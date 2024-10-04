组合拳刺激房市有成？万科、碧桂园离岸债券见涨

中国政府在过去几个月以来出台一连串刺激的措施，希望尽速推动经济成长并重振陷入债务危机的房地产行业。盡管有学者质疑相关措施力道不足，但有中国投资专家表示，部分中国及海外投资者正在重新审视中国房地产债券，显示出对该行业的信心。

（德国之声中文网）继中国政府在十一国庆前，祭出自新冠疫情以来最有力的刺激措施之后，投资者开始回归房地产行业，并推动房产开发商离岸债券上涨。

信贷投资专家北京G资本私募基金管理中心董事长李根（Li Gen，音译）表示，该中心几个月来首次下达了价值“数千万元”的房地产债券订单。

李根称：“我们看到了重振房地产行业的决心……这是近年的巨大变化”。

盡管分析师对中国房地产行业复苏前景的看法存在分歧，但这次反弹仍凸显出中国刺激措施在一定程度上恢复了外界对该行业的信心。

Duration Finance数据显示，截至週四（3日）为止，2027年11月到期的中国地产开发商万科美元债券价格，从週二的49美分上涨至70美分；2027年4月到期的龙湖集团美元债券价格也从75美分上升至84美分。

违约开发商的离岸债券也有所回升，其中碧桂园9月到期的美元债券小幅上涨约2美分，交易价格约9.1美分。中国房地产股价也有所上涨。

中国十一连假房屋销售受关注

中国官方在10月1日中共建政75週年前，突然集中宣布十多项刺激经济的重磅政策，促使中国股市强劲反弹，创下16年来最大单週涨幅。同时也提出多项针对房市止跌回稳的政策，包括松绑一线城市限购令、降低首次购屋者的最低首付比例、让非本地购屋者更容易购屋等举措。

总部位于香港的对冲基金“易亚投资管理有限公司”（Enhanced Investment Products）首席投资官表示，该基金一直在增持万科2027年美元债券，“虽然股市反弹可能更显著，但购买万科债券提供了更好的安全边际（Margin of Safety，指股票价值与股票价格的差距）”。

他也指出，影响市场下一步走向的一个触发因素，可能是中国十一假期结束后公布的房屋销售数据。

此前，中国《南方日报》引述广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉的说法称，在中国政府明确释出“止跌回稳”的强烈信号后，各地的政策对于稳定房地产将有“极强的作用”，而密集出台政策也是为了在楼市“银十”（指中国房地产业每年10月的销售旺季）到来之前，同时在今年最后一个季度，带动楼市交易量。

不过，台湾中华经济研究院大陆经济所助研究员王国臣此前向DW表示，中方在过去已多次出台类似政策方针，但房价仍持续走低，显示出相关政策难以刺激房市。王国臣指出，问题的本质在于民众是否有钱以及有意愿买房。虽然透过货币政策可以提升民众购房意愿，但考量到购买的房屋可能变成“烂尾楼”以及持续下跌的房价，当前有意愿的买家仍处于观望状态。

基尔世界经济研究所高级研究员刘宛鑫博士（Dr. Wan-Hsin Liu）也认为，“中国前几年推的政策是房住不炒，更希望推动有自主需求的人去买房。谁会有需求？那就是年轻人。但因为青年失业的问题在那里，还有延伸出的躺平、内卷、年轻人不愿意结婚、生小孩的问题，这也会抑制房地产的需求。在人们买房的意愿和能力都低于以往的情况下，降低利率和首付比例的影响中长期来看还是有限的。”

（路透社等）

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