经济低迷期 奢侈品为何能卖疯了？

（德国之声中文网）咨询公司Bain和意大利奢侈品协会Fondazione Altagamma的研究结果显示，预计2023年第一季度个人奢侈品（包括服装、鞋子、皮具、香水和珠宝）的销售额将比去年同期增长高达11%。

研究还指出，2022年奢侈品销售额达到了3450亿欧元，创下历史新高。相比2021年销售额增长了约19%。根据目前的发展，预计2023财年销售额将再次增长，增幅预计在5%至12%之间。到2030年，全球奢侈品市场规模甚至有望增长至5700亿欧元，将会是2020年的一倍还多。相比之下，作为全球最大的人道主义组织联合国世界粮食计划署，目前的预算仅相当于这个数字的五十分之一。

奢侈品市场的景气发展主要得益于新冠疫情限制解除后欧洲的旅游业。不过奢侈品市场在不同地区也存在差异。欧洲市场和中国市场增长势头强劲，购买意愿高涨，但美国的奢侈品的购买力波动相对更低。

大家为何爱买名牌？

经济低迷的时期，大家为何爱买名牌？关于这个问题，市场专家也只能进行猜测。许多经济学家和分析人士认为，疫情是一个重要因素，人们高消费背后的想法是：生命苦短，让我们享受吧。德国《时代周报》援引总部位于纽约的奢侈品协会(Luxury Institute) 首席执行官佩德拉萨(Milton Pedraza)表示：“尤其在40到60岁之间的富裕人群中的许多人抱有这种想法。“

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 罗马假日 2023年4月初复活节假期，大批游客涌入意大利历史悠久的的文化名城罗马。加上复活节期间到这个天主教廷所在地来朝圣的教徒，罗马市中心一些地方几乎拥挤到寸步难行。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 希腊圣托里尼 希腊风景如画的的圣托里尼岛再度人满为患。小岛上狭窄的小巷、蜿蜒的石阶路经常挤得水泄不通。观赏日落的观景台上，自拍的游客摩肩接踵。美景不再。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 伦敦：围观加冕 英国国王查尔斯三世的加冕仪式5月6日举行。商家和市民早早开始做准备，来自世界各地的游客也已源源不断涌至这个恢复了生机的大都会。甚至几天前就有人在伦敦的林荫大道上露营扎寨，以便能够抢到前排的围观位置。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 西班牙热浪 作为欧洲人最喜爱的旅游地之一，西班牙自去年夏天又迎来了大批游客。该国旅店行业协会的数据显示，今年复活节假期前后，该国酒店预订比去年增长20%，今年夏季的客房入住率可能超过90%。而住宿价格估计会上涨20%。尽管4月下旬西班牙南部酷热，气温逼近40摄氏度，塞维利亚市中心（图）依然游人如织。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 机票价格不降反升 旅游业全面回暖，而出行的机票价格却继续上涨。据德国汽车俱乐部（ADAC）估计，今年夏季，从德国出发的机票与2022年同期相比，上涨幅度可能最高达46%。汉莎航空和瑞士航空的票价，与2021年相比甚至翻了一倍。原因包括通货膨胀、飞机燃油价格居高不下、飞机以及工作人员数量不足等。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 汉莎：销售、价格齐飙升 德国汉莎航空预测，今年夏季将迎来一个客运高潮，公司全年的营销将创下新高。该集团最新财报显示，今年第一季度汉莎旗下的航线（还包括瑞士航空、奥地利航空、欧洲之翼）搭载旅客数量达2200万人次，比去年同期猛增了70%，销售额增长40%。不过，由于过去几年受疫情的影响，尤其是货运方面，一季度整体仍有4.67亿欧元的亏损。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 酒店不愁没有客人 在欧洲受青睐的旅行目的地，住宿价格也水涨船高。不少酒店、民宿在疫情期间翻了新房屋、设施，去年开始以新面貌迎接客人。2022年夏季的数据显示，热门旅游目的地的中高档酒店的价格上涨尤其明显，意大利四星级酒店价格平均上升了44%，希腊上涨了47%。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 德国人亦青睐国内游 根据德国基尔的休假与旅游研究协会（FUR）的一项问卷调查，70%的德国人表示今年计划出游，高于去年（61%）和前年（49%）。延续了疫情期间的趋势，德国北部的海滨、阿尔卑斯山区依然是受欢迎的选项。图为德国波罗的海吕根岛（Rügen）的沙滩。



销量增长同时也给奢侈品行业带来了一个难题：他们在市场推出的产品越多，就越显得该商品不那么独特。全球奢侈品巨头LVMH集团主席阿尔诺对于这个问题有一个简单的解决方案——提价。这位大亨在行业里有着“穿着羊绒衫的狼”的外号。以LV手提包为例，在2014年，大约半数的LV手提包售价低于1500欧元。到了2021年，在这个价格范围内的仅有5款包包。例如，一款鳄鱼皮的Capucines包售价高达7300美元。佩德拉萨对此表示：“手表、珠宝或者某些顶级皮具被视为投资、传家宝，而不再被仅仅看成是奢侈品。”

尽管世界上许多危机未解，经济前景也并不明朗，但奢侈品行业增长似乎势头未减。根据Bain的数据，看起来奢侈品行业还会火相当长一段时间。根据预测，到2030年时将有比现在多1亿人愿意为昂贵物品买单。

（德新社等）

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