组阁谈判尘埃落定 红黄绿政府正式确立

（德国之声中文网）"红黄绿"执政联盟的三个政党正式在柏林推出了执政协定。即将出任总理的肖尔茨表示，社民党、绿党和自民党将成立一个"相互平等的执政联盟"。他说，将三个政党联系在一起的，是"我们要让我们国家变得更好的意愿"。

联合执政协定中提出一系列核心施政目标，其中包括每年修建四十万套住宅的倡议、将最低工资提升至每小时12欧元以及大麻合法化等等。

肖尔茨表示，相关谈判是在"富有建设性的、以解决问题为目的的氛围中进行的，给我留下了良好的印象。"他说，我们的共识越来越多，"红黄绿交通灯树立起来了！"

肖尔茨回忆说，1924年柏林波茨坦广场上树立起德国第一个红绿灯时，人们对这个红绿灯能否规范交通也曾心存疑虑。而现如今，红绿灯已经成了我们生活中不可或缺的组成部分。肖尔茨说："作为总理，我对红黄绿执政联盟的要求也同样是，这个联合政府应为德国未来发展指明方向。"

哈贝克：我们走上了限温1.5度的道路

绿党联合主席之一的哈贝克（Robert Habeck）也对谈判结果表示满意。他说："我们已经走上了将气候变暖限制在1.5摄氏度的道路。"他说，三个执政伙伴将谱写"将富裕生活同气候保护相互统一"的新历史。哈贝克说，联合政府将制定具体的气候保护措施，而不是像以往那样不断制定新的目标。

绿党另一位联合主席贝尔伯克（Annalena Baerbock） 表示，执政伙伴一致认为气候危机是"当代最大的挑战"，并将为此提供答案。她说，德国作为世界上最大的工业国家之一，也能实现气候中和，而执政伙伴将为此铺平道路。她表示，这一目标将贯穿德国政治的各个层面，也会在未来国际合作以及德国的安全和外交政策中得到体现。

自民党主席林德纳（ Christian Lindner）表示，德国将成为"财政稳定政策的捍卫者"。他表示，红黄绿执政联盟的目标是，让私有领域的倡议、技术以及资本得到进一步的释放。此外新政府还将推进德国的数码化、改善教育机制、促进社会进阶以及推动社会政策的自由化。

社民党、绿党和自民党就组阁问题的试探性磋商获得成功后，三个政党从10月21日开始联合执政谈判。每个政党分别派出七个高层代表参加核心谈判，同时还有22个工作小组就联合执政协定中的专业性问题展开讨论。

联合执政协定还须提交社民党和自民党的党代会进行表决，绿党则会通过党员问卷方式进行表决。万事俱备之后，12月初，现任财政部长肖尔茨将在联邦议院被选举为新一任联邦总理。届时，历时16年的默克尔政府将正式宣告结束。

（德新社，法新社，路透社）

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