 ″经济五贤人″预测衰退5.1%：没有预期那么糟 | 经济纵横 | DW | 10.11.2020

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经济纵横

"经济五贤人"预测衰退5.1%：没有预期那么糟

“德国经济五贤人”在其年度报告中预测，德国经济今年衰退的幅度“只有”5.1%，好过之前的担忧。此前有专业人士预测今年德国经济可能出现10%的下滑。因此尽管遭遇百年不遇的新冠疫情，今年德国经济蒙受的损失仍低于2008年的金融危机。

Deutschland Konjuktur Turbinenfertigung Windkraftanlagen (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

（德国之声中文网）据《南德意志报》报道，明天（11月11日） “经济五贤人”（正式名称是“德国整体经济发展评估专家委员会”）将正式公布其年度报告。“五贤人”对今年德国经济的预测甚至要比德国联邦政府还要乐观一些。联邦政府预期今年经济将出现5.5%的负增长。而 “五贤人”预测的衰退幅度为5.1%。今年年度报告中对联邦政府的批评力度也弱于往年。报告甚至分析认为，联邦政府推出的刺激经济计划会在今明两年推动GDP总共增长2个百分点。

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沃尔夫斯堡汽车城：新冠来袭 大众关厂

《南德意志报》指出，对于德国这类出口为导向的国家而言，其它国家的经济景气情况对德国自身的影响尤其明显。中国经济在规模疫情过后恢复迅速，美国以及欧元区国家的经济在第三季度也都增长强劲。根据预测，今年欧元区经济衰落幅度约为7个百分点，但是明年有望实现5%的正向增长，甚至高出对德国经济增长3.7%的预期。

德国联邦统计局周一（11月9日）公布的数据显示，今年9月德国出口量相较于8月增加了2.3%，但是比去年同期依旧低了3.8个百分点。今年1月到9年的出口额为8800亿欧元，比去年同期减少11.7%。

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新冠病毒， 德企的巨大挑战

“经济五贤人”也警告说，随着感染新冠病毒确诊人数在秋冬季不断增加，经济恢复也可能面临停滞。但是年度报告分析认为，德国在秋冬季采取的防疫措施与春天相比限制减少了不少，但同样有可能在一定程度上控制住疫情的蔓延。另外国际供应链可能也不会被严重断裂。

洪沙/叶宣 （南德意志报、德新社）

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