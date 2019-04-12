 经合组织警告中国经济面临长期风险 | 经济纵横 | DW | 16.04.2019

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经济纵横

经合组织警告中国经济面临长期风险

工业国家集团经合组织提醒人们，要提防中国为推动经济提供的巨额国家补贴会带来长期风险。

Trade Talks zwischen USA und China (picture-alliance/dpa/L. Xiaofei)

（德国之声中文网）经合组织在其周二（4月16日）公布的有关中国问题的报告中指出，中国的举措将会抵消为遏制这一大国债务所作的努力。虽然中国是短期提供补贴，但将会带来经济增长长期放缓的威胁。信用评级机构标准普尔（S&P）已经发出过警告说，中国各省有着巨大债务风险。

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面对华为设备的风险，德国政府到底是否有权来决定是否弃用？面对中国经济崛起的威胁，德国到底是不是应该摒弃当前的维护市场竞争的原则？周三的德语报刊评论版，关注了这些话题。 (20.02.2019)

习近平已经把自己打造成中国近几十年来最强大、最专权的领袖。但是他把自己任期无限延长的做法，对于中国经济来说，可能是他所做过的最具风险的决定。 (10.03.2018)

德国工业协会以“风险”为题举办了本届年会。这里所指的并非只是中美贸易战和英国退欧的风险，德国政府也有自己的问题。 (26.09.2018)

据估计，中国地方政府资产负债表之外累积的债务达到40万亿元人民币（约合5万亿欧元）。尽管如此，中国的省级政府目前还有很大的空间用于资助基础设施项目。经由特别债券，地方政府可以总共融资大约3200亿美元，比前一年增加了59%。

由于中美之间的贸易纠纷以及今年全球经济疲软，中国经济有可能面临30年来增长速度最慢的一年。中国政府的目标是今年经济增长率达到6%至6.5%。根据预定周三公布的第一季度国内生产总值数字，专家们估计今年年底经济增长率将从2018年年底的6.4%下降到6.3%。成为27年来中国经济增长率的低点。

中国全国人民代表大会最近决定在抵制经济放缓的斗争中进一步拉动内需。国家希望以此增加城乡地区消费者的需求。与此同时降低增值税和企业，尤其是中小型私营企业的税务负担。中国经济增长的50%以及大部分就业岗位来自于这些民营企业。

李京慧/凝炼  （路透社）

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