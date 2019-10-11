 经合组织：年轻一代莫选择夕阳职业 | 经济纵横 | DW | 25.01.2020

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经济纵横

经合组织：年轻一代莫选择夕阳职业

尽管职场遽变，很多年轻人仍将自己的未来寄厚望于某种传统职业。根据经合组织（OECD）所作的一项调查结果，当代年轻人孜孜以求当医生、教师、警察或经理。

Symbolbild Berufsschüler (Fotolia/Robert Kneschke)

（德国之声中文网）该项调查基于国际学生评估项目（Pisa）所作的一项研究得出的数据。年龄为15岁的中学生在这一研究项目中被问及对未来职业的想法。

47%的男孩子和53%的女孩子说到了10种被提及频率尤其高的职业中的一种。这样，自2000年国际学生评估项目问世以来，年轻人对未来职业的选择集中度甚至还有所提高。专家们也在德国观察到了这一情况。不过，与奥地利和瑞士等国一样，那里的职业志向总体上要比经合组织的平均值丰富得多。

学者家庭的孩子职业志向更高

不过，职业志向也取决于社会出身。经合组织的这一研究结果显示，有意从事更具雄心的职业的学生中，来自良好家境的成绩优异生的数量平均4倍于家境不良的成绩优异生。

对未来职业的愿望也依旧明显出现性别差异。在数学和自然科学测试中得分尤高的男孩们仍比女孩子们更愿当自然科学家或当工程师；女孩子们则倾心于未来从事卫生健康事业。

OECD-Bericht Bildung auf einen Blick 2016 - Andreas Schleicher, Bildungsdirektor (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

图文：经合组织教育部主任施莱歇（Andreas Schleicher）

青少年忽视就业市场的巨变

经合组织指出，众多被提及的职业"不仅是传统型的，而且可能还会很快不再符合时宜了"。该组织警告说，因自动化趋势，10到15年内，39%的所提及的职业将面临不再存在的风险。

在这一背景下，经合组织教育部主任施莱歇呼吁学校加大对学生的职业准备力度。在本年度达沃斯世界经济论坛期间的一次专业对话会上，施莱歇指出，"你无法从事你毫无概念的职业"。他警告说："存在着一个巨大的风险，即：我们是给我们的过去而不是为他们的未来培养下一代"。

 

凝炼/苗子（德新社、法新社）

 

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