 经济下滑 网约车司机生意难做 | 经济纵横 | DW | 20.08.2023

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经济纵横

经济下滑 网约车司机生意难做

曾几何时，在中国大中城市里开网约车曾经是一个挣钱轻松、又可自由支配时间的好差事。但现在由于中国经济的不景气，越来越多的人加入了网约车司机的行列，于是竞争越来越激烈，挣钱也变得越来越难。

Taxis in China - Grossbild

（德国之声中文网）上海的网约车司机朱志敏现在每天需要工作15小时，才能和几个月前上正常班的收入持平。因为现在干这行的人越来多，竞争也越来越激烈。他一早出车，深夜才能回家，每天大约可以挣到四百到六百元。过去三个月以来，他一天都没有休息过。他说："我每天半夜才能回家，洗个澡，就得睡觉了，完全没有业余时间。我的孩子越来越大，父母也越来越老了，总而言之，家里很需要钱。"
 

疫情过后，中国经济一直不大景气，青年失业率又一路飙升，开网约车的人越来越多，这使得已在网约车平台注册的580万司机的收入越来越低。周二官方的一系列数据显示，今年七月，中国经济增长仍在继续趋缓，经济疲软造成的压力越来越大。

官方媒体提供的数据称，仅今年第二季度，就有大约四十万人在网约车公司进行了登记。市场分析人士认为，网约车司机人数一个季度增长了7%以上，恰恰说明了就业市场的不景气。上海市政府的数据显示，上海市普通雇员每天的平均薪资为525元，这同网约车司机每天的收入大抵相同，但网约车司机每天的工作时间则要比办公室职员长得多。

市场咨询公司易观国际（Analysys）的汽车和旅游行业分析师王珂说："社会经济环境的不景气导致就业机会减少，使大量劳动力涌入网约车行业。""很多失业者把做网约车司机当成了他们的首选。"
 

官方媒体报道称，目前中国境内的网约车服务软件有三百多款，它们占据了去年出租车出行业务的40%。上海、三亚、长沙等城市已叫停了网约车许可证的发放。至少有四个城市已经就网约车过剩发出了警告，这其中就包括海南省会海口市。

由于工作难找，越来越多的年轻人选择当网约车司机。

由于工作难找，越来越多的年轻人选择当网约车司机。

 

33岁的詹姆斯·蔡是海口的一名网约车司机，他说："因为经济形势不大好，很多工人被解雇后都做起了网约车生意，他们大都是20、30岁的年轻人。" 詹姆斯·蔡表示，他现在在"滴滴出行"开车，每天从早上八点一直干到午夜，大概可以挣两三百元。而不久以前，他每天只需干到晚上八点，就可以挣到四百元。他说："这个活越来越不好干了。"

 

自我调整

易观国际（Analysys）的汽车和旅游行业分析师王珂说，随着一些网约车司机离职，叫车市场会进行自我调整。

 

海口市一位李姓司机表示，他开了大约十年的网约车，但上个月已经彻底退出了。刚入行时，每天可以挣一千块，现在只能挣三四百了。"收入这么低，已经很难维持生计了。"
 

但即便离开了网约车行业，对很多人来说，维持生计也不会变得更容易。因为很多经济学家都认为，中国经济快速增长的时代已经成为过去。

今年六月份，中国青少年失业率已经高达21%。本周二，中国国家统计局宣布，今后将不再公布青少年失业率，这一决定引起了民众的广泛不满。

上海网约车司机李为民（音）的工作状态，颇能反映当前中国就业市场的不景气。现年45岁的李为民说："我白天不吃饭，直到晚上回家后才吃，一天只吃一顿。"他每天六点半出车，直到夜里一点才回家，大约可以挣五百元。他说："我必须接着干，因为找不到其他工作。"

（路透社）

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