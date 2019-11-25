终审大法官：香港司法独立不容置疑

（德国之声中文网）马道立表示，香港的司法自治是得到基本法明确保障的。这是这位终审法院大法官在中国人大就基本法释法权表态以来，首次公开发声。

一周前，香港高等法院裁决引用《紧急法》订立的《禁蒙面法》违背基本法。中国人大常委和港澳办立即发出批评。人大常委会法制工作委员会表示"香港特别行政区法律是否符合香港基本法，只能由全国人大常委会作出判断和决定，任何其他机关都无权作出判断和决定"。

据《南华早报》报道，马道立周日（11月24日）晚在出席香港大学法学院成立50周年庆祝晚宴上发表讲话。他表示，香港司法制度最基本的原则之一是司法独立，而这一原则"是以最清楚的表达写在基本法里，得到保障的"。他还补充说，基本法反映了"中华人民共和国对香港基本政策的落实"，应该作为任何批评的出发点。

马道立并未直接提到人大常委会上周对香港高院违宪裁决的批评表态。但他提到"对法院裁决或对我们的司法体制的置评"，应该以基本法为出发点。

"尊重香港民意"

周日香港区议会选举结果出炉，泛民派获得压倒性胜利。正在日本访问的中国外交部长王毅周一在东京回答媒体有关香港区议会选举的提问时表示："无论发生什么情况，香港是中国的一部分，是中国的特别行政区。"他还说，"任何企图搞乱香港，或者破坏香港稳定与繁荣的图谋都不会成功"。

王毅的东道主、日本首相安倍晋三则呼吁中国保持香港的的自由和开放。日本政府发言人、内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga) 周一在一个记者会上表示，安倍首相强调"一个在一国两制原则下保持繁荣、开放和自由的香港的重要性"。菅义伟称，"香港是一个极为重要的伙伴，与我们保持着紧密的经济关系和人员交流"。

台湾总统府发言人丁允恭在周一发布的一份声明中表示，香港区议会选举充分展现香港人民追求自由民主的绝对意志，台湾政府代表人民表达高度感佩与支持。呼吁北京与港府接受民意，并具体落实对香港自由民主的严肃承诺，唯有回到这样的轨道，真诚与人民对话，才能化解当前的各种矛盾与冲突。台湾总统蔡英文当天也表示，乐见香港人民走出来表达意见，参与民主，希望这次选举的结果被尊重。

美国国会两党均有政治家对香港区议会选举结果表示欢迎。共和党议员鲁比奥（Marco Rubio）发推文表示："结果不言自明，香港民众想要在未来拥有自己的声音。"佛罗里达前州长、共和党议员斯科特（Rick Scott）也发推称："今天我们听到了香港人民响亮、清晰的呼声"。

下届总统大选民主党内初选的候选人之一沃伦（Elizabeth Warren）也在推特上写道："数月来，香港民众走上街头为自己的权益抗争，而这个周末，他们走向投票箱，发出了捍卫民主的有力信号，北京必须予以尊重。"