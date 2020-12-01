 经合组织:明年全球GDP将恢复疫情前水平 | 经济纵横 | DW | 01.12.2020

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经济纵横

经合组织:明年全球GDP将恢复疫情前水平

经合组织表示，在疫苗推出和政府支持下，世界经济将卷土重来实现复苏。但是到那时，新冠流行病会给许多国家带来一些痛苦而持久的打击。

Deutschland Coronavirus - Produktion bei ZF in Friedrichshafen

疫情期间的ZF汽车变速器工厂 (2020年5月资料图，德国腓特烈港)

（德国之声中文网）经济合作与发展组织（OECD）在周二(12月1日)发布的经济前景报告中表示，全球生产总量将在今年急剧下降4.2％之后，到2021年底恢复到新冠大流行病爆发前的水平。

由37个成员组成的经合组织（OECD）预测，在COVID-19疫苗推出以及宽松的财政和货币政策的推动下，2021年全球GDP将增长约4.2％，2022年将进一步增长3.7％。复苏将以中国为首，预计明年中国将增长8％，占世界经济增长的三分之一以上。

今年，由于冠状病毒迫使世界上一半的人口留在室内，实际上已经迫使许多公司关闭了全球业务，贸易和旅行。世界经济正在陷入第二次世界大战以来最严重的衰退。持续不断的病疫浪潮打消了人们希望经济能够快速恢复的希望。到目前为止，新冠病毒已经导致约150万人丧生。

"自新冠病疫大流行开始以来，现在第一次有希望看到更光明的未来。疫苗和治疗方面的进步提高了人们的希望，不确定性在消退，"经合组织首席经济学家布恩（Laurence Boone）如是说。

在过去的几周中，人们已知三种COVID-19疫苗在其临床试验中是安全有效的，它们引起全球政府和组织的极大兴趣。

Container im Hamburger Hafen

汉堡港的集装箱堆场

COVID-19带来的持久损害

经合组织警告说，各国之间的复苏将是不平衡的。拥有有效测试、跟踪和隔离系统的国家，疫苗将快速部署，它们的表现可能会相对较好。而预计到2022年许多其他国家的产出将比危机前的预期低5％左右。

预计经济下滑所产生不良影响将最大程度地伤害最弱势群体，在大多数情况下会造成长期打击。较小的公司和企业更有可能面临倒闭。数字技术的空前利用，会让人们在家中上班。大中小学校的学生在封锁期间只能在线上课，这会使家庭背景不佳的儿童和青少年倒退数年。

布恩说："尽管各国推出了大号的'创可贴政策'，但即使在经济上行的情况下，这种大流行病也将损害全球各国的社会经济结构。"

DW.COM

本周，中国官方和财新先后发布其PMI指数。官方数字显示，需求仍不足，就业市场仍有压力。财新专家则提醒，退出疫情期间的宽松措施要稳妥进行。

这是一场马拉松式的会议，并且代价不菲：德国联邦议院财政预算委员会经过17个半小时的磋商，终于拿出了2021年的财政预算草案。额外的支出主要来自卫生等领域，以及数百亿的经济救助计划。

制裁加上全球经济不景气，朝鲜遭遇双重打击。在日本，人们怀疑《朝鲜新报》付费订阅是为金正恩筹款。

疫情之下，德国一些企业与中国的关系愈发紧密，虽然德国政府担心由此对华的依赖程度会加强，但除此之外没有其它选项。

10月份中国宏观经济延续了复苏态势。据中国官方本周一公布的数据，10月份中国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，社会消费品零售同比增长4.3%，餐饮收入增速年内首度转正。

不断出钱

迄今为止，世界各国的政府和中央银行注入了数万亿美元，为全球复苏提供了支持。经合组织强调，尽管疫苗方面取得了突破，但必须保持提供资金的力度。

报告说，政府应继续投资于公共卫生措施，以限制病毒爆发带来新的影响，并继续支持企业和就业，确保在取消限制时能更快地实现复苏。

该报告还发现，更大的财政刺激措施并不一定总能带来更好的经济表现，这表明并非所有措施都是"明智的"。布恩说，必须将货币和财政支持转移到更强劲，更好的经济增长领域中，其中最重要的是对教育、卫生、硬件和数字基础设施的投资。

世界银行称，大流行预计今年将使8800万至1.15亿人陷入极端贫困，即每天生活费不足1.90美元（1.60欧元）。

布恩补充说，各国政府应把扭转这一趋势，弥补收入不平等的情况作为优先事项。

经合组织呼吁各国在与冠状病毒的斗争中加强合作，包括在疫苗分发和减免穷国债务等问题上。

布恩指出："如今的新冠大流行病是自第二次世界大战以来第一次全面的全球性危机。它得到了全球各国的广泛回应，但同时边界封闭，合作减少……保护主义和关闭边界并不是合适的答案。"

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