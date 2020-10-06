纾困方案谈判喊停 特朗普将参加下周总统辩论

(德国之声中文网) 美国总统特朗普10月6日宣布结束与民主党国会议员协商大规模新冠疫情纾困方案。这波新的纾困方案原本预计能够在11月3日的美国总统大选前，提供受到新冠疫情波及的美国人以及航空业者经济上的援助。

特朗普在推特上发文写道：「我已指示我的代表将所有的协商延至总统大选後，我将在胜选後立即重启谈判。我们将会通过一波大规模的纾困方案，这个方案将专注於协助努力工作的美国人与小型企业。」

根据路透社报导，在特朗普发出消息後，美国共和党参议院领袖麦克康奈尔 (Mitch McConnell) 表示，目前参议院不急着协商新的大规模纾困方案。麦克康奈尔对记者说，他支持特朗普的决定，并指出他不认为特朗普能与民主党的国会代表达成协议。麦克康奈尔强调：「我们必须把心力放在可以达成的事情上。」

不过，共和党内仍有部分反对特朗普决定的声浪。共和党众议员卡特科 (John Katko) 在推特上发文，催促特朗普改变他的决定。他在推特上写道：「有些美国人的性命垂危，我们无法承担停止纾困方案协商的後果。」

另一名共和党参议员柯林斯 (Susan Collins) 则强烈谴责特朗普，称他的决定犯了严重的错误。

佩洛西：白宫一团乱

过去一周，民主党众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 已与美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 针对新一轮的纾困方案展开谈判。民主党希望美国政府能提拨2.2万亿美元作为新纾困方案的预算，但是美国政府原先只预计拨1.6万亿美元作为新纾困方案的预算。

佩洛西提出的纾困方案内容包含，要求美国政府发放1200美元的支票给在新冠疫情中失业的美国人，以及提供高达250亿美元的纾困基金给美国航空公司。这笔基金预计能让上万名美国航空业劳工保有工作达半年之久。

佩洛西在消息传出後，以「一团乱」来形容白宫的情况。根据路透社报导，她在与民主党国会成员通电话时，曾提到特朗普服用抗新冠病毒的类固醇药物，并质疑该药物是否会影响他的判断能力。

美股应声下跌

在特朗普宣布暂停纾困方案谈判後，美国股市也应声下跌。美国道琼工业平均指数下跌375.88点，收在收2万7772.76点。史坦普500指数下跌47.68点，收在3360.95点。那斯达克综合指数下跌177.88点，收在1万1154.6点。

美国联准会主席鲍威尔 (Jerome Powell) 6日也警告，如果美国政府未能提出新一轮的纾困方案的话，将会导致美国经济复苏表现疲软，为美国人民与企业制造不必要的困境。

特朗普：期待下周出席辩论

此外，特朗普10月6日也在推特上表态，他期待10月15日出席在迈阿密举办的第二场总统大选辩论。然而，根据美联社报导，他的对手民主党总统候选人拜登则表示，只要特朗普的新冠检测结果仍呈现阳性，他便不应该与特朗普进行辩论。

拜登向记者表示，他不清楚特朗普目前的健康状况。他说：「我期待与特朗普进行辩论，但同时我们将遵守非常严格的规范。」

拜登的团队向媒体表示，他周二再次进行新冠病毒检测，检测结果为阴性。美国的第二场总统辩论预计於10月15日登场，第三场辩论则是定在10月22日举办。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社）