细数特朗普的政治遗产

（德国之声中文网） 经过四年的跌宕起伏，美国总统特朗普的任期将于1月20日结束，而他的政治遗产将被研究数十年。自从他入主白宫以来，他的政府一直备受争议，丑闻不断。他处理新冠疫情的方式、在1月6日美国国会大厦暴力袭击事件中的角色以及随后的二度弹劾都将给他的这个总统任期蒙上阴影。

看待特朗普的政治遗产，有两大截然不同的视角：保守派、富裕的商业阶层和宗教右派可能会把他尊为当代最伟大的总统之一。但大多数美国人对他不屑一顾。皮尤研究机构（Pew Research）的一项民意调查就证明了这一点，该调查发现他离任时的支持率只有29%，是他担任总统以来最差的一次。不过，他的支持者和盟友还是称赞他撼动了建制派，并迅速落实了2016年的一些竞选承诺。

特朗普总统提名保守派巴雷特（Amy Coney Barrett，右 ）作为9月份去世的最高法院大大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的继任者

重塑司法机构

特朗普对联邦法院系统的影响无疑将是他最持久的政治遗产，无论好坏都将影响几代人。他任命了三名可在最高法院终身任职的大法官，巩固了高等法院的保守倾向，这可能会影响到社会的各方各面，包括性少数群体LGBTQ+面临的问题、生育权利、医疗保健、移民和劳工政策等。特朗普还任命了200多名联邦法院的法官，这些法官在自己的任期中可能会做出有利于共和党和保守派的裁决。

“他（特朗普）提名了这些法官，这是他与基督教右派和共和党精英们达成的协议”，乔治华盛顿大学副教授、全球政治管理中心研究主任康菲尔德（Michael Cornfield）如是说。根据2019年的一份报告，每四名巡回法院法官中就有一名是由特朗普任命的，他毫无悬念地选择了顽固的保守派，这是他向支持者做出的竞选承诺。

减税政策

特朗普在上任第一年结束时签署了一项法案，将美国企业税率从35%大幅永久削减到21%。个人的税率也有所降低，不过只是暂时的，而且幅度较小。

特朗普的减税政策对最富有的美国人和大公司而言是一个福音，许多大公司将多余的钱用于股票回购和高管奖金，而不是给员工涨工资。

减税政策最终殃及纳税人。无党派的国会预算办公室估计，减税将使国家的赤字在10年内增加1.9万亿美元。特朗普的批评者担心，在保守派着眼于削减社会安全网项目以平衡预算之际，最低收入者和最弱势群体可能会付出代价。

重新谈判贸易协议

特朗普上台的部分原因是，他承诺废除和重新谈判美国与其他国家之间的旧贸易协议。他确实做到了，尽管有时很混乱，他引发了与中国的贸易战，并给本国国内企业带来了不确定性。但他成功地终结了一个可以追溯到克林顿时期的重要贸易协定——北美自由贸易协定(NAFTA)。特朗普新签署的美墨加协定(USMCA)取代了之前的旧协议，甚至连其批评者都承认新协议更好。

他曾称北美自由贸易协定是“我们国家最糟糕的贸易协定”。而他签署的美墨加协定包括更新的劳动保护条款和一些环境和劳动条款。

众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）2019年的时候就此协定表示“当然，毫无疑问，这个贸易协定比北美自由贸易协定要好得多，但是，就我们在这里的工作而言，它比政府最初提出的版本也要好得多。”“这是美国工人的胜利——我们为推进这一胜利感到非常自豪。”民主党人佩洛西被视为特朗普的死敌之一。

美国优先

衡量特朗普政府政绩的标准并不总是和他的政策有关，也关乎他如何转变美国人和世界对华盛顿的看法和关系。特朗普的“美国优先”政策议程不清不楚，但却成功引起了世界其他国家的注意。在2016年总统竞选的早期阶段，特朗普对奥巴马政府的外交和贸易政策嗤之以鼻。早在2015年的一篇文章中，特朗普就称奥巴马政府“混沌无能”，并称“特朗普当选后将把大家再次变成赢家”。从一开始，特朗普就以一种非常规的、不可预测的方式执政。

华盛顿特区两党政策中心主席格鲁梅（Jason Grumet）分析道：“特朗普总统与很多机构对立。他打破了以往的政府规范。”特朗普将其“不按常理出牌”的作风带到了世界舞台上，挑战长期以来的外交规范。2017年，他宣布，美国退出《巴黎气候协定》，并称该协定“对美国非常不公平”。他还宣布单方面退出伊朗核协议，将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，并试图与朝鲜独裁者金正恩发展外交关系。

推特治国

即使特朗普的推特账号现在被封，他对如何利用社交媒体进行竞选和执政也产生了不可否认的影响。他在社交媒体上建立了自己的政治品牌，并在整个任期内通过社交媒体攻击政敌、解雇政府官员，并与忠实支持者直接互动。这种执政风格被戏称为“推特治国”。

“奥巴马总统使用社交媒体的方式较为传统，”美国大学传播学院教授莫利卡（Jason Mollica）向德国之声介绍。然而，特朗普“颠覆了我们看待社交媒体的方式”。 他的我行我素和雷人雷语使他获得了一个大多由白人和宗教保守派组成的选民团体的青睐，他们认为自己被所谓的华盛顿精英剥夺了权利。这为共和党带来了新的支持者。

“政治上，他得以促成一个人们从未见过的联盟”，美国印第安纳波利斯大学政治学家威尔逊（Laura Merrifield Wilson）告诉德国之声：“因为他带来了自己的非主流支持者。”

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