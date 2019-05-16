 经受70年考验的德国基本法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2019

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时政风云

经受70年考验的德国基本法

这是第二次世界大战结束后不久在德国西部占领国的指示下起草的法律。1949年5月23日，德意志联邦共和国基本法开始生效。

Standbild Europanorama DW Mazedonisch

1949年5月23日，德国基本法生效

（德国之声中文网）其他国家有宪法，德国有基本法。它为这个联邦共和国奠定了法律基础。基本法的总共146个条款，规定了公民的基本权利，并确定了德国国家的基本政治秩序。

根据基本法的定义，德国是一个以法制和社会福利为基础的民主联邦制国家。基本法确定了如何选举以及如何立法。根据基本法第20条条款， "所有的国家权力来自人民"。重要的标准是人民享有言论自由、新闻自由和信仰自由。

基本法还规定： 法律面前人人平等、 每个人都有自由发表意见的权利、 公民住宅不可侵犯、 政治上受迫害者享有庇护权、 拥有财产一方，也需要承担更多义务。

Bundesverfassungsgericht Asylbewerberleistungsgesetz

最高仲裁机构购联防宪法法院

事实证明，德国基本法的这些规定既没有过时也不是空话。例如基本法的第三章规定，"男女平等"。即使在当今的世界许多地区，男女平等也并非理所当然。当年，德国社民党女政治家塞伯特（Elisabeth Selbert）尤其为实现男女平进行了不懈的努力，为年轻的联邦共和国实现男女平等奠定了基石。

最高仲裁机构的巨大责任

任何法律都不得违背基本法。负责监督的是位于卡尔斯鲁厄的德联邦宪法法院。法院的法官负责保护每个人的权益以及保障德国的民主。

宪法法院责任重大。它是国家的最高仲裁机构。宪法法院的一切裁决都对所有人具有法律约束力，无可争议。与政治不同的是，宪法法院受到极大尊重。德国公民对宪法法院的信任超过大多数其它国家机构。

基本法的诞生

二战结束3年后的1948年，德国仍然到处是战争废墟。国家被分为4个占领区，一切由4个战胜国指挥。

在苏占区成立了德意志民主共和国的同时，美、英、法决定在其西占区建立一个联邦制民主国家，既德意志联邦共和国。

当时的议会理事会受托起草一部民主宪法。该理事会有65名成员，由来自11个西部联邦州的议员组成。

Berlin Mauer 1980

昔日柏林墙

1949年5月23日，议会理事会的61名男议员和4名女议员起草的基本法作为西德的临时宪法生效。然而所有议员拒绝使用"宪法"的概念。他们之所以使用"基本法"这个概念，是以此发出不会放弃东德，争取国家重新统一的信号。基本法最初只是在整个德国宪法出台前的一个临时过渡法。它经受了考验，1990年德国重新统一后成为全德国的宪法。

德国大多数公民认为基本法是联邦共和国的一个最大成果。许多人称这是德国有史以来最好的一部宪法。基本法经历过60次修改。最重要的修改包括1956年重新恢复服兵役义务以及建立联邦国防军。当时战争结束只有11年，因此曾引起强烈抗议。

公民对基本法也不断提出新要求，例如增加保障儿童权益的条款等。自1990年以来，德国宪法成为全球许多国家效仿的典范。

  • Lilas (privat)

    基本法对我很重要，因为...

    里拉斯·阿尔达吉尔·阿拉（Lilas Aldakehl Allah），叙利亚

    “德国基本法对我很重要，因为其中也规定了难民的权利，而这些权利在德国是受到尊重的。我今年18岁，一年半前和父母兄弟一道从大马士革逃到德国。我很看重德国以及德国基本法赋予我们的安全感。”

  • Zitatgeber für DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Arash Fallahi, Iran (privat)

    基本法对我很重要，因为...

    阿拉什·法拉赫（Arash Fallahi）, 伊朗

    “我在社会融入班学习期间，首次接触和了解了德国基本法。给我留下深刻印象的是，基本法非常重视儿童权利的保障，还规定人人平等，所有的宗教都得到同等的尊重。对于来自独裁国家的人来说，德国基本法的意义很特殊。”

  • Arezao Naiby (privat)

    基本法对我很重要，因为...

    阿雷佐·奈贝（Arezo Naibe）, 阿富汗

    “在德国有民主，人人享有同等的权利。这和阿富汗很不同，在阿富汗男女是不平等的。在阿富汗，并不是每一个人都有权去上学或工作。我来自另一个文化圈，所以有些法律上的事情我还不明白。但另一方面，所有人的权利都被强调，我觉得这非常好。”

  • Zitatgeber DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Hammody Alzanki, Irak (privat)

    基本法对我很重要，因为...

    哈马迪·阿尔詹基（Hammody Alzanki）, 伊拉克

    “每个人都有不可剥夺的尊严。所以我认为德国的基本法非常重要，因为基本法明文规定，人的尊严不容冒犯。自由，宗教自由，言论自由，以及自由生活的权利，这些权利对我来说非常重要，当然前提是，不能以自己的自由去破坏他人的自由。”

  • Korshid Khaled (privat)

    基本法对我很重要，因为...

    科尔沁德·喀利德（Chorchid Kahled）, 叙利亚

    “德国基本法赋予所有人平等的权利。而在我的祖国则不是这样的。军官和情报部门凌驾于法律之上，男女也不是平等的。基本法第一条对我来说尤为重要：叙利亚革命爆发时，民众就曾呼唤尊严和自由。而在德国，自由和尊严1949年就被写进了基本法。”

  • Ehab Zaarour (privat)

    基本法对我很重要，因为...

    艾哈布·扎罗尔（Ehab Zaarour）, 叙利亚

    “德国基本法对我来说很重要，因为它保障了我的自由和权利。有了这部基本法，来自不同民族，不同宗教和不同文化的人们可以在这个国家共同生活。我认为还有一点很重要的就是，没有任何人可以凌驾于这部法律之上。”

    作者: Daline Salahie


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