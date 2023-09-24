 经合组织预测：2024年增长疲软、通胀持续 | 经济纵横 | DW | 24.09.2023

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经济纵横

经合组织预测：2024年增长疲软、通胀持续

经合组织周二将2024年全球经济增长预测下调至2.7%。与此同时，2023年的全球经济增长预期略有上升。但货币紧缩政策的影响预计还将持续一段时日。

Frankreich | OECD Hauptsitz in Paris

（德国之声中文网）经济合作与发展组织（OECD）周三（9月20日）将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.7%，明年全球经济增长预计仍将「低于预期」。

经合组织还预测，通货膨胀将继续超过世界各国央行设定的目标。各国央行迄今已尝试通过加息试图抑制成本上升。

与此同时，经合组织将其对2023年全球经济增长的预期从原先的2.7%上调至3.0%。

经合组织表示：「在能源价格下跌和中国重新开放的助力下，2023年开局比预期强劲，但全球增长预计将放缓。」

「货币紧缩政策的影响日益明显，企业和消费者信心降低，中国的反弹也已经消退。」

欧洲央行上周将利率提高至历史新高，试图将通胀率降至2%的目标。根据欧盟委员会数据，欧元区8月份的通胀率为5.3%。

经合组织补充道：「预计通货膨胀将在2023年和2024年逐渐放缓，但在大多数经济体中仍高于其央行的目标。」

「即使不进一步提高政策利率，过去加息的影响也将在一段时间内继续影响经济。」

由于担忧「中国经济放缓的幅度超过预期」，经合组织对全球经济的预测更加悲观。该组织预测中国的经济增长将从5.1%降至明年的4.6%。

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  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

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  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

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  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

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  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

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此外，经合组织还预测全球最大经济体美国的增长将从2023年的2.2%减缓至2024年的1.3%。

欧元区预计明年将实现增长，从0.6%上升至1.1%，但这两个数字均低于之前的预测，主要原因是欧盟最大经济体德国陷入困境。

尽管所有富裕国家都在应对通货膨胀问题，但预计英国2023年总体通胀率最高，将达到7.2%，而经合组织此前的预测是6.9%。

德国和法国2023年的通胀率预计分别为6.1%和5.8%，这两个数字都比之前的预测有所下降。

（法新社、路透社）

经济衰退来了——德国该怎么办？

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