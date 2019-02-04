 “终生成就金狮奖”首次花落女导演 | 文化经纬 | DW | 21.07.2020

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文化经纬

“终生成就金狮奖”首次花落女导演

第77届威尼斯电影节将本届“终生成就金狮奖”颁发给了著名香港导演许鞍华，许鞍华也因此成为首位获得该奖项的女导演。一同获得该奖项的还有英国女演员蒂尔达·斯文顿。

Bildkombo Ann Hui und Tilda Swinton

香港导演许鞍华与英国影后蒂尔达·斯文顿（Tilda Swinton）获得本届“金狮终身成就奖”

（德国之声中文网）第77届威尼斯电影节主办方在周一（7月20日）表示，许鞍华属于"亚洲最好的女导演"，也是"香港电影新浪潮中的一位领军人物"。

"香港新浪潮"是1970年代至1980年代香港电影的一个潮流，参与者多为拥有电视制作经验或曾在英美留学的年轻导演。许鞍华就是其中一员。

Golden Horse Film Awards Taipei Ann Hui (Reuters/Billy Dai)

许鞍华也曾三次获得金马奖最佳导演，并于2016年受邀担任第53届金马奖评审团主席

她的代表作包括《女人四十》、《半生缘》、《千言万语》、《男人四十》、《玉观音》、《天水围的日与夜》、《桃姐》、《黄金时代》等。她的新作（改编自张爱玲小说的）《第一炉香》目前正在拍摄中，也颇受关注。

现年73岁的许鞍华曾经六次获得香港电影金像奖最佳导演（1983年、1996年、2009年、2012年、2015年、2018年），这一记录至今无人能及，而香港电影金像奖迄今仅有的两部大满贯作品也都出自许鞍华之手（《女人四十》和《桃姐》）。她也曾三次获得金马奖最佳导演，并在2011年获颁亚洲电影大奖颁发终生成就奖。

Cannes Filmfestival 2019 | Tilda Swinton und ihre Tochter Honor Swinton Byrne (picture alliance/dpa/Invision/J. C. Ryan)

蒂尔达·斯文顿和她的女儿（左）

与许鞍华一同获得"终生成就金狮奖"的是59岁的英国女演员、制作人、编剧蒂尔达·斯文顿（Tilda Swinton）。她在2008年凭借《迈克尔·克莱顿》（Michael Clayton，也称《全面反击》）获得了奥斯卡金像奖（最佳女配）。她也曾获得英国电影学院奖等奖项。

威尼斯电影节方面表示，斯文顿最令人难忘的就包括1992年在《奥兰多》（Orlando）中的表演，这部电影也参加了48届威尼斯电影节的角逐。

第77届威尼斯电影节将在9月2日至12日如期举行，并没有因为新冠疫情取消或推迟，不过增加了相关的防疫措施。

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