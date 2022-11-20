为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
美国东北部特大城市，联合国总部所在地
纽约对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐都具有极大影响力。
英国前首相约翰逊11月16日在新加坡的彭博新经济论坛上抨击了中国的专政体制。一天后，彭博社创办人、纽约前市长布隆伯格在演讲中为此致歉。中国国家副主席王岐山也参加了此次论坛。
美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示对中国警方在没有适当协调的情况下试图在纽约设立分支机构感到无法容忍，认为这种做法侵犯了美国主权。
德国联邦总统施泰因迈尔在纽约一次颁奖活动上讲话时，以罕见的尖锐口吻呼吁西方政治和经济界警惕中国的发展模式，避免陷入单方面的依赖。
美国纽约州一个法院起诉7名来自中国的被告，指控他们在美国监视和骚扰当地居民。他们当中两人已被捕。
据《纽约时报》报道，美国五角大楼计划在德国威斯巴登设立一个指挥部，统筹美军为乌克兰部队提供的培训服务和装备援助。不过，美国官方尚未公开讨论该提案。
美国国务卿布林肯和中国外长王毅在纽约联大会议间歇进行了长达90分钟的会谈，主要聚焦台海局势。布林肯呼吁中方在台湾问题上“保持冷静”，王毅则批评美国向台湾发出“非常错误且危险的信号”。
中国外长王毅9月22日在纽约出席联合国大会期间和乌克兰外长库列巴举行会晤。王毅称，“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利”。
澳外长黄英贤在与中国外长王毅于纽约会面后表示，尽管澳中两国在贸易等方面存在分歧，但是澳大利亚的目标是与中国建立稳定关系。这位澳外长也呼吁中国利用其作为大国的影响力，帮助结束乌克兰战争。截至发稿，中方尚未针对这次会面进行报道。
据《纽约时报》报道，美国情报部门表示，俄罗斯正在从朝鲜购买火箭炮及弹药。拜登政府此前证实，俄罗斯从伊朗购买了无人机并在乌克兰战争上投入使用。
8月26日晚间，中美双方分别宣布，中国证监会、财政部与美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议。近年来，美方一直警告中方，如果不允许美方机构核查上市中资企业审计底稿，就要将后者赶出纽约的证券交易所。
德国的网络财经媒体注意到中国多家大型企业纷纷从美国华尔街退市，转而加强在香港股市的活动。它们认为，中国目前的股市虽不景气，但未来12个月有望增长20%。
《纽约时报》报道王毅曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑。时评人长平指出，王毅自八十年代初期进入外交部以来，让每一位“老板”都满意。
本周五（8月12日）包括中石油、中石化、中国人寿在内的数家公司宣布将从美国纽约证交所退市。美联社指出，这显示出中美两国围绕上市公司审计争端而起的金融脱钩日益明显。
国际网球界年度第四场大满贯赛事——美国公开赛将于8月底拉开帷幕。网球好手德约科维奇却可能无缘美网：这位塞尔维亚名将迄今未接种疫苗。这会再次成为一起政治事件吗？
公告卫生专家、纽约大学上海分校教授霍尔在6月终于离开此前封城许久的上海，前往度假胜地海南。孰料，他又在海南被封。他向路透社讲述了自己的经历。
德国外长周一称，台湾若遭入侵，德国将提供支持，警告北京不要让事态升级。这引起中国政府强烈不满，称之为“错误言论”。随后，德外长周二在纽约再次批评中国对台湾的威胁性姿态。北京则于周三警告德国在涉台问题上不要“随美起舞”。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式