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经济危机

经济危机指的是一个或多个国民经济或整个世界经济在一段比较长的时间内不断收缩（经济负增长）。

经济危机直接原因可能是：银行或企业破产、生产过量、经济战（关税，禁止出口等）、自然灾难、货币战。经济危机的后果可能是：社会动乱、国民经济调节和经济恢复、政变、战争。

A general view shows the Evergrande Center building in Shanghai on October 9, 2021. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

墙外文摘：恒大债务是更大经济危机的前奏 31.10.2021

有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。

The Evergrande headquarters is seen in Shenzhen, southeastern China on September 14, 2021, as the Chinese property giant said it is facing unprecedented difficulties but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

德语媒体：恒大危机并非灾难 14.10.2021

房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。
(FILES) In this file photo taken on September 17, 2021, a man walks past a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Guangzhou, China's southern Guangdong province. - Anxious investors, employees and suppliers describe a scramble inside teetering Chinese property giant Evergrande, in a crisis that has shaken public trust as it struggles to tide over a liquidity crunch. (Photo by Noel Celis / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-ECONOMY-PROPERTY-EVERGRANDE,FOCUS BY BEIYI SEOW AND VIVIAN LIN

德语媒体：戳不得却又不得不戳的泡沫 05.10.2021

恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
Teherans Friedhof kauft drei neue Mercedes für reiche und VIP- Verstorbenen. Quelle: YJC Lizenz: Frei

深陷经济危机 伊朗富人数量不减反增   18.07.2021

虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。 
Ebrahim Raisi, a candidate in Iran's presidential elections, casts his vote at a polling station in Tehran, Iran Friday, June 18, 2021. Iran began voting Friday in a presidential election tipped in the favor of a hard-line protege of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, fueling public apathy and sparking calls for a boycott in the Islamic Republic. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统 19.06.2021

正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。

Die Euro-Skulptur steht am 05.06.2014 vor der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Arne Dedert/dpa

谁来替欧洲的新冠债务买单？ 17.04.2021

为了应对新冠疫情对经济造成的重创，包括德国在内的欧盟各成员国债台高筑。谁来为这些债务买单呢？当然是各国老百姓。但是，专家们似乎并不为此发愁。
BELO HORIZONTE, BRAZIL - JUNE 23: A medical team employee prepares vaccine at the ICU of Mater Dei hospital amid the coronavirus (COVID-19) pandemic on June 23, 2020 in Belo Horizonte, Brazil. Brazil has over 1.000,000 confirmed positive cases of Coronavirus and has over 50,000 deaths. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

全球风险报告：新冠疫情可能加重“青年幻灭” 21.01.2021

一份新的报告显示，新冠疫情给人类带来严重威胁，将千禧一代推入多重困境，并可能破坏全球应对气候变化的努力。
A Cuban worker shows CUP (Cuban pesos) and CUC (Cuban convertible pesos) of different denominations in Havana on February 8, 2018. Cuba is expected to launch a plan this year to unify the two currencies it has in circulation - one strong (Cuban convertible pesos) and one weak (Cuban pesos) - and also the exchange rate, a situation that could shake the economy. / AFP PHOTO / Adalberto ROQUE (Photo credit should read ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images)

告别“外汇卷” 古巴即将取消货币双轨制 12.12.2020

为了恢复经济活力，社会主义的古巴决定推进货币改革。经济学家认为，此举实属必要，但也充满风险。
October 31, 2020, Los Angeles, California, USA: People hold signs and wave US flags during a pro-Trump rally in Beverly Hills, California on October 31, 2020. (Credit Image: © Ringo Chiu/ZUMA Wire |

拜登当选 在美华人对新政府有何期待？ 08.11.2020

美国当地时间11月7日周六上午，拜登当选美国第46任总统，他承诺恢复政治常态和团结国家，以应对一场正在肆虐美国的健康和经济危机。对此，德国之声第一时间采访了生活在纽约、洛杉矶和华盛顿等美国主要城市的几位华人对拜登新政府的期待。
FILE PHOTO: A large screen on a building shows Japan's Prime Minister Shinzo Abe declaring a state of emergency, at Tokyo's famous entertainment district Kabukicho, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan April 7, 2020. REUTERS/Naoki Ogura/File Photo

