终战日和母亲节：拜登夫人突访基辅

（德之声中文网）5月8日是欧洲纪念二战结束的日子。而今年的5月8日恰逢母亲节。美国第一夫人吉尔·拜登在这一天访问基辅，算是给乌克兰人一个“惊喜”。拜登夫人此行事先没有向外界透露，她周五开始对罗马尼亚和斯洛伐克进行访问，周日在斯洛伐克由陆路进入乌克兰。

在基辅，她与泽连斯基夫人举行了一次“母亲节会晤”。此前，多位美国政界高层人士访问乌克兰，包括国会众议院多数党领袖佩罗西、国务卿布林肯和国防部长奥斯汀。

加拿大总理特鲁多也在8日意外到访乌克兰。据乌克兰通讯社报道，特鲁多来到基辅附近曾发生激战的伊尔平。该市市长发布了加拿大总理来访的照片。

泽连斯基：我们会胜利

5月8日，乌克兰总统泽连斯基发表视频讲话，对比当年纳粹德国发动的战争与俄罗斯对乌克兰的侵略。他说："他们在乌克兰展开了一场纳粹主义的新的血腥上演"，包括模仿其"理念、行动、话语和象征符号"。

泽连斯基在基辅近郊波罗迪杨卡（Borodjanka）一处被摧毁房屋的废墟前录制了讲话，视频以黑白画面版发布。乌克兰总统提醒人们不应忘记乌克兰人民在反希特勒联盟的斗争中做出的贡献。他说，尽管乌克兰被占领、轰炸，民众被成批枪决，死于集中营、毒气室、战俘营和强迫劳动，但最终赢得了胜利。

德国联邦议院议长巴斯向基辅无名战士墓献花圈

德国联邦总统施泰因迈尔也在柏林一场纪念二战结束77周年的活动上讲话，聚焦乌克兰战争。他称俄罗斯的侵略是一个"时代转折"，"我们视为理所当然的很多东西，被这场战争画上了句号"，包括共同的欧洲大家庭的梦想。他说："今年的5月8日，是一个战争之日。"

施泰因迈尔还尖锐批评俄罗斯总统普京声称要让乌克兰 "去纳粹化"，是"撒谎"和"厚颜无耻的扭曲历史"。

德国联邦议院议长巴斯（Bärbel Bas）8日访问基辅，参加纪念二战纳粹受害者的活动，并会见乌克兰议会议长斯特凡楚克（Ruslan Stefantschuk）、政府总理施米哈尔（Denis Schmyhal）和总统泽连斯基。

学校遭空袭

卢甘斯克地区一所学校遭俄军空袭，据乌克兰政府称，死亡人数可能达到数十人。当地政府官员称，位于比罗霍利夫卡（Bilohoriwka）的这所学校周六下午遭袭击，建筑被击中起火后坍塌。当时有90人在校舍建筑中躲避战火，有30人被救出，而被埋在废墟瓦砾下在60人则可能无人生还。

被俄军围困的马里乌波尔钢铁厂

此外，在周六夜间和周日凌晨，乌克兰多地响起空袭警报。据乌克兰通讯社报道，发出空袭警报的城市包括基辅及周边地区、西部的利沃夫、东部的哈科夫和顿涅茨克、南部的敖德萨等。在敖德萨，人们听到了爆炸声。

在东南部城市马里乌波尔，被围困在钢铁厂内最后的乌克兰守军表示，不会投降，而是要继续坚守。一位指挥官在在线新闻发布会上称，将战斗到生命最后一刻，抵抗俄罗斯占领者。他呼吁国际社会为疏散受伤的乌克兰士兵提供援助，并表示，无法证实有关所有平民均已撤离钢铁厂的消息。

（德新社、路透社、美联社）

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