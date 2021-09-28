终结疫情露曙光？各国抢购新冠口服药

（德国之声中文网）美国默克药厂（Merck，又称默沙东）周三（10月6日）宣布与新加坡政府签订采购合同，若获监管机构授权，将供应旗下的新冠肺炎口服药「Molnupiravir」给新加坡，路透社报导称，韩国已经通过合同预订了2万剂的口服新冠药物。

日前，默克药厂宣布临牀实验已证实「Molnupiravir」能大幅降低新冠患者的重症住院或死亡风险。该口服药预计年底前就能获得获得美国食品药物管理局（FDA）的紧急授权，若获批准，将使该药成为首款治疗新冠的口服抗病毒药物。

美国总统拜登的首席医疗顾问福奇（Anthony Fauci）博士曾经指出，这些实验结果是 「非常好的消息」，但他也要求美国食品和药物管理局（FDA）审查这些数据前必须谨慎行事。美国政府早前已同意以12亿美金采购170万剂口服药。

抢购口服药

亚洲各国最近纷纷积极抢购「Molnupiravir」，路透社指出，除了澳洲已经向默克药厂购买30万剂的新冠口服药，韩国也已经确保两万剂量的口服药。韩国总理金富谦周三（6日）表示，他与其他亚洲国家一起急于抢购口服药，他说：「我们已经通过足够(通过口服)治疗约4万人的预算，并且已经签署了2万剂的预购协议。」

韩国疾病控制和预防机构（KDCA）也曾表示，它在与辉瑞公司和瑞士药商罗氏控股集团谈判采购口服的新冠药物。台湾政府则在周三（6日）表示，已积极进行合同签订，只要新药在11月底顺利通过美国紧急使用授权，台湾就可第一时间引进。

中国社会也十分关注「Molnupiravir」口服药物，《澎湃新闻》6日发表一篇由中国（深圳）综合开发研究院特约研究员刘沐芸撰写的文章，分析了「Molnupiravir」的实验数据，探讨其安全和适用性，文中写道该药「具有显着的预防重症住院率或死亡率的临床疗效，因此被认为能改变感染新冠病毒的病变轨迹」。

不过，该文也提到「Molnupiravir」的价格可能会让低收入国家患者负担不起，但默克药厂已表示通过协议方式向中低收入国家供应该口服药物，同时也强调，疫苗仍是第一道防护，治疗药物是第二道，并指出口服治疗药物的上市确实可能将「有意无意」地降低大家对接种疫苗的迫切性。

中国研发新冠药物

目前多国药厂也在研发新冠口服药物，像是美国辉瑞、瑞士罗氏和日本盐野义制药也在推进研发，盐野义制药公司9月底曾宣布，他们正在研发的新冠口服药物已进入最後阶段的临床试验。

至於中国至少两个药厂也在研发新冠药物。中国开拓药业4日在官网发布公告称，用於治疗住院新冠患者的口服药物「普克鲁胺」III期全球多中心临床试验已于10月1日在美国的临床中心完成首例患者入组及给药，并称临床试验计划已在中国、菲律宾及巴西等14个国家的医疗中心展开。

开拓药业创始人童友表示：「这项试验是基于早期开展的巴西住院重症患者的突出疗效和安全性，….使得普克鲁胺有望成为轻丶中丶重症新冠肺炎患者全疾病周期的有效治疗药物。」

另外一款药物是由中国工程院院士锺南山牵头的腾盛博药，其首席财务官李安康9月曾经表示，其研发的新冠中和抗体药物预计年底就能申请上市。

今年8月底该药厂公布的中期结果表明，这一联合疗法让患者的住院和死亡复合终点降低78%，且安全耐受性良好。

中国官方目前尚未表示是否采购新冠口服药物。

（综合报导）

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