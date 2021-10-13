德总统：联合国不是“没有价值观的世界强国拳击场”

这是38年以来德国总统首次在联合国大会上发表演说。纽约时间9月24日，施泰因迈尔总统在本届联大的一般性辩论中发言，强调了大国的责任。在阿富汗问题上，他也代表德国作了自我批评。