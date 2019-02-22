 “终结者”与罢课少女共同呼吁气候保护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2019

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时政风云

“终结者”与罢课少女共同呼吁气候保护

在维也纳举行的奥地利世界峰会上，致力于环保的好莱坞硬汉、前州长施瓦辛格和气候罢课运动发起人、瑞典中学生通贝里一起，呼吁全球领袖和商界诚实面对气候危机的规模。

Österreich R20 Austrian World Summit in Wien (Reuters/L. Niesner)

（德国之声中文网）关注气候变化的奥地利世界峰会由奥地利政府和国际非政府组织"R20-气候行动区域"联合举办。该组织发起人、好莱坞著名影星、前美国加州州长施瓦辛格此次邀请了全球气候罢课运动的发起人格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）前往维也纳与会。

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一项有关欧洲议会选举的调查显示，德国人最关心的是气候与环境问题；而接受调查的8个国家所有受访者最关心的则是移民问题。 (19.05.2019)

夏天将至，气温上升，南太平洋诸岛以往都是全球暖化的第一线受害者。联合国秘书长在前往勘察的途中，经过新西兰，谴责世界各国的政治领袖对气候变迁不够重视。 (13.05.2019)

批评者称“星期五为未来”（Fridays for Future）运动的参与者是旷课生，质疑该运动的实质内容。这个青少年运动有多严肃？无论如何，这一运动已经给示威现象研究者们留下深刻印象。 (29.03.2019)

气候罢课运动发起人、瑞典16岁女孩通贝里被提名2019年诺贝尔和平奖候选人。提名她的是挪威的三名议员。通贝里近期在接受德国媒体采访时将美国总统特朗普称作是“一个极其危险的疯子”。 (15.03.2019)

这名16岁的学生在会议上表示："作为领导人，如果你们做出一副什么事都很好，一切都在掌控中的样子，那么作为人民的我们不会理解我们已经处于危急之中。"

格蕾塔·通贝里是"Fridays for future"的发起人和气候保护的标杆性人物。该运动如今已遍及数十个国家，激励了无数年轻人参加抗议。

格蕾塔·通贝里说："我们年轻人正在觉醒，我们绝对不会让你们继续这样下去。"

出生在奥地利的施瓦辛格呼吁对气候变化持怀疑态度的人们、仍然使用高碳能源的公司以及决策者接受全球变暖的事实。他说："事实最终会追上你。"他举例说，德国大众公司使用软件对排放量作假。"最终，我告诉你们，我敢保证这些人会为他们的谎言进监狱"，他说。

联合国秘书长古特雷斯呼吁各国政府扩大并实施国家减排计划，以期符合巴黎气候变化协定的要求。他补充说：各国必须停止对化石能源的补贴。"我们明明知道做到了都不够，但我们就连这也做不到。"

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多年来他一直怀着使命感，为环境保护奔走呼号，这个人就是施瓦辛格，也来到了波恩气候大会。

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