经济危机指的是一个或多个国民经济或整个世界经济在一段比较长的时间内不断收缩（经济负增长）。

经济危机直接原因可能是：银行或企业破产、生产过量、经济战（关税，禁止出口等）、自然灾难、货币战。经济危机的后果可能是：社会动乱、国民经济调节和经济恢复、政变、战争。