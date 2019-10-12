经合组织：肥胖不是幸福 那是病

（德国之声中文网）既是私人教练又是商务人士的朱利安·迈克尔说："肥胖问题正在失控。"她说，那些垃圾食品让人们吃得更多，很多人以为自己是在省钱，实际上却是在给自己买心脏病。

世界经合组织新近发表的一份题为"肥胖带来的沉重负担"的报告中也明确指出了这一点。

2015年以来，经合组织每年都在肥胖日前夕发表这样一份研究报告，目的就是"以实际行动激励和帮助人们达到一个健康的体重，解决全球面临的肥胖危机"。

惊人的发展势态

经合组织的研究人员们发现，全球肥胖人口的数量是营养不良的人数的两倍。这给社会和经济都带来沉重的负担。体重过重往往会引发一些慢性病，例如糖尿病、心血管疾病以及癌症。这意味着经合组织国家人口平均寿命减少2.7岁。

经合组织的报告指出，未来30年，该组织成员国需要拿出8.4%的健康卫生预算解决肥胖问题带来的后果，因为体重超重的人对医疗保健服务的需求会更多，他们也需要更加昂贵和复杂的治疗。

体重过重会引发多种慢性病

较低的就业前景

研究指出，肥胖会降低就业机会以及生产力。患有慢性病的个体失业的可能性更大，生病缺勤的天数也会更多。

经济组织甚至表示，从宏观层面的影响来看，肥胖问题会让经合组织国家以及欧盟28国平均减少3.3%的GDP。

肥胖问题怎么解决？

过度摄入高热量食品是引发肥胖的一个重要原因

遗憾的是，并没有迹象显示出来肥胖问题不久之后就会得到消除。正相反，经合组织的研究人员认为，肥胖者的比例还会进一步增加。到2030年，平均每两个美国人当中就可能有一个人体重超重。到目前为止还没有哪个发达国家找到了解决肥胖问题的办法。

各国该做些什么？

无论你如何看待这个问题，解决肥胖问题都是有意义的做法。经合组织在年报中分析的几乎所有52个国家都计划解决国民不健康饮食习惯和缺乏体育锻炼的问题。

但是这些计划多数只是集中于向人们提供一些信息，只有很少的国家向含糖量高的食品饮料等不健康的商品多征税，或者限制或禁止容易导致人们做出不健康选择的广告播出。

整体而言，在公共健康领域拿出行动对所有国家都是最佳的投资。经合组织认为，在解决肥胖问题上，每投资1美元，都会中长期获得5.6美元的回报。