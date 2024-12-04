经合组织预测德国明年经济表现在工业国中垫底

经合组织表示，明年，德国这个作为欧洲最大的经济体可能会陷入增长停滞，成为工业国家行列中的“差生”。

（德国之声中文网）经合组织（OECD）周三发布的2025年经济展望显示，德国未来一年的增长速度将比其他任何一个工业国家都要慢。预计明年德国GDP增长仅为0.7%。



而欧元区总体经济增长率有望达到1.3%，美国经济预计增长2.4%。



经合组织表示，明年，德国这个作为欧洲最大的经济体可能会陷入增长停滞。要等到2026年，德国才能再次实现1.2%的强劲增长。

来自中国的竞争给德国工业带来巨大压力 图像来源: Odd Andersen/AFP via Getty Images

经合组织认为生产低迷是德国经济持续衰退的主要原因。经合组织专家罗伯特·格伦德克（Robert Grundke）表示：“这主要是由于中国需求疲软，这对德国工业影响尤其大。”与其他任何主要工业化国家相比，德国与中国的贸易联系更为紧密。



与此同时，来自中国产品的竞争正在给德国制造商、尤其是汽车行业的其他销售市场带来挑战。

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格伦德克海表示：“德国经济增长相对疲弱的另一个原因是，与欧元区其他国家相比，其财政政策更为严格。”债务制动机制的恢复以及联邦宪法法院的裁决限制使用特别资金来资助支出，导致2024年德国公共支出大幅减少。



目前德国国内很多政治人物都呼吁放松债务制动机制，有利于扩大基础设施建设和增加国防开支。

（路透社等）

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