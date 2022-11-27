为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
经济危机指的是一个或多个国民经济或整个世界经济在一段比较长的时间内不断收缩（经济负增长）。
经济危机直接原因可能是：银行或企业破产、生产过量、经济战（关税，禁止出口等）、自然灾难、货币战。经济危机的后果可能是：社会动乱、国民经济调节和经济恢复、政变、战争。
古巴政府官员表示，将从中国获得约1亿美元的捐款，以帮助古巴度过经济危机，双方也正在协调重组债务方案。
经过几个月的政治和经济乱局之后，英国前任财政大臣苏纳克出任首相。对于名誉扫地的保守党来说，苏纳克是扭转政局，并摆脱经济危机的最后一线希望。
斯里兰卡总统周四表示，斯里兰卡将同中国政府就债务重组问题展开谈判。债务重组是国际货币基金组织为拯救斯里兰卡经济危机提出的先决条件
国际货币基金组织已和斯里兰卡达成共识，将向该国提供29亿美元的救助款项。斯里兰卡目前陷入了该国建国七十年以来最严重的经济危机。
韩国法务部表示，三星电子副会长李在镕将被「复职」以帮助该国克服经济危机。这位三星集团的继承人去年因金融犯罪而被定罪。
乌俄战争自今年二月底爆发以来，已造成数万人死亡、数百万人流离失所，并在世界各地引发经济危机。这场战争带给人们重大影响有哪些？
《商报》发表了其驻华记者结束三年在中国的工作后的观察和总结，描述了在她眼中，中国在过去几年发生了怎样的巨变。《法兰克福汇报》一篇评论则关注了北京在面对斯里兰卡严重经济危机时没有出手相助。
马杜尚卡（ Miraj Madushanka ）从未想到过，他竟也需要政府的配给粮，使全家人能一天两餐：斯里兰卡目前正深陷该国史上最严重经济危机，包括他在内的无数新兴中产阶层家庭的生活一落千丈。
因为经济危机引发的持续动荡不断升级，反政府的抗议者闯入政府大楼、烧毁官员住宅并毁坏巴士车。虽然总理引咎辞职，但示威者的主要诉求是要求总理的弟弟——掌握更多权力的总统戈塔巴耶·拉贾帕克萨下台。
德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。
深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。
斯里兰卡经济危机愈发严重。民众在总统拉贾帕克萨的官邸前示威时与警方发生冲突之后，拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态，之后该国警方宣布周六实施宵禁令，以防民众在周末举行大规模游行。
南美国家阿根廷正深陷经济危机，去年，该国通货膨胀率超过50%，就在此时，该国政府公布了扩建与中国经济关系战略。该国总统费尔南德斯还亲自出现在北京冬奥会开幕式上。
斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。
有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。
恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式