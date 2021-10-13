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纽约

美国东北部特大城市，联合国总部所在地

纽约对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐都具有极大影响力。

会飞的船？会游泳的飞机？ 13.10.2021

坐船两小时就可以从纽约到波士顿？从香港到澳门只需20分钟？这有望很快成为现实。
President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

德总统：联合国不是“没有价值观的世界强国拳击场” 25.09.2021

这是38年以来德国总统首次在联合国大会上发表演说。纽约时间9月24日，施泰因迈尔总统在本届联大的一般性辩论中发言，强调了大国的责任。在阿富汗问题上，他也代表德国作了自我批评。
ARCHIV - 19.08.2011, China, Peking: Xi Jinping (r), Präsident von China und Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), und Joe Biden, «Gewählter Präsident» («President elect») der USA, während einer Pressekonferenz. Die Gratulationen aus Peking und Moskau für den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl lassen auf sich warten. (zu dpa: «Keine Glückwünsche für Biden: Das Schweigen Moskaus und Pekings») Foto: Ng Han Guan/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

客座评论：拜习联大讲话释放的信号 23.09.2021

9月21日在纽约举行的联合国代表大会，美中首脑拜登与习近平均在会议上发表讲话。政治学者张俊华对两人的发言进行了一番解读。
(210910) -- UNITED NATIONS, Sept. 10, 2021 (Xinhua) -- United Nations Secretary-General Antonio Guterres (at the podium and on the screens) briefs the General Assembly on his recommendations to advance the common agenda and to respond to current and future challenges during a meeting at the UN headquarters in New York, on Sept. 10, 2021. Guterres on Friday launched Our Common Agenda, a landmark new report, setting out his vision for the future of global cooperation and ushering in UN 2.0 era featuring multilateralism with teeth. (Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua)

联合国大会恐成“超级传播事件” 20.09.2021

联合国本周在纽约召开为期一周的联大会议。由于新冠疫情仍未平息，美国劝告各国领导人不要亲自前往与会，但仍有逾百名各国政要将到场出席会议。联大会议是否会成为“超级传播事件”引发担忧。

U.S. President Joe Biden delivers remarks on the Delta variant and his administration's efforts to increase vaccinations, from the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., September 9, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque

拜登主持「四方安全对话」美日印澳元首白宫会面 14.09.2021

联合国大会将于9月21日在纽约召开，拜登预计会在大会上发言。紧接在其后的是24日在白宫举办的「四方安全对话」峰会，会中美日印澳领导人将共同讨论抗中策略。
13.07.21 *** People walk through Times Square on July 13, 2021 in New York City. - Stock markets were slightly softer on news of the biggest jump in US inflation in more than two decades and disappointment in results from US investment banks. As trading ended in London, Frankfurt and Paris, major indices hovered around the zero mark, while the Dow Jones index was also a tiny bit lower in midday New York exchanges. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

911事件与在美华人的记忆 12.09.2021

20年前的9月11日，4架飞机被恐怖分子劫持，其中两架飞机撞上纽约世贸中心的双塔。该袭击造成2996人死亡，这是有史以来发生在美国本土的规模最大的恐怖袭击。紧接着，美国入侵阿富汗和伊拉克，直到前不久才从阿富汗撤军。
07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 11.09.2021

2001年9月11日袭击事件已经过去20年，如今的纽约，一些伤口已经愈合，但许多伤疤依然存在。这些照片来自这个充满活力、从未失去生存意志的城市。
NEW YORK CITY - SEPTEMBER 02: Cars sit abandoned on the flooded Major Deegan Expressway in the Bronx following a night of heavy wind and rain from the remnants of Hurricane Ida on September 02, 2021 in New York City. Numerous people were killed in New York and tornadoes did heavy damage to parts of New Jersey as the evening storm caught many off guard with the severity of its rain and wind and flooding. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

飓风洪灾重创美国东北部 03.09.2021

美国经济文化最繁华的地区在气候变化面前显现出脆弱，不堪一击。一场已渐弱的飓风暴雨造成数十人死亡。
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

