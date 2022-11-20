中澳外长再会晤 澳外长: 寻求与中国建立稳定关系

澳外长黄英贤在与中国外长王毅于纽约会面后表示，尽管澳中两国在贸易等方面存在分歧，但是澳大利亚的目标是与中国建立稳定关系。这位澳外长也呼吁中国利用其作为大国的影响力，帮助结束乌克兰战争。截至发稿，中方尚未针对这次会面进行报道。