"终战纪念日"- 预定退位的日本天皇"深深忏悔"

（德国之声中文网）明仁天皇今天（8月15日）发表有关日本二战投降73周年最后一次演讲，重申对本国战争历史的"深切忏悔"。这位84岁君主在纪念"终战"73周年中央仪式上还表示，希望不再发生这样的战争。

明仁将于2019年4月30日退位，从而成为近200年来在有生之年让位于继承人的首位天皇。2019年5月1日，皇太子德仁（58岁）将登基，开启这个亚洲国家的菊花王朝新时代。

明仁被认为是和平宪法坚定的捍卫者。尽管作为天皇，他实际上没有政治行动空间，但他仍善于以间接方式批评一再试图美化日本战争过去的人士，其中就包括右翼保守派内阁总理大臣安倍晋三政府。

安倍首相今天派人向引起争议的靖国神社献上仪金。靖国神社供奉日本国战殁者，其中也包括受到审判并遭处决的战争犯。他未前往靖国神社参拜，显示是顾及到与众邻国的关系。

与其前任不同，安倍首相在纪念集会演讲中未提及日本当年的侵略。安倍要修改宪法，并在朝鲜威胁增加以及中国国力不断增长的背景下扩展军队的角色。

约5000人参加了在东京日本武道馆举行的纪念仪式，并为死者静默一分钟。明仁天皇夫妇莅临。

安倍上一次参拜靖国神社是2013年12月。从那以来，他一直止于供奉祭品。日本政界人士参拜或供奉祭品一再引起同中国和韩国之间的外交龃龉。对中韩两国来说，靖国神社是当时日本军国主义的象征。

靖国神社内也设有一个战争纪念馆-游就馆，该馆替日本战争过去辩护并予以美化，被尊为神的死者之魂被供奉为英雄。游就馆称他们是为解救亚洲于白人殖民主义桎梏而战。根本不提任何残暴行为。

明仁天皇年号"平成"（取"创造和平"之意），是不以天子身份登基的首位天皇。他1989年驾崩的父皇裕仁在1946年1月1日发表的人权宣言中告别了天皇的神性。当年，日本以天皇之名投入了第二次世界大战。裕仁辞世后被称为"昭和"天皇。

1941年，在日本袭击了夏威夷珍珠港内的美国太平洋舰队后，美国参战。1945年8月6日，美军在日本广岛市上空投下一枚原子弹；3天后，又对长崎投下一枚原子弹。1945年8月15日，日本投降。

凝炼/乐然（德新社）