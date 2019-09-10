经济增速放缓挡不住中国富人更富的脚步

（德国之声中文网）周四（10月10日）公布的2019年胡润百富榜上1800多名最有钱的中国企业家人均财富超过20亿人民币。

55岁的马云及其家族第三次成为中国首富，财产高达2750亿。"小马"马化腾的财富较上一年增长200亿，涨幅8%，以2600亿重返第二名的位置。

美联社分析认为，这一结果体现出，美国以施加惩罚性关税打击中国出口导向型的制造业的背景下，中国国内消费市场是何等的重要。

富人榜中来自高科技、制药以及食品行业的富裕企业家人数增长的同时，来自传统制造业和房地产行业的企业家则开始跌出榜单。胡润百富榜创始人胡润（Rupert Hoogewerf）表示，"财富开始集中在那些能够顺应数字经济发展的人的手中"。

欧美国家的富人财富多为家庭继承而得，与之相比，中国的富裕企业家多为白手起家。胡润百富榜20年前刚刚开始设立时，那时候中国还没有亿万（美元）富翁。

地产商许家印排名第三

地产缩水、医药稳增

2017年的首富、地产商许家印财富缩水400亿，以2100亿退居第三。精神疾病药企翰森制药登陆港股带动孙飘扬、钟慧娟夫妇财富上涨925亿，以1750亿新进前十，位列第五。

医药产业的富人占今年榜单比例的8%，同10年前相比增长了一倍。

华为公司创办人任正非今年排在榜单第162位，排名上升36位，个人财富增长24%，达到210亿人民币。网络通讯设备公司华为公司今年上半年销售额同比增长23.2%。但公司方面已经警告说，由于该公司使用美国组件和技术受限，将会"面临严重困难"。

虽然中国经济增速下降，今年预期仅为6.2%，为26年来的新低点，但今年上半年，消费行业搭乘零售业的增长实现8.4%的增长率。今年伊始，受非洲猪瘟疫情与一些周期性因素的叠加影响，生猪养殖龙头企业牧原股份股价一路飙升屡创新高。执掌牧原股份的秦英林、钱瑛夫妇以1000亿财富排名第15位，比去年上升55位。

今年总共有156名40岁以下的上榜企业家，比去年多24人。39岁的黄峥以1350亿财富位列第七。成立4年的拼多多市值超过2900亿人民币。胡润说："世界上还没有哪个人能（像黄峥这样）一下子就聚集了如此之多的财富。"

2018，哪些华人最有钱？ 马化腾 凭借2950亿元人民币的资产，47岁的腾讯创始人马化腾成为全球华人首富。他在全球富豪榜上的排名则是第15。他与阿里巴巴的马云，正在引领中国进入无现金时代。

2018，哪些华人最有钱？ 马云 而马云及其家族则凭借2000亿元人民币，位列华人富豪榜的第四位，全球排名26。图中与他谈笑风生的脸书创始人扎克伯格，则以折合5000亿元人民币的总资产上升到全球总排行榜的第4名。

2018，哪些华人最有钱？ 许家印 60岁的中国地产商许家印坐拥财产2600亿人民币，首次进入十强，位列大中华区第二，其全球排名更是猛升至第20位。

2018，哪些华人最有钱？ 李嘉诚 已经90岁的香港地产大亨李嘉诚以折合人民币1900亿元的财产位列大中华区第六，全球第32位。

2018，哪些华人最有钱？ 李兆基 同样来自香港的90岁地产商李兆基则以折合人民币2150亿元的财富位列大中华区第三，全球第25位，比去年上升9位。过去一年中，李兆基控制的恒基地产股价上涨25%，公司市值突破2000亿港币。

2018，哪些华人最有钱？ 杨惠妍 37岁的杨惠妍拥有财富2000亿元人民币，位列华人第四，全球第26位，比去年上升126位。目前，杨惠妍旗下的碧桂园是房地产业内增长势头最迅猛的一匹黑马。

2018，哪些华人最有钱？ 美的集团的何享健、何剑锋父子 这对父子的公开照片很少。他们目前坐拥1850亿元人民币的财产，位列大中华区第七，全球第34位。美的集团今年初市值已经突破4000亿元。该公司2016年夏天收购了德国机器人制造商库卡。

2018，哪些华人最有钱？ 王健林 曾经排名华人榜首的王健林家族今年仅位列大中华地区第八名，拥有财产1700亿元人民币。他的全球排名也从第19下滑到第36位。

2018，哪些华人最有钱？ 王卫 顺丰快递创始人王卫以1400亿元人民币财产位列大中华区第九，全球第46位，比去年下降21位。目前，顺丰快递正在迅速增长，去年还曾斥资3.2亿元竞拍获得两架波音747货机，进一步扩充其运能。

2018，哪些华人最有钱？ 丁磊 网易的丁磊则以1350亿元人民币的财富位列大中华区第十，全球第48位。目前，网易正在大力布局电子商务。

2018，哪些华人最有钱？ 李书福 55岁的吉利汽车董事长李书福今年财产猛增3倍，达1100亿元人民币。就在最近，他斥资570亿元收购了戴姆勒9.7%的股份。他在华人富豪榜上排名第17，全球排名第73。

2018，哪些华人最有钱？ 郭台铭 台湾首富则是68岁的郭台铭，他拥有折合人民币605亿元的资产，位列大中华区第42位，全球第183位，比去年上升223位。郭台铭已经宣布，未来5年将加大在人工智能研发方面的投资。去年，鸿海去年全年营收达4.7万亿新台币，约合人民币1万亿元。

2018，哪些华人最有钱？ 贝佐斯 全球排名第一的则是亚马逊创始人贝佐斯(Jeff Bezos)，拥有折合人民币7750亿元的资产，遥遥领先排名第二、第三的股神巴菲特(6450亿)以及微软创始人比尔·盖茨(5700亿)。



洪沙/石涛 (德新社、美联社)