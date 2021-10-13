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美国东北部特大城市，联合国总部所在地
纽约对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐都具有极大影响力。
坐船两小时就可以从纽约到波士顿？从香港到澳门只需20分钟？这有望很快成为现实。
这是38年以来德国总统首次在联合国大会上发表演说。纽约时间9月24日，施泰因迈尔总统在本届联大的一般性辩论中发言，强调了大国的责任。在阿富汗问题上，他也代表德国作了自我批评。
9月21日在纽约举行的联合国代表大会，美中首脑拜登与习近平均在会议上发表讲话。政治学者张俊华对两人的发言进行了一番解读。
联合国本周在纽约召开为期一周的联大会议。由于新冠疫情仍未平息，美国劝告各国领导人不要亲自前往与会，但仍有逾百名各国政要将到场出席会议。联大会议是否会成为“超级传播事件”引发担忧。
联合国大会将于9月21日在纽约召开，拜登预计会在大会上发言。紧接在其后的是24日在白宫举办的「四方安全对话」峰会，会中美日印澳领导人将共同讨论抗中策略。
20年前的9月11日，4架飞机被恐怖分子劫持，其中两架飞机撞上纽约世贸中心的双塔。该袭击造成2996人死亡，这是有史以来发生在美国本土的规模最大的恐怖袭击。紧接着，美国入侵阿富汗和伊拉克，直到前不久才从阿富汗撤军。
2001年9月11日袭击事件已经过去20年，如今的纽约，一些伤口已经愈合，但许多伤疤依然存在。这些照片来自这个充满活力、从未失去生存意志的城市。
美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。
飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。
当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。
中国监管机关针对中国公司赴美上市可能采取进一步行动。路透社引述消息人士指出，中国监管机构正在拟定一项新的计划，要求这些想在美国上市的公司将数据管理权移交给第三方公司。
随着中国政府对科技公司的打压，总部位於美国加州丶由中国工程师创办的自动驾驶新创公司Pony.ai（小马智行）在纽约上市的计划也受到搁置。
英国《金融时报》周日（8月8日）报道，TikTok母公司字节跳动在解决了中国监管机构的担忧后，重启其在香港上市的计划。不过，对于该报道的说法，字节跳动则予以否认。
检方调查结果显示，美国纽约州民主党籍州长安德鲁·科莫（ Andrew Cuomo）涉嫌性侵多名女子，其中包括强行触摸、亲吻及拥抱。
中国的武汉再次出现本土案例，确定是Delta变种病毒所引起的。而随着Delta新冠变种病毒持续在全球肆虐，美国纽约市3日宣布将在部分公共场所要求人民出示疫苗证明。
《华尔街日报》周四（7月29日）引述知情人士指，由於中国监管升级，中国的叫车服务公司滴滴出行正在考虑私有化计划。不过，滴滴却是即刻否认。
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