纽约超强暴雨已致9人丧生 02.09.2021

飓风“艾达”从墨西哥湾一路北上，经过纽约时降下暴雨，造成多人丧生，交通混乱，大片地区断电。

A truck drives through a flooded Atlantic Ave in Westerly, R.I., as Tropical Storm Henri approaches, Sunday, Aug. 22, 2021. (AP Photo/Stew Milne)

热带风暴登陆美国  多地出现灾情  23.08.2021

当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。
Chinese walk past a nondescript building housing the Cyberspace Administration of China s second office in Beijing on November 6, 2017. Instant-messaging apps, video streaming and other news content platforms in China will face closer scrutiny and censorship under new rules issued by the country s internet regulators. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY PEK2017110603 STEPHENxSHAVER

媒体：中国或要求赴美上市公司交出数据控制权 23.08.2021

中国监管机关针对中国公司赴美上市可能采取进一步行动。路透社引述消息人士指出，中国监管机构正在拟定一项新的计划，要求这些想在美国上市的公司将数据管理权移交给第三方公司。
©/MAXPPP - SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 05: An autonomous vehicle jointly developed by Toyota and Pony.ai is on display during the 3rd China International Import Expo (CIIE) at the National Exhibition and Convention Center on November 5, 2020 in Shanghai, China. (Photo by VCG)

媒体：中国科技镇压效应 小马智行在美上市计画受阻 12.08.2021

随着中国政府对科技公司的打压，总部位於美国加州丶由中国工程师创办的自动驾驶新创公司Pony.ai（小马智行）在纽约上市的计划也受到搁置。
People walk past the headquarters of ByteDance, the parent company of video sharing app TikTok, in Beijing on September 16, 2020. - Silicon Valley tech giant Oracle is very close to sealing a deal to become the US partner to Chinese-owned video app TikTok to avert a ban in the United States, President Donald Trump said on September 15. (Photo by GREG BAKER / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

英媒：字节跳动目标明年初赴港上市 09.08.2021

英国《金融时报》周日（8月8日）报道，TikTok母公司字节跳动在解决了中国监管机构的担忧后，重启其在香港上市的计划。不过，对于该报道的说法，字节跳动则予以否认。
Photo by: zz/NDZ/STAR MAX/IPx 2021 7/26/21 New York State Governor Andrew Cuomo holds a press conference at Yankee Stadium on July 26, 2021 in The Bronx, New York City. The stadium is currently serving as a vaccination site during the worldwide coronavirus pandemic. The governor announced the allocation of $15 million from the New York State budget to promote vaccinations in communities across the state that were hardest-hit by the COVID-19 pandemic. (NYC)

纽约州州长科莫涉嫌性侵  拜登吁其辞职 04.08.2021

检方调查结果显示，美国纽约州民主党籍州长安德鲁·科莫（ Andrew Cuomo）涉嫌性侵多名女子，其中包括强行触摸、亲吻及拥抱。 
A resident (R) is given a nucleic acid test for the coronavirus in Wuhan in China's central Hubei province on August 3, 2021, as the city tests its entire population for Covid-19. - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

武汉确诊者染Delta病毒 纽约施行疫苗通行证 04.08.2021

中国的武汉再次出现本土案例，确定是Delta变种病毒所引起的。而随着Delta新冠变种病毒持续在全球肆虐，美国纽约市3日宣布将在部分公共场所要求人民出示疫苗证明。
YICHANG, CHINA - JULY 4, 2021 - A mobile phone shows the interface of Didi's APP in Yichang, Hubei province, China, July 4, 2021. On the evening of July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China (CAC) issued a notice on the removal of the Didi App: According to the report, the Didi App has been found to have seriously violated laws and regulations in the collection and use of personal information.

滴滴否认媒体报导其考虑私有化的计画 30.07.2021

《华尔街日报》周四（7月29日）引述知情人士指，由於中国监管升级，中国的叫车服务公司滴滴出行正在考虑私有化计划。不过，滴滴却是即刻否认。
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