经合组织：中美贸易争端威胁全球经济

（德国之声中文网）经合组织将其全球经济增长预期从3.3%下调到了3.2%。该组织表示："有关国家政府必须立即采取行动促进令各方均可获益的经济增长。"经合组织强调："解决贸易争端的途径是加强国际合作，同时遵守基于国际规则的贸易体制。"

"加强对基础设施建设的投资，促进数码化转型和技能，以应对未来的挑战。在欧元区内，则应将产业结构与金融政策有机结合，以促进欧元区在上述领域的发展。"

经合组织此次发表的经济预估中，并没有考虑到最近再度激化的中美贸易争端。经合组织内部的消息来源对法新社表示："有鉴于此，贸易争端还会持续多久，以及两国经贸关系的未来发展，仍有很多不确定性。"

不过，这位消息来源也表示，预估报告中也"考虑"到了中美贸易争端所带来的不确定性。

华盛顿和北京分别宣布对对方国家的产品征收惩罚性关税，而特朗普总统又下令阻止美国企业同外国企业在通讯领域开展合作，据称，这些企业会对美国的国家安全构成威胁。

为全球大多数智能手机提供安卓操作系统的美国因特网巨头谷歌宣布，他们将停止同华为的合作。华盛顿认为华为威胁到了美国的国家安全。

经合组织下调本年度全球经济增长预期的同时，预计明年全球经济将实现3.4%的增幅。

该组织预计，本年度美国经济比此前预计增长0.2个百分点，达到2.8%,而明年则将降至2.3%。

预测称，中国经济本年度将放缓至6.2%,而明年的增幅更只有6.0%。

而对欧元区的预估则没有变化，仍为1.2%。

达扬／乐然（法新社）