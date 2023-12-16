 经历国共内战的最后一代台湾老兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2023

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时政风云

经历国共内战的最后一代台湾老兵

曾参与过国共内战的最后一代台湾老兵们讲述了过去的经历，其中一些人尚未成年便被迫踏上征途。他们感叹战争的残酷与无情。

110岁的退役老兵孙国喜展示国民党党员证，他在1940年加入国民党

110岁的退役老兵孙国喜展示国民党党员证，他在1940年加入国民党

（德国之声中文网）孙国喜清楚地记得国共内战最后几年的混乱局面，他所隶属的国民政府军面对毛泽东的共产党解放军溃不成军，迫使他跟随国军在1949年乘船逃往台湾，历时八天，险象环生。

「那里没有码头。每个人都在水里扑腾，」现年110岁的孙国喜对路透社说道。他目前生活在政府经营的养老机构桃园荣誉国民之家。

孙国喜是台湾最后一代经历国共内战的老兵之一。他感叹道：「现在跟年轻人谈起那个他们没有经历过的年代，他们都不关心了，说这都是过去的事情。没有人要听。」

尽管战败的中华民国政府在70多年前逃到台湾，但与中华人民共和国之间从未签订过结束战争的和平条约。两个政府互不承认。

过去四年里，中国加大了对台湾的军事施压，包括进行了两轮大规模军事演习，引起人们对台海冲突以及美国可能卷入战争的的担忧。紧张的氛围笼罩着即将在1月13日举行的台湾总统大选。

孙国喜参加1937年卢沟桥事变后获得的奖章

孙国喜参加1937年卢沟桥事变后获得的奖章

战争与和平的选择

台湾最大在野党国民党将选举形容为「战争与和平的选择」，北京也附和其观点。执政党民则驳斥了这一说法，认为国民党危言耸听，没有人要战争。民进党的立场是，台湾是主权独立国家，其未来由台湾人民决定。

部分曾经参与1958年金门八二三炮战的台湾老兵表示，战场上的恐怖景象仍历历在目。该场战役是国共双方最后一次大型军事冲突。

93岁的尹德春（音）曾在1950-53年的朝鲜战争期间被中国派往当地作战，但被联合国军俘虏。

为了表达他渴望在战争结束时被送到台湾的强烈愿望，他像许多其他人一样，在身上纹上「剿灭共匪」和「杀朱拔毛」等刺青。

尹德春也在中国袭击金门时对抗中国。「我不知道还会不会有战争。这取决于民进党。如果他们继续这样下去，可能真的会。」

中国不满民进党并称其为分裂分子，一再拒绝民进党会谈的提议。民进党总统候选人、台湾副总统赖清德目前在民调中占据领先地位。

一名台湾老兵展示手臂上“灭共复国”的纹身

一名台湾老兵展示手臂上“灭共复国”的纹身

战争是残酷的

孙国喜和许多认同其中国身份的老兵并不代表主流台湾社会。根据民调显示，台湾社会绝大多数人视自己为台湾人而非中国人。

澳洲国立大学台湾研究计划政治学者宋文迪表示：「肯定会有代际转变，老一代人支持统一的可能性更大一些，而年轻一代支持统一的可能性要小很多。」

「年轻人倾向于拥有独立的、几乎是独特的台湾民族认同，而不是更多的中国民族认同。因此，从这个意义上来说，支持统一的趋势是下降的。」

台湾还有多少曾参与国共战争的老兵仍在世，台湾国军退除役官兵辅导委员会没有准确数据。截至去年，该部门列出约56000名85岁以上老兵，多是经历战争随军赴台湾。

2023年10月10日，桃园荣民之家的退役老兵参加国庆活动

2023年10月10日，桃园荣民之家的退役老兵参加国庆活动

桃园荣民之家有各种关于过去战事的纪念物品，其中包括一架老式战斗机和一辆坦克。

荣民们在院子里运动或被用轮椅推着散步。院中耸立着前总统蒋介石的雕像，他被许多台湾人视为威权时代的象征，但也有人尊崇他是对抗毛泽东共产党的伟人。

93岁的王志川（音）也曾在朝鲜战争中被俘虏，来到台湾后参加过金门炮战。他在13岁时被迫参军。

「我是被强征入伍。在内战期间，如果他们找不到成年人，就会让儿童去参军。」

「直到今天，我都不想在电视上看到战争。战争是残酷无情的。」

（路透社）

  • Chiang Kai-Shek Präsident ROC China (AFP/Getty Images)

    70年两岸关系的变迁

    “反攻大陆”与“解放台湾”

    在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

  • China 1958 | Massenkundgebung (Imago/Zuma/Keystone)

    70年两岸关系的变迁

    1958年金门炮战

    《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

  • China Deng Xiaoping (picture-alliance/dpa/UPI)

    70年两岸关系的变迁

    对台政策的转变

    最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

  • China USA Gipfeltreffen Jimmy Carter und Deng Xiaoping 1979 (AFP/AFP/Getty Images)

    70年两岸关系的变迁

    “一国两制”

    同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

  • Chiang Ching-Kuo, Ex-Präsident Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    70年两岸关系的变迁

    蒋经国没有接招

    对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

  • Taiwan Demonstration in Taiwan für Unabhängigkeit (Getty Images/AFP/S. Yeh)

    70年两岸关系的变迁

    分离主义兴起

    1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

  • Bildergalerie Non Verbale Kommunikation China Deutschland (F.Brown/AFP/Getty Images)

    70年两岸关系的变迁

    “江八点”

    随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

  • USA 1995 Lee Teng-hui, Präsident Taiwan (picture-alliance/AP Photo/B. Sikes)

    70年两岸关系的变迁

    第三次台海危机

    1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

  • DW-Interview mit Lee Teng-hui 1999 (Academia Historica Taiwan)

    70年两岸关系的变迁

    “两国论”

    1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

  • Chen Shui-bian Taiwan (picture alliance/AP Photo/Jerome Favre)

    70年两岸关系的变迁

    “一边一国”

    陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

  • China Taiwan Wirtschaftsgesprächen (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    70年两岸关系的变迁

    出台《反分裂国家法》

    北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

  • Symbolbild China und Taiwan (Imago/ZumaPress)

    70年两岸关系的变迁

    何为“九二共识”？

    1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

  • Taiwan China Treffen Ma Ying-jeou und Xi Jinping in Singapur (Reuters/J. Nair)

    70年两岸关系的变迁

    马英九时代

    2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

  • Taiwan Tsai Ing-wen wird als Präsidentin vereidigt (Reuters/Taipei Photojournalists Association/Pool)

    70年两岸关系的变迁

    蔡英文时代

    2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

  • China | Xi Jingping (picture-alliance/dpa/EPA/Pool)

    70年两岸关系的变迁

    习近平：祖国必须统一

    在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。


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