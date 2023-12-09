终于回家了：获释以色列人质讲述经历

（德国之声中文网）接到电话的时候，亚伊尔·摩西斯（Yair Moses）心情十分复杂。他的母亲玛格丽特（Margalit）是11月24日在以哈短暂休战生效几个小时后，得到释放的第一批人质中的一员。10月7日，激进的伊斯兰恐怖组织哈马斯将玛格丽特从家乡尼尔奥兹社区（Kibbuz Nir Oz）绑架，带到了加沙地带。

"（听到释放的消息）我们当然是喜出望外的"，亚伊尔在接受德国之声采访时说。但是直到第一批人质真正获释之前，谁也不知道"这一切是否真的会发生，他们是不是真的在或是名单上，人质交接给红十字会的程序能否顺利进行，他们要怎样从埃及回到以色列，以及整个过程需要多长时间"。

直到在哈马斯发布的第一批人质移交给国际红十字会的视频上看到自己78岁的母亲时，他才相信这一切都是真实的，她可以回家了。"当我们看到她从车上对着镜头挥手，然后跑到巴士车前，那一刻我们知道，她看起来还不错，至少身体上并无大碍。我们当然是特别高兴了"，亚伊尔讲述道。

人质的精神状态令人担忧

在目前已经被释放的110名人质当中，很多人从外表上看起来都没有受伤。虽然很多人瘦了不少，但是除了一些在绑架过程中受伤的人之外，大多数人质都没有什么明显的伤势。然而他们的精神状况则令人担忧。

10月7日，当他们在以色列南部多地被恐怖分子绑架的时候，其中一些人亲眼目睹了亲人或是邻居被杀害。还有一些人直到被释放，都不知道自己的配偶或是其他亲属也被绑架了。

在所有人质当中，成年的以色列男性至今都没有被释放。

在10月7日的恐怖袭击中，有1200名以色列人被哈马斯杀害，239人被当作人质劫持到了加沙地带。根据哈马斯所控制的加沙地带卫生部统计，自从这次以哈战争爆发，那里已经有15800名巴勒斯坦人在以色列军队的攻势中死亡。这些数字无法得到独立证实。

在特拉维夫人质家属举行抗议活动

"有些人质遭到了殴打"

这些人质的经历受到以色列公众舆论的关注，不过目前曝光的都是一些碎片化的叙述。这些获释者所讲述的经历也并没有全部对外公布。比如说，玛格丽特其实向自己的家人讲了很多，"但是我们不能全都和外界分享。人们要求我们不要说，这是出于对那些仍然被关押的人质的担忧"，她儿子亚伊尔解释道。但究竟是谁要求他们保持缄默，亚伊尔避而不谈。"我可以告诉你们的是，她（在被劫持期间）努力保持积极的态度，她也尝试去帮助别人，比如有年长者需要如厕时。她还曾经试着和别人一起唱歌或是交谈。"

从哈马斯武装人员和国际红十字会进行人质交接的视频上，可以看到一些人质还向绑架者挥手告别。"这只是他们必须配合的一场表演"，耶路撒冷希伯来大学保罗·巴尔瓦德社工及福利学院的教授本-阿里（Asher Ben-Arieh）认为。他还指出，"从那些获释人质的叙述，从他们的身体和精神状况检查结果，从我们听到的故事来看--那绝对不是什么友善的对待"。

这位学者还指出，儿童创伤后心理辅导专家参与制定了一份人质获释后的心理治疗指南，尤其是和儿童以及母亲进行了交谈。"我们还有泰国人质的目击证词。有些人受到的待遇稍好一些，另外一些则更糟糕。有些人遭到殴打，有些人得不到食物，还有些人不被允许睡觉。这实在是残忍。"

以色列人质正在转交给红十字会

九岁女童在获释后无法正常说话

还有一些获释人质的家属向以色列和外国媒体讲述了一部分情况，比如有些人在刚被绑架的时候还能得到足够的食物，后来就越来越少，只有米饭和饼干了。根据姨母黛博拉·科恩（Deborah Cohen）的讲述，12岁的男孩艾坦在被绑架期间被强迫观看10月7日那天的可怕场景视频，还一度被单独关在一个屋子里。"当他到达加沙地带的时候，他被经过的人殴打"，科恩对一家法国媒体表示，"如果孩子们开始哭泣，他们就会用枪威胁他们。"

9岁的女孩艾米莉在从加沙地带回来之后，说话总是低低呢喃。她父亲说，"她跟我说话的时候，我根本听不清她说了什么。"

50天不见天光的生活，无法洗澡，仅有很少的食物果腹，这是13岁的希拉向她叔叔所讲述的经历。这名少女不久前也得以重获自由。当时和她一起被关押的人当中，有一些睡在板凳上，有一些则睡在铺在地面的床垫上。希拉的叔叔亚伊尔·洛特姆（Yair Rotem）在接受以色列媒体采访时说，看守者要求他们白天只能轻声说话，夜里必须保持安静。

医生和心理专家建议家属，面对刚刚获释回到家中的亲人，不要急于去追问问题或者告诉他们太多信息。心理创伤辅导专家本-阿里指出，现在他们所需要的，是重新找回可以掌控自己生命的感觉。"最重要的是，不要替他们去做决定。他们想做什么，不想做什么，都要尊重他们的意见，让他们恢复对自己生活的决定权。"

被哈马斯劫持的儿童人质

还有超过130名以色列人被哈马斯扣押

对于亚伊尔·摩西斯来说，噩梦还远远没有结束。他的父亲仍然在哈马斯手中。他的父母已经离异，但是都居住在遭袭的尼尔奥兹社区。两个月来，他没有听到有关自己80岁高龄父亲的任何消息。以色列当局估计，应该还有137名人质仍在哈马斯的关押之下。

国际红十字会目前也无法与身在加沙的人质取得联系。"每一天，我对父亲的担忧就更多一分，当然我也替所有那些仍然被关在那里的人担心"，亚伊尔说。他本人是在尼尔奥兹长大的，和社区里的很多人都熟识。"对于我来说，那不只是一连串的姓名，我认识他们所有人。当然还有其他人，那些我素不相识的人，在雷姆音乐节上的年轻人，还有那些士兵--他们每个人都应该回来。"

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