香港抹去六四記憶 文物保存寄望海外

天安門事件將屆34週年之際，「六四紀念館」在紐約開幕。在香港當局系統性抹去這場大屠殺記憶的此刻，專家告訴DW，海外的紀念活動將延續香港的傳統，也代表人們對自由和民主的渴望不會那麼容易被澆熄。