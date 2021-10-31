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经济危机指的是一个或多个国民经济或整个世界经济在一段比较长的时间内不断收缩（经济负增长）。
经济危机直接原因可能是：银行或企业破产、生产过量、经济战（关税，禁止出口等）、自然灾难、货币战。经济危机的后果可能是：社会动乱、国民经济调节和经济恢复、政变、战争。
有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。
房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。
恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。
正处严重经济危机中的伊朗选出一名新总统。迄今计票结果显示，保守派人士、司法总监莱西一如预期胜选。
为了应对新冠疫情对经济造成的重创，包括德国在内的欧盟各成员国债台高筑。谁来为这些债务买单呢？当然是各国老百姓。但是，专家们似乎并不为此发愁。
一份新的报告显示，新冠疫情给人类带来严重威胁，将千禧一代推入多重困境，并可能破坏全球应对气候变化的努力。
为了恢复经济活力，社会主义的古巴决定推进货币改革。经济学家认为，此举实属必要，但也充满风险。
美国当地时间11月7日周六上午，拜登当选美国第46任总统，他承诺恢复政治常态和团结国家，以应对一场正在肆虐美国的健康和经济危机。对此，德国之声第一时间采访了生活在纽约、洛杉矶和华盛顿等美国主要城市的几位华人对拜登新政府的期待。
受中美贸易战及新冠疫情影响，令日本经济陷入了战后最严重的经济危机。虽然目前也出现了一些好转迹象，但经济全面复苏仍需要时日。
有些欧洲人认为，一旦特朗普在今年秋季的总统大选中落选，世界就会恢复往日的平静。但《法兰克福汇报》评论认为，这完全是不切实际的幻想。
在爆炸之前，黎巴嫩正在经历史上最严重的经济危机，通货膨胀与饥饿都困扰着人民。一場爆炸不仅炸毁人们的栖身之所，也动摇了政治环境。外科医生说，这简直「有如战争现场」。
在一次电视演讲中，黎巴嫩总统奥恩向国际社会发出援助请求，指出本已深陷经济危机的黎巴嫩因贝鲁特爆炸事件再遭重创。同时，他也许诺将迅速、透明地推进此次惨案的调查工作。长年与黎巴嫩存在冲突的“世仇”以色列也伸出了援手。
7月27日，国际市场黄金价格升至历史最高水平。对新冠疫情导致经济崩盘的担心为金价蹿升的主要原因；此外，中美冲突不断激化也是重要推手。
欧盟正经历其历史上最大经济危机，--这是欧委会今年5月的预估。而根据欧委会的最新预估报告，情况还可能更糟。
新冠疫情催生了经济危机，加大了就业市场的压力，中国也不例外。在这一背景下，中国教育部出台了一项新规，将“互联网营销工作者”、“公众号博主”甚至“电子竞技工作者”都列入了就业统计指标。
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