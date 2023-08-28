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经济危机指的是一个或多个国民经济或整个世界经济在一段比较长的时间内不断收缩（经济负增长）。
经济危机直接原因可能是：银行或企业破产、生产过量、经济战（关税，禁止出口等）、自然灾难、货币战。经济危机的后果可能是：社会动乱、国民经济调节和经济恢复、政变、战争。
曾几何时，中国经济的迅猛腾飞曾令一些西方人对专制政权的超高效率羡慕不已。然而现如今，中国经济又突然开始在多个层面陷入困境，西方是否能从中可以得到一些教训呢？
斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。
有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。
虽深陷经济危机、普遍贫困、新冠大流行瘟疫爆发，伊朗百万富翁数量却有增无减。致富渠道？答案是：金融投机。
因新冠危机，中国的人大政协两会延期二个半月后才拉开帷幕。海内外观察家非常关注，两会将宣布采取何种措施推动经济。
中国政府下调2019年经济发展预估后，德语报章讨论很多，有人认为，中国经济将陷入萧条和危机，但也有人认为，中国仍将是引领世界经济的火车头。
世界经济再度面临危机？迹象在增加。哪里的风险最大？来看一看。
世界经济论坛的创立者克劳斯·施瓦伯也认为，资本主义已经陷入危机。瑞士美丽的阿尔卑斯山麓美景无法掩盖残酷的现实，社会企业家们要求将贫富差距问题列入论坛议程。
周五的德语媒体，关注了中国日趋严重的企业债务问题，并就中国经济是否会陷入真正的危机展开了讨论。
西班牙经济危机的影响早已在社会中蔓延开来。一些曾经被认为是禁区的领域，如教育、卫生事业等，也开始实施财政紧缩政策。许多家庭和孩子都觉得日子过得太紧巴。
对于葡萄牙总理科埃略来说这是一个灾难：其紧缩计划的部分内容被宪法法院判决违宪。为稳定政府地位，他必须采取新的削减措施。
不少欧洲国家的人因本国深处债务危机而明显感到“囊中羞涩”。英国一项调查还显示，债务危机国家的民众的健康也受到影响。
11月15日，法国总理埃罗将访问德国，与德国总理默克尔共同协调经济政策。目前法国陷入经济困境，柏林政府敦促法国进行改革。
近日，中国国务院发展中心经济学者李佐军，在内部报告会上所作《2013年中国将爆发经济危机》演讲曝光。认为目前的中国是山雨欲来风满楼，2013年将爆发经济危机，同时会引发社会问题。
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