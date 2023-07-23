经济低迷期 奢侈品为何能卖疯了？

尽管全球经济充满不确定性，全球奢侈品市场反而获得强劲增长。有研究结果显示，预计2023年第一季度个人奢侈品销售额将比去年同期增长高达11%。哪个地区奢侈品市场格外火？在经济低窘迫的时期，奢侈品为什么能够逆势而上？
（德国之声中文网）咨询公司Bain和意大利奢侈品协会Fondazione Altagamma的研究结果显示，预计2023年第一季度个人奢侈品（包括服装、鞋子、皮具、香水和珠宝）的销售额将比去年同期增长高达11%。
研究还指出，2022年奢侈品销售额达到了3450亿欧元，创下历史新高。相比2021年销售额增长了约19%。根据目前的发展，预计2023财年销售额将再次增长，增幅预计在5%至12%之间。到2030年，全球奢侈品市场规模甚至有望增长至5700亿欧元，将会是2020年的一倍还多。相比之下，作为全球最大的人道主义组织联合国世界粮食计划署，目前的预算仅相当于这个数字的五十分之一。
奢侈品市场的景气发展主要得益于新冠疫情限制解除后欧洲的旅游业。不过奢侈品市场在不同地区也存在差异。欧洲市场和中国市场增长势头强劲，购买意愿高涨，但美国的奢侈品的购买力波动相对更低。
经济低迷的时期，大家为何爱买名牌？关于这个问题，市场专家也只能进行猜测。许多经济学家和分析人士认为，疫情是一个重要因素，人们高消费背后的想法是：生命苦短，让我们享受吧。德国《时代周报》援引总部位于纽约的奢侈品协会(Luxury Institute) 首席执行官佩德拉萨(Milton Pedraza)表示：“尤其在40到60岁之间的富裕人群中的许多人抱有这种想法。“
销量增长同时也给奢侈品行业带来了一个难题：他们在市场推出的产品越多，就越显得该商品不那么独特。全球奢侈品巨头LVMH集团主席阿尔诺对于这个问题有一个简单的解决方案——提价。这位大亨在行业里有着“穿着羊绒衫的狼”的外号。以LV手提包为例，在2014年，大约半数的LV手提包售价低于1500欧元。到了2021年，在这个价格范围内的仅有5款包包。例如，一款鳄鱼皮的Capucines包售价高达7300美元。佩德拉萨对此表示：“手表、珠宝或者某些顶级皮具被视为投资、传家宝，而不再被仅仅看成是奢侈品。”
尽管世界上许多危机未解，经济前景也并不明朗，但奢侈品行业增长似乎势头未减。根据Bain的数据，看起来奢侈品行业还会火相当长一段时间。根据预测，到2030年时将有比现在多1亿人愿意为昂贵物品买单。
（德新社等）
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