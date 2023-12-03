经合组织：明年世界经济恐放缓 中美是关键因素

（德国之声中文网）总部在巴黎的经合组织（OECD）11月29日预计，2024年全球经济增长将从今年预期能达到的2.9%放缓至2.7%。这将是自2020年疫情以来最慢的年增长。

经合组织秘书长科尔曼（Mathias Cormann）在一次新闻发布会上说，尽管前景黯淡，但该组织预计"几乎所有地方都将避免经济衰退"。

不过，科尔曼补充说，存在通胀持续高企的风险，以哈冲突和俄罗斯在乌克兰的战争可能会影响石油、谷物等大宗商品的价格。.

预计美中增长放缓拖累世界经济

经济放缓的一个关键因素是，经合组织预计世界上最大的两个经济体美国和中国将在明年经济发展减速。由于美联储自2022年3月以来11次加息、持续抑制经济增长，预计2024年美国经济增长率将从2023年的2.4%降至1.5%。

美联储加息使得消费者和企业的借贷成本大大增加，并在此过程中帮助减缓了通胀，使其从2022年的通胀四十年峰值回落。经合组织预计，美国通胀率将从今年的3.9%降至2024年的2.8%、2025年的2.2%，略高于美联储2%的目标水平。

中国经济由于严重的房地产危机、失业率上升和出口放缓的困扰，预计2024年增长 4.7%，低于今年的5.2%。经合组织称，"由于预防性储蓄增加、创造就业前景黯淡以及不确定性增加，中国的消费增长可能将继续受到抑制"。

欧元区增长率疲软

同样可能导致全球经济放缓的还有欧盟中使用欧元的20个国家。这些国家受到利率上升和俄罗斯入侵乌克兰后能源价格飙升的影响。

经合组织预计，欧元区明年的整体增长率将为0.9%，虽然疲软，但与2023年0.6%的预测增长率相比仍有所改善。

经合组织首席经济学家伦巴德利（Clare Lombardelli）对记者说："欧洲的前景则较为疲弱，我们下调了2024年的预期。"她指出，去年俄罗斯切断对欧洲大部分天然气供应后能源价格飙升对欧洲造成影响，导致家庭和企业成本飙升，引发生活成本危机，并损害了德国等地的工厂。

"喘息的机会可能已经结束"

自2020年初以来，世界经济经受了一次又一次的冲击--新冠疫情爆发、疫情有所好转通货膨胀又再次抬头、俄罗斯对乌克兰的侵略战争，以及各国央行为应对物价飞涨而采取的激进行动所导致的高借贷利率。

尽管如此，经济发展却出乎意料地强劲。一年前，经合组织预测2023年全球经济增长率为2.2%。事实证明，这一预测过于悲观。不过现在，经合组织警告说，喘息的机会可能已经结束。

经合组织在其长达221页的报告中说："2023年迄今为止，经济增长一直强于预期，但现在随着金融状况收紧、贸易增长疲软以及企业和消费者信心下降的影响日益显现，经济增长正在放缓。"

此外，经合组织警告说，世界经济正面临着以哈战争中地缘政治紧张局势加剧所带来的新风险，"特别是如果冲突扩大的话"。"这可能导致能源市场和主要贸易路线受到严重的干扰。"

（美联社）

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