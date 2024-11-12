绍伊古会王毅：中俄须对抗美国“围堵”

俄罗斯高级官员绍伊古周二向中国外长王毅表示，两国最紧迫的任务是应对美国的“围堵”。二人在北京出席安全对话。

（德国之声中文网）自俄罗斯近三年前出兵乌克兰以来，莫斯科和北京扩大了军事国防联系，中国国家主席习近平是俄罗斯总统普京在世界舞台最重要的盟友。

但北京也面临俄罗斯与朝鲜迅速建立同盟的局面。朝鲜向乌克兰派遣士兵，并于本周批准与莫斯科有标志性的防御协定。

俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古在北京与王毅对话时，强调中俄需要应对“美国及其卫星国家针对俄罗斯与中国的双重遏制政策”。

绍伊古向这位中国外交最高官员表示：“（中俄之间的）全面伙伴关系和战略合作代表着当今世界两个大国之间的一种合作模式。”

“尽管这并不像冷战期间形成的那种军事政治同盟一样，我们两国之间的关系超越了这种国与国之间的关系形式”，俄罗斯通讯社引述绍伊古说道。

此次会谈前，北京称，二人本周将举行“战略安全磋商”，并将讨论“涉及到两国战略安全利益、加强互信的重大议题”。

绍伊古在俄罗斯侵乌战争的头两年任国防部长，在经历一系列军事挫败后，普京将其任命为联邦安全会议秘书。

中俄关系紧密的同时，也面对俄朝迅速建立同盟的局面（图为绍伊古去年9月访朝） 图像来源: KCNA/AP/picture alliance

绍伊古预计还将出席本周的中国航空展，该展每两年在珠海举行，彰显北京民用及军用航空领域的成就。

俄罗斯最先进的苏-57隐形战斗机也将在珠海航展作出飞行表演。

中国称在俄乌战争中扮演中立角色，并表示，与美国及其它西方国家不同，不向俄乌输送任何致命性武器。

但北京仍是莫斯科的紧密政治和经济盟友。北约将北京定义为俄乌战争“决定性的推动者”。

上月，中俄国防部长承诺深化双边军事合作。

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（法新社）

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