker Sam Dastyari in Canberra

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    工党议员被指“通华”

    2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    带头禁用华为

    2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

    尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

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    “反华急先锋”?

    在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    澳驻华记者出于安全考虑紧急离境

    2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “战狼”：赵立坚推文惹风波

    中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    北京下关税“狠手” 澳告到WTO

    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


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澳洲和英国媒体根据一份曝光的泄密档案报导，中国共产党人士已渗透到西方国家领事馆、各大学以及各大企业，像是波音、辉瑞、阿斯利康、劳斯莱斯、汇丰银行、捷豹路虎等。

澳大利亚议会周二（12月8日）赋权联邦政府取消地方政府与外国达成的与国家利益相冲突的协议。中国与该国维多利亚州签署的“一带一路”建设框架协议面临审核。

中国与澳大利亚之间的争端，本周因中国外交部发言人赵立坚的一则推文，变得更加紧张。澳大利亚洛伊国际政策研究所的研究员康思敏认为，北京的作法是要向亚太地区其他国家示警。

澳大利亚和中国由于一张讽刺澳大利亚军队在阿富汗杀害平民的合成图片而陷入外交战。专家表示尽管现在两国交恶，但在后新冠疫情时期澳大利亚仍旧需要中国市场来恢复经济。

(德国之声中文网) 根据中国官媒《环球时报》英文网周日(12月13日)报导，中国将禁止进口澳大利亚煤炭，澳大利亚也出面表示将尽一切努力保护澳洲产业。

根据《环球时报》，中国最高经济规划师在12月12日批准电厂进口煤炭，除澳大利亚外，没有通关限制，以稳定煤炭采购价格。

其中分析师还强调，中国有多种煤炭来源，包括蒙古、印尼和俄罗斯，也引用中国社会科学院世界经济与政治研究所世界能源研究室主任王永中说法表示：「因为中澳关系不断恶化，澳大利亚正在逐渐失去中国市场。」

根据路透社，此消息一出，周二(12月15日)表示，他将寻求一切途径维护本国企业的权益。

他对记者说:「我们已经看到澳大利亚与中国的贸易出现了普遍中断的模式。」并说：「有据可查的是，在相当长的一段时间内，一些船只在向中国卸载澳大利亚煤炭的部份受到了延误。」

Australien Canberra | Simon Birmingham, Trade Minister

澳大利亚贸易部长伯明翰 表示，《澳中自由贸易协定》与世界贸易组织的所有条款都应该得到维护与尊重。

ABC中文网报导，自今年10月以来，中国已非正式禁止从澳大利亚进口煤炭，数十艘散货运煤船滞留中国港口等待清关。上个月，中国当局声称是「环保问题」导致对澳大利亚煤炭的清关延迟。最近几周，澳大利亚的运煤船更是一直滞留在中国的港口之外，令人对中国这个139亿澳元的煤炭出口市场感到担忧。

报导提到，伯明翰呼吁中国当局澄清《环球时报》的报道。他认为，如果报道的内容准确无误，那么此举「看上去是对澳大利亚煤炭采取了歧视性的措施」。

邹宗翰/张慈 (路透社、ABC中文网、环球时报)

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