 经合组织：疫情应对政策得力，全球经济好于预期 | 经济纵横 | DW | 19.09.2020

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经济纵横

经合组织：疫情应对政策得力，全球经济好于预期

经合组织表示，今年全球经济不会像预期那样萎缩。有效的财政和货币政策防止了最坏局面的出现，但是从疫情中复苏的时间长于预期。该组织预测，今年只有中国经济在增长。

China Qingdao | Containerschiff im Hafen (picture-alliance/ZUMA Wire/SIPA Asia/Y. Fangping)

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在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。

受新冠疫情影响，2020年，亚洲-太平洋地区国民经济将出现60年来的首次下降。

德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。

据中国国家统计局公布的最新数据，今年8月份，中国社会消费品零售总额33571亿元，同比增长0.5%，为今年以来首次正增长。法新社报道称，中国官方正在努力推动国内消费领域，以刺激世界第二大经济体的复苏。

澳大利亚经济在第二季度急剧下滑，这是该国自1991年以来经济首次陷入衰退。专家预计要到2022年初才能恢复到新冠疫情前的水平。

（德国之声中文网）经济合作与发展组织（简称经合组织，OECD）周三（9月16日）表示，新冠疫情对全球经济的冲击不会像最初预期的那样剧烈，但是经济复苏也没有那么迅速。

这家位于巴黎的国际组织最新发布的经济展望报告认为，各国为了应对疫情封锁出台的经济政策帮助公司和个人度过了难关。

经合组织的最新预测表明，2020年全球经济产出将萎缩4.5％，好于6月份预测的6.0％。经合组织说， 2020年上半年，新冠疫情迫使全球各地的企业关门、停产、停工及减少工时，全球贸易下跌15％以上，劳动力市场陷入混乱。

该组织表示：“如果没有各个方面实施迅速有效的措施帮助缓解疫情对家庭收入和公司营运的影响，经济产出和就业市场的萎缩将会大得多。”
   
经济复苏也将变缓
   
不过， 预计2021年的经济复苏也不如早前预期的那么迅速。

经合组织表示，目前预测2021年全球经济将增长5%，低于6月预测的5.2%。该组织说，在放松限制措施之后，许多经济活动开始初步反弹。但是一些迹象表明全球经济复苏自6月以来经失去了动力，特别是在许多发达国家。

经合组织强调：“由于新冠疫情对经济和社会造成的重大损失仍在继续，经济前景仍然异常不确定。”

2020年第二季度的全球经济产出比去年同期下降10％以上，“这是当代社会史无前例的重击。”
  
今年只有中国经济在增长
   
根据新的预测，欧元区经济今年将萎缩7.9％，其中德国经济将萎缩5.4％。全球最大的经济体美国预计萎缩3.8％，好于先前预期的7.3％。预计今年只有中国经济会出现正增长，增长率为1.8％，而此前预计萎缩2.6％。经合组织说，对经济预测的调整取决于疫情最新状况、限制措施、疫苗研发的部署以及财政和货币政策等多种因素。
   
 张平/达扬    （法新社、路透社）

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