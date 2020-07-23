经济学家：德国景气恢复

（德国之声中文网）德国主要金融机构的国民经济学家们认为，因新冠疫情而受重创的德国经济已走上复苏之途。德意志银行首席经济学家沙滕贝格（Marc Schattenberg）在德新社的一项问卷调查中表示，目前的信号让人乐观"，处于新冠疫情高峰期的第二季度，经济出人意料，强势发展。安联集团的首席经济学家乌特默尔（Katharina Utermöhl）在谈到最新数据时表示，"萧条已经过去"，德国经济已脱离重症病房。不过，她同时强调，形势仍严峻，还不能排除出现回落的可能性。

沙滕贝格称，出口重又活跃，对华贸易中的损失不如人们所担心的那么大。不过，他警告说，"下半年里，贸易政治风险亦将重新进入焦点"。他强调指出，随着年底过渡期结束很可能出现英国无序脱欧，这一消息不是好事。他指出，人们将怀着很大的不安情绪注视美国情况的发展，新冠疫情尤其重创了这个国家。乌特默尔预期，7月，德国失业人数将比6月份增加11.9万人，失业总数升至297.2 万，抵近300万大关。沙滕贝格甚至认为，失业人数有可能会略多于300万。

这一点似乎并不影响经济学家们对景气的期待。巴登-符滕堡州银行的尼克拉施（Jens-Oliver Niklasch）便表示，从6月份以来，情况向好，7月份甚至已可看到出现更强增势。不过，他警告说，"在3、4两个月大跌后，一般预期，还要经过很长一段时期，才能重新达到危机前的生产和经营水平。"

他表示，就业市场表现出出人意料的稳定，扣除季节因素后，失业人数7月份可能只会小幅增加约5万人。不过，他担心，今年秋季有可能出现一波作为新冠疫情后果的企业破产潮，从而对景气和就业市场带来影响。9月份，因新冠疫情而中止的破产申报义务恢复实施。

国有的复兴信贷集团首席经济学家克勒-盖博（Fritzi Köhler-Geib）也警告不要过于乐观。她表示，未来数月，失业人数有可能继续增加，因为，会出现更多解雇、企业减少征聘。5月份，公开征聘的就业岗位数量为57万，比去年同期减少逾20万。她指出，尤其是无职业文凭者和青年人中的失业率增加。她强调，未来数月的当务之急是采取措施，不使这一失业现象成为定势，导致形成长期不利因素。她指出，为此，必须大量提供学徒职位和职业培训机会。

凝炼/任琛（德新社）

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