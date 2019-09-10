经济增速放缓挡不住中国富人更富的脚步

2019年度胡润百富榜今日公布。尽管美中贸易战仍没有收兵之势，中国经济增速放缓，但中国富人们的财富仍在增加。“二马当先”的就是首富“老马”马云和二富“小马”马化腾。
（德国之声中文网）周四（10月10日）公布的2019年胡润百富榜上1800多名最有钱的中国企业家人均财富超过20亿人民币。
55岁的马云及其家族第三次成为中国首富，财产高达2750亿。"小马"马化腾的财富较上一年增长200亿，涨幅8%，以2600亿重返第二名的位置。
美联社分析认为，这一结果体现出，美国以施加惩罚性关税打击中国出口导向型的制造业的背景下，中国国内消费市场是何等的重要。
富人榜中来自高科技、制药以及食品行业的富裕企业家人数增长的同时，来自传统制造业和房地产行业的企业家则开始跌出榜单。胡润百富榜创始人胡润（Rupert Hoogewerf）表示，"财富开始集中在那些能够顺应数字经济发展的人的手中"。
欧美国家的富人财富多为家庭继承而得，与之相比，中国的富裕企业家多为白手起家。胡润百富榜20年前刚刚开始设立时，那时候中国还没有亿万（美元）富翁。
地产缩水、医药稳增
2017年的首富、地产商许家印财富缩水400亿，以2100亿退居第三。精神疾病药企翰森制药登陆港股带动孙飘扬、钟慧娟夫妇财富上涨925亿，以1750亿新进前十，位列第五。
医药产业的富人占今年榜单比例的8%，同10年前相比增长了一倍。
华为公司创办人任正非今年排在榜单第162位，排名上升36位，个人财富增长24%，达到210亿人民币。网络通讯设备公司华为公司今年上半年销售额同比增长23.2%。但公司方面已经警告说，由于该公司使用美国组件和技术受限，将会"面临严重困难"。
虽然中国经济增速下降，今年预期仅为6.2%，为26年来的新低点，但今年上半年，消费行业搭乘零售业的增长实现8.4%的增长率。今年伊始，受非洲猪瘟疫情与一些周期性因素的叠加影响，生猪养殖龙头企业牧原股份股价一路飙升屡创新高。执掌牧原股份的秦英林、钱瑛夫妇以1000亿财富排名第15位，比去年上升55位。
今年总共有156名40岁以下的上榜企业家，比去年多24人。39岁的黄峥以1350亿财富位列第七。成立4年的拼多多市值超过2900亿人民币。胡润说："世界上还没有哪个人能（像黄峥这样）一下子就聚集了如此之多的财富。"
洪沙/石涛 (德新社、美联社)
在"胡润百富榜2017"中，前十名中增添了几位"新人"，其中一位"富二代白富美"排在去年中国首富王健林前面。最大的赢家并不是"二马"，而是财富暴涨的一位地产大亨。排行榜还提到了郭文贵和邓文迪。 (12.10.2017)