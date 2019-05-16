经受70年考验的德国基本法

（德国之声中文网）其他国家有宪法，德国有基本法。它为这个联邦共和国奠定了法律基础。基本法的总共146个条款，规定了公民的基本权利，并确定了德国国家的基本政治秩序。

根据基本法的定义，德国是一个以法制和社会福利为基础的民主联邦制国家。基本法确定了如何选举以及如何立法。根据基本法第20条条款， "所有的国家权力来自人民"。重要的标准是人民享有言论自由、新闻自由和信仰自由。

基本法还规定： 法律面前人人平等、 每个人都有自由发表意见的权利、 公民住宅不可侵犯、 政治上受迫害者享有庇护权、 拥有财产一方，也需要承担更多义务。

最高仲裁机构购联防宪法法院

事实证明，德国基本法的这些规定既没有过时也不是空话。例如基本法的第三章规定，"男女平等"。即使在当今的世界许多地区，男女平等也并非理所当然。当年，德国社民党女政治家塞伯特（Elisabeth Selbert）尤其为实现男女平进行了不懈的努力，为年轻的联邦共和国实现男女平等奠定了基石。

最高仲裁机构的巨大责任

任何法律都不得违背基本法。负责监督的是位于卡尔斯鲁厄的德联邦宪法法院。法院的法官负责保护每个人的权益以及保障德国的民主。

宪法法院责任重大。它是国家的最高仲裁机构。宪法法院的一切裁决都对所有人具有法律约束力，无可争议。与政治不同的是，宪法法院受到极大尊重。德国公民对宪法法院的信任超过大多数其它国家机构。

基本法的诞生

二战结束3年后的1948年，德国仍然到处是战争废墟。国家被分为4个占领区，一切由4个战胜国指挥。

在苏占区成立了德意志民主共和国的同时，美、英、法决定在其西占区建立一个联邦制民主国家，既德意志联邦共和国。

当时的议会理事会受托起草一部民主宪法。该理事会有65名成员，由来自11个西部联邦州的议员组成。

昔日柏林墙

1949年5月23日，议会理事会的61名男议员和4名女议员起草的基本法作为西德的临时宪法生效。然而所有议员拒绝使用"宪法"的概念。他们之所以使用"基本法"这个概念，是以此发出不会放弃东德，争取国家重新统一的信号。基本法最初只是在整个德国宪法出台前的一个临时过渡法。它经受了考验，1990年德国重新统一后成为全德国的宪法。

德国大多数公民认为基本法是联邦共和国的一个最大成果。许多人称这是德国有史以来最好的一部宪法。基本法经历过60次修改。最重要的修改包括1956年重新恢复服兵役义务以及建立联邦国防军。当时战争结束只有11年，因此曾引起强烈抗议。

公民对基本法也不断提出新要求，例如增加保障儿童权益的条款等。自1990年以来，德国宪法成为全球许多国家效仿的典范。