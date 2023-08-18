经济下行之际 中国表示欢迎美商务部长访华

（德国之声中文网）媒体猜测，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）可能最早8月下旬访华。中国商务部新闻发言人束珏婷在8月17日的例行发布会上表示，"中方欢迎雷蒙多部长访华。目前中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通"，不过她没有透露具体日期。

雷蒙多上一次与中国商务部长王文涛会面是在今年5月，双方在华盛顿就贸易问题进行了讨论。

中国商务部长王文涛

拜登政府推出新的对华投资限制

美国总统拜登于8月9日签署了一项行政命令，限制美国主体投资中国的高科技领域，受限领域涉及先进的电脑芯片、微电子、量子信息技术和人工智能。美联社报道指出，这反映出世界两大经济体之间的竞争正在加剧。

美国政府的高级官员表示，最新的对华投资限制更多是针对国家安全目标而非经济利益，而且其涵盖的类别有意缩小了范围。该命令旨在削弱中国利用美国对其科技公司的投资来提升其军事水平的能力，同时保持对中美经济至关重要的更广泛的贸易水平。

中国商务部发言人束珏婷说，中国"正对美国对外投资审查行政令影响进行全面评估"，"并将根据评估结果采取必要的应对措施"。她也称，美方限制对华投资"损人害己"。

北京指责美国奉行对华"脱钩" 强调自力更生

美联社报道表示，中美两国正在日益陷入地缘政治竞争和价值观冲突之中，例如在俄罗斯入侵乌克兰问题上。不过，随着中国近期经济增长疲软，北京似乎更愿意与美商务部长雷蒙多接触，而不是与美国的国防官员、外交官员接触。中国已经回绝了一些国防、外交领域的接触。

拜登政府官员表示，他们对与中国经济"脱钩"并不感兴趣，但仍然限制了对中国的先进芯片出口，也保留了前总统特朗普启动的扩大关税措施。

对此，中国方面指责美国"以'去风险化'为名，行对华'脱钩''断链'之实"。

与此同时，中国加强了对外企审查和施压，导致国际公司逐渐对中国市场失去信心，开始将投资计划转移至其他国家。

在过去一段时间，包括习近平在内的中国高层多次呼吁在经济上自力更生，美联社报道称，这让投资者对自己在中国这个国家主导的经济体中的未来感到不安。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。