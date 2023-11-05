经济困窘中的"新冷战"外交？朝鲜大规模关闭驻外使馆

（德国之声中文网）专家称，从安哥拉到香港，朝鲜正在迅速关闭其海外大使馆和领事馆，因为平壤经济陷入困境，同时金正恩与俄罗斯一起展开"新冷战"外交。

当地政府证实，朝鲜官方媒体上周宣布其大使对非洲盟友乌干达和安哥拉进行"告别访问"，并关闭了在香港和西班牙的领事馆业务。专家称，可能会有更多这样的外交机构撤离。

这个拥有核武器的国家上一次如此大规模关闭外交使馆是在20世纪90年代中后期，当时该国遭受饥荒，造成数十万人死亡--也有人估计达数百万人死亡。

朝鲜前驻伦敦副大使太永浩（Thai Yong-ho）表示："自20世纪90年代的'艰难行军'以来，这是首次撤销如此多的大使馆。"

太永浩于2016年叛逃到韩国，现在是韩国执政党议员。他表示，关闭这些设施"表明联合国对朝鲜的制裁在全球范围内效果良好"。

专家表示，直到最近，朝鲜驻非洲大使馆的业务利润丰厚，从建筑到军事交易的服务使朝鲜能够赚取硬通货，但全球强化对金正恩被禁武器项目的制裁已经开始产生影响。

现在，即使是平壤远方的传统盟友也"难以向朝鲜支付资金，因此朝鲜别无选择，只能关闭大使馆"，太永浩说。

平壤外交战略的转变

首尔统一部本周表示，全球"加强对朝鲜的制裁扰乱了其外汇收入"。

该部称："这反映出朝鲜出现严重的经济危机，难以与传统盟友维持哪怕是最低限度的外交关系。"

根据朝鲜外务省的信息，朝鲜与150多个国家建立了外交关系。但自20世纪90年代以来，由于财政拮据，朝鲜驻外使团的数量一直在减少。

最新一轮的关闭也凸显了平壤外交战略的转变：朝鲜曾一度寻求维持所谓的不结盟战略，在冷战超级大国之间保持平衡，而现在却与中国和俄罗斯站在了一起。

金正恩和俄罗斯总统普京于9月在俄罗斯远东地区举行了峰会，美国和韩国随后声称平壤已开始向莫斯科提供武器，以换取卫星技术支持。

"由于乌克兰战争，朝鲜认为可以通过向俄罗斯和中国派遣大量人力并加强与这两个国家的军事和经济合作来生存，"前外交官太永浩说。

他说："这表明，在朝鲜的整体外交战略中，非洲的战略地位已经削弱，而中国和俄罗斯的战略重要性却在增加。"

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

网络黑客不足以维持朝鲜的经济

韩国国家统一研究院高级研究员赵汉范（Cho Han-bum）告诉法新社，关闭大使馆的种子可能早在2019年就已经播下，当时的美国总统特朗普与金正恩在河内举行的峰会以失败告终。

他说，当时"朝鲜宣布了一场长期战争"，决定将重点放在其被禁止的武器计划上，而不是谈判上。

但疫情导致人员调动困难，因此朝鲜驻外使团的调整现在才开始。

赵汉范表示，有报告显示，该国最终将关闭大约50个大使馆中的10个，"这意味着其外国大使馆的数量将减少20%。

"除非发生经济危机，否则国际上很难找到这样的案例，"他说。

赵汉范说，自2020年为预防疫情而封锁边境以来，朝鲜严峻的经济形势进一步恶化，贸易逆差不断增加，外汇储备日渐减少。

"网络黑客不足以维持他们的经济。"他告诉法新社，"看来经济困难和外汇枯竭是关闭驻外使馆的最大原因。"

他说："朝鲜将通过维持或加强与中国、俄罗斯、叙利亚、伊朗和古巴等重要国家的使领馆，同时清理那些难以维持、负担沉重的使领馆，来加强其所谓的新冷战外交。"

"不过，可以认为朝鲜整体外交能力的下降是不可避免的。"

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



（法新社）

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