经历“最黑暗的一天” 新西兰收紧武器法

（德国之声中文网）新西兰南岛主要城市基督城（Christchurch）清真寺恐袭事件导致49人丧生。血腥事件发生翌日，该国总理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布了首批应对措施，要求强化武器法。她指出，作案人使用的5枝枪均为他在2017年11月获得武器持有许可证后合法购得。

这位女总理强调，虽然对这一武器持有许可证的颁发背景还必须审查，"但有一点我现在就可以说：我们的武器法将被修改"。

迄今，在新西兰，年满16岁的公民均可获得武器持有许可证，前提是要学完相关安全课程。

"他不断开枪，直到他们都死去"

清真寺恐袭事件的目击者说，枪手作案时极其冷酷：他从一个房间走到另一个房间，瞄准惶恐的人们，随后扫射，对有些人是抵近射击。

这个来自澳大利亚的28岁主犯还自己采取了措施，使他的血腥残暴行为得以传播：他拍摄下了自己的每一步，上传互联网视频流平台。

相关作案视频共长17分钟，在网上直播。推特、Instagram和脸书等社交媒体随后关闭了作案人的帐号。警方请求网民不要传播相关视频。

一些幸存者描述了在这两个清真寺内呈现的令人发指的场面。当时，穆斯林正在那里做周五祈祷。一个叫做马兹哈鲁丁（Syed Mazharuddin）的清真寺访问者对《新西兰先驱报》说，"一些老年人就在入口大门后面，做着祈祷，他（枪手）直接就朝他们开火"，"一名妇女发出尖叫，他直接对着她的脸开了枪。"

另一名叫做阿兰泽赫（Anwar Alanseh）的人叙述说，人们曾恳求作案人手下留情，但毫无用处，"他不断开枪，直到他们都死去"。阿兰泽赫对门户网站stuff.co.nz说，"枪手一边开枪，一边咒骂穆斯林" 。

一些清真寺访问者在惶恐中跳下窗户，另有一些人躺在血流如注的地上佯装死去。

49人死亡另有众多伤者

警方在作案现场清理出41具尸体。此后不久，在该市的另一座清真寺有8人遭射杀。罹难者中有多名儿童。

此次恐袭使用的武器中也包括两支半自动枪，使枪手能在短时间内杀害很多人。新西兰总理阿德恩表示，将审议全面禁止此类武器。她同时证实，尽管该作案人在网上发表极端言论，但迄今未成为新西兰安全部门的关注对象。她表示，当局将作评估，以确定，有关机构此前是否应注意到此人。

阿德恩还称，枪手原本有意图"继续其袭击行为"。在这位来自澳大利亚的主犯被捕时，警方在其汽车内搜出爆炸品和更多弹药。

作案人被送上法庭

恐袭事件发生一天后，枪手即已被送上法庭，受到正式谋杀指控。新西兰警方通报说，还将提出更多指控。在严格安全措施下，基督城一家区法院不公开作出了这一决定。曾为健身教练的这名极右翼人士将于4月5日再度上庭。

恐袭事件发生后，警方强化了对新西兰境内穆斯林场所的安全措施。当局在推特上呼吁公民，报告可疑行为。加拿大也强化了对国内清真寺的保护措施。加拿大公共安全部长古德尔强调说，无迹象显示加拿大同基督城恐袭事件有牵连。不过，作案人在其中一支枪上写下的名字是加拿大人比索内（Alexandre Bissonnette）。比索内曾于2017年1月在魁北克市的一个清真寺内狂乱扫射，打死了6人。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）