疫情笼罩：日本第二季度经济萎缩创纪录 17.08.2020

受中美贸易战及新冠疫情影响，令日本经济陷入了战后最严重的经济危机。虽然目前也出现了一些好转迹象，但经济全面复苏仍需要时日。
US vs China Copyright: xkentohx Panthermedia27253964

德语媒体：欧洲不应被中美之争所裹挟 10.08.2020

有些欧洲人认为，一旦特朗普在今年秋季的总统大选中落选，世界就会恢复往日的平静。但《法兰克福汇报》评论认为，这完全是不切实际的幻想。
Lebanese soldiers search for survivors after a massive explosion in Beirut, Lebanon, Wednesday, Aug. 5, 2020. The explosion flattened much of a port and damaged buildings across Beirut, sending a giant mushroom cloud into the sky. In addition to those who died, more than 3,000 other people were injured, with bodies buried in the rubble, officials said.(AP Photo/Hassan Ammar)

黎巴嫩爆炸之后: 上千伤亡 30万人无家可归 06.08.2020

在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。
TOPSHOT - EDITORS NOTE: Graphic content / Lebanese army soldiers stand while behind a helicopter puts out a fire at the scene of an explosion at the port of Lebanon's capital Beirut on August 4, 2020. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

黎巴嫩请求国际援助 以色列积极响应 05.08.2020

在一次电视演讲中，黎巴嫩总统奥恩向国际社会发出援助请求，指出本已深陷经济危机的黎巴嫩因贝鲁特爆炸事件再遭重创。同时，他也许诺将迅速、透明地推进此次惨案的调查工作。长年与黎巴嫩存在冲突的“世仇”以色列也伸出了援手。
JAHRESRÜCKBLICK 2011 - Goldbarren der Deutschen Bundesbank liegen in Frankfurt/Main im Tresor (undatiertes Archivfoto). Der Goldpreis ist am Montag 11.07.2011 angesichts der Sorgen wegen der Schuldenkrise auf ein neues Rekordhoch auf Euro-Basis gesprungen. Im späten Vormittagshandel verteuerte sich eine Feinunze (etwa 31 Gramm) zeitweise auf 1095,02 Euro und kostete damit so viel wie noch nie. Foto: Bundesbank/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

中美冲突、新冠疫情：国际金价创新高 27.07.2020

7月27日，国际市场黄金价格升至历史最高水平。对新冠疫情导致经济崩盘的担心为金价蹿升的主要原因；此外，中美冲突不断激化也是重要推手。
Stacheldraht ist am 05.07.2014 im Hafen in Hamburg vor einem Containerschiff zu sehen. | Verwendung weltweit

欧盟经济衰退程度比预期更糟 07.07.2020

欧盟正经历其历史上最大经济危机，--这是欧委会今年5月的预估。而根据欧委会的最新预估报告，情况还可能更糟。  
Young Chinese players compete in a match of the video game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) during the 2nd B5 Esports PUBG City Competition in Yantai city, east China's Shandong province, 17 December 2017. Winner winner, chicken dinner. When you or your team, having landed on a small island together with your competitors, kill all your rivals and become the only survivor, that phrase will pop up along with the victory sign. PlayerUnknown's Battlegrounds, a video game created by South Korean company Bluehole, is becoming smoking hot in China after domestic Internet giant Tencent introduced it into the most populous country as the exclusive agent. The game has sold more than 20 million copies across the world since landing in cyberspace in March, with Chinese players accounting for at least 40 percent of the sales. Besides, the game was named the best PC Game of the Year, based on public voting, at the 35th Golden Joystick Awards ceremony in the United Kingdom on November 18. Foto: Tang Ke/Imaginechina/dpa |

中国教育部新规 开网店、做博主也算就业 06.07.2020

新冠疫情催生了经济危机，加大了就业市场的压力，中国也不例外。在这一背景下，中国教育部出台了一项新规，将“互联网营销工作者”、“公众号博主”甚至“电子竞技工作者”都列入了就业统计指标。
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