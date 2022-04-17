 经济学家：德国经济增长面临危险 | 经济纵横 | DW | 30.04.2022

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经济纵横

经济学家：德国经济增长面临危险

德国经济目前虽然仍在增长，但经济学家认为，这种情况并不一定会维持下去。其中最大的危险是：停止从俄罗斯进口能源。

Heizkörper in einer Wohnung mit Deutschland Nationalflagge in Landesfarben und Euro Symbolen an der Wand

专家认为，德国经济面临的最大危险是：停止从俄罗斯进口能源

（德国之声中文网） 在德国经济学家看来，停止进口俄罗斯能源以及由此对德国经济的巨大影响变得愈加现实。安联集团的首席经济学家乌特默尔（Katharina Utermöhl）在德新社进行的一项问卷调查中表示："我们的一条腿将跨进大停电的情况"。她这样描述停止从俄罗斯进口能源后可能会出现的情况。她预测，此举产生的后果是今年的经济增长只有0.9%，明年的经济产出将下降1.4个百分点。

德意志银行研究部的经济学家和劳动力市场专家沙滕贝格（Marc Schattenberg）也对禁运俄罗斯能源的可能发出警告。"欧盟和德国方面尚未最终决定停止购买（俄罗斯的）天然气，但不能排除俄罗斯方面的干扰"，他强调。本周，俄罗斯已切断了对波兰和保加利亚这两个欧盟国家的天然气供应。

德国复兴信贷银行集团（Kreditanstalt für Wiederaufbau, 简称KfW）的首席经济学家科勒-盖布(Fritzi Köhler-Geib)也持类似观点。她认为，德国的经济增长将不再有保障。"如果没有（俄罗斯）能源禁运，德国经济今年仍应明显增长。但鉴于主要的下行风险，可能会有不同的结果"，她如是说。

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在俄罗斯侵乌战争背景下，联邦德国政府现在也明显下调了本年度景气预估值。通胀局势年内亦无望缓解。

俄罗斯侵乌战争使德国经济日形困难。联邦政府尚无恰当药方。德国著名经济研究机构负责人近日提出了激进的应对措施。

德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。德国之声记者 Henrik Böhme认为，德国必须建立新的经济模式，而向无碳经济的转型可能会是一个很不错的选项。

多重负面因素

这一风险出现的时间也很不合适：受疫情影响，中国的防疫封控导致供应链中断，加上劳动力短缺和与战争引起的价格上涨，都对经济造成负面影响。

德国政府经济专家委员会的经济学家格林姆（Veronika Grimm）预测，德国经济前景不乐观。她指出："能源价格预计将保持在一个较高的水平。从长远来看，这对竞争力是一个重大挑战"。"现在必须尽快对德国的可再生能源领域进行投资，以便能够迅速建造足够的基础设施"，格林姆接着强调："能源政策也是安全政策--这一点现在已经变得很清楚了"。国家也无法对长期的高价负责。

KfW专家科勒-盖布同样认为高价是一个主要的经济风险。她补充道："能源价格上涨导致3月份的通胀率创下新高，同时降低了购买力。"由于持续的高通胀，今年的实际工资预计会下降。这名经济学家解释道，在2021年第四季度，基于劳资协议的时薪增长了1.1%，而通货膨胀率却为5%。

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百姓抢购囤积 通胀再攀新高

安联的经济学家乌特默尔甚至提到"德国统一以来实际工资的最大降幅"。"德国家庭从来没有像现在这样悲观，我们预计消费增长将严重受挫"，乌特默尔如是表示。随着时间的推移，这个问题也将冲击劳动力市场，而迄今为止，劳动力市场基本上尚未受到影响。德意志银行的专家沙腾伯格也指出：最迟在俄罗斯天然气供应中断时，德国劳动力市场的积极发展也会结束。

（德新社）

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