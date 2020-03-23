终究还是办不成！东京奥运会推迟一年

（德国之声中文网）据多家国际媒体报道，日本首相安倍晋三周二（3月24日）宣布，在与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）通话后，决定延后一年举办东京奥运会。

安倍说，“我建议将奥运会推迟，巴赫主席表示完全同意“，安倍在东京的记者会上表示。

东京奥运会原计划在2020年7月24日至8月9日举行。然而在新冠疫情全球爆发后，日本面对的国际压力越来越大，包括加拿大、澳大利亚等多国都表示，不会在今年派运动员参赛。

英法开始严格限制民众出行

英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 透过电视演说宣布，英国进入全国封锁，他强调任何违反命令的人将受到惩罚。约翰逊说：「你们必须待在家中。 如果你不遵守规定，警察将可向你征收罚款，或强制解散聚会。」

根据约翰逊公布的命令，英国禁止超过两人以上的聚会，人民一天只能到户外运动一次。此外，除非英国人民无法在家中工作、非得外出买生活必需品及需要就医的情况下才能外出。约翰逊也下令关闭所有非卖必需品的商店、图书馆、公共遊乐设施及宗教场域。

英国政府预计三周后重新审视这些规定，约翰逊同时也向英国的医疗人员致敬。但他也强调，如果新冠病毒的传播速率不减缓的话，全球没有任何一国的医疗系统能承受疫情所带来的压力。英国也成为意大利、西班牙与法国之后，第四个宣布进入全国封锁的欧洲国家。

英国周一新增了967起确诊案例与54起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至6724与336。

特朗普誓言重振经济

美国周一 (3月23日) 的新冠确诊案例再创新高，新增了9883起确诊病例与132起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至43449与545。美国总统特朗普在签署行政命令，禁止美国人民与企业累积大量对抗新冠疫情所需的物资。美国司法部长巴尔 (William Barr) 近期指示联邦检察官侦办与新冠疫情相关的诈欺案，优先起诉在抗疫期间涉嫌大赚一笔的人民或企业。

巴尔周一在白宫的记者会上表示：「如果你家现在囤积大量的卫生纸，那你不用担心会被起诉。但如果你的仓库中有大量医疗用口罩，那你很快会收到我们的传票。」

此外，美国总统特朗普周一也在白宫记者会上表示，他不会让新冠疫情成为一个长期的财政问题，并决定在下周全国封锁结束后，找到方法重振美国经济。他说：「美国很快会重起商业活动，我相信经济将会很快复苏 」

然而，在美国振兴经济的方案持续卡关参议院的情况下，美股周一再次重挫。道琼指数终场下跌582.05点，跌幅3.04%，收在18591.93点，创2016年11月以来新低。标准普尔500指数下跌67.52点，跌幅2.93%，收在2237.4点。以科技股为主的那斯达克综合指数下挫18.84点，跌幅0.27%，收在6860.67点。

与此同时，美国纽约州周一的新增确诊案例增加近4成，目前已累计有20875起确诊案例。纽约州长科莫（Andrew Cuomo）宣布增加全州医院一半的容量，不过该州许多医院仍面临医疗物资短缺的情况。美国总统特朗普周一也宣布，他将在全国发放800万台呼吸器与1300万个医疗用口罩，纽约州也将在近期展开抗新冠病毒的药物测试。

西班牙死亡人数破2000

欧洲多国周一再次创下该国单日最高的确诊人数。西班牙周一增加6368起确诊案例与539起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至35136与2311。法国周一新增了3838起确诊案例与186起病亡案例，这将累计的确诊与病亡数字提升至20104与860。疫情最严重的意大利周一新增4789起确诊案例与601起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至63927与6077。

法国周一宣布将自周二起关闭所有户外市集，并进一步限制人民一天只能在距离住家一公里内的地方外出运动一小时。法国总理菲立普 (Edouard Philippe) 在推特上写道：「很多法国人民都希望生活能尽快回归正常，但这个愿望并不会明天便实现。我预期法国的封锁将持续数周。」

而当全球各国试图透过牺牲经济来抑制新冠疫情之际，国际货币基金组织的总裁格奥尔基耶娃 (Kristalina Georgieva）周一警告，世界经济可能陷入衰退，程度可能与全球金融海啸时期相同，甚至更糟。但她也预测全球经济明年可望复苏。

中国卫健委周二上午公布的最新数字显示，中国新增78起确诊案例与7起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至81171与3277。其中有74起为境外输入案例，另外4起为本土案例。北京、广东与上海为境外输入案例前三多的城市。

王凡/杨威廉/邹宗翰 (综合报导)