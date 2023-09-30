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美国东北部特大城市，联合国总部所在地
纽约对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐都具有极大影响力。
本周五纽约市遭遇破纪录的倾盆大雨，几条主要道路被洪水淹没，街上的汽车被洪水淹没，交通大堵塞。有居民抱怨说，他们未收到有关洪涝的任何官方警告。
联合国于2015年通过了可持续发展目标(SDG)。在行程过半的今年，只有15%的目标有望实现。联合国秘书长古特雷斯在联大大声疾呼。
台湾副总统、民进党总统候选人赖清德出访巴拉圭途经纽约时受到当地侨民的热烈欢迎，但美国高阶官员没有参加欢迎仪式。
有评论认为，“小粉红”在赖清德过境当日的战术回避不无道理。2019年，争取连任的蔡英文过境纽约，红侨抗议队伍如影随形，让台湾民众反感，形同“助选”蔡英文。
天安門事件將屆34週年之際，「六四紀念館」在紐約開幕。在香港當局系統性抹去這場大屠殺記憶的此刻，專家告訴DW，海外的紀念活動將延續香港的傳統，也代表人們對自由和民主的渴望不會那麼容易被澆熄。
《纽约时报》报道称，美国情报机构认为，本月对克里姆林宫的无人机袭击很可能是由乌克兰间谍或军事情报部门所策划。乌克兰则驳斥了这一说法。
荷蘭、加拿大都曾傳出有中國公安人員非法設立「海外警察站」，但據美國檢方說法，這次在美國的案件是首度有人因此遭到逮捕。中国外交部發言人汪文斌駁斥相关指控并強調，中國奉行不干涉他國的政策，美方所指的所谓的警察站并不存在。
特朗普被控34项罪名，是指其涉嫌伪造或篡改了34个文件纪录，同属封口费一案。纽约这场官司为他的竞选造势起到推波助澜的作用。
周四，纽约一家联邦法庭批准撤销针对一名藏裔前警官“中国间谍”的控罪。此前，检察机构宣布，由于掌握了新的证据和信息，因此决定撤回诉讼。
一场"百年不遇"的冬季暴雪已在全美国范围内造成60人死亡，仅纽约州水牛城地区就有至少27人丧生。拜登授权联邦紧急事务管理署（FEMA）协调该地区的救灾工作。
德国的网络财经媒体注意到中国多家大型企业纷纷从美国华尔街退市，转而加强在香港股市的活动。它们认为，中国目前的股市虽不景气，但未来12个月有望增长20%。
本周五（8月12日）包括中石油、中石化、中国人寿在内的数家公司宣布将从美国纽约证交所退市。美联社指出，这显示出中美两国围绕上市公司审计争端而起的金融脱钩日益明显。
国际网球界年度第四场大满贯赛事——美国公开赛将于8月底拉开帷幕。网球好手德约科维奇却可能无缘美网：这位塞尔维亚名将迄今未接种疫苗。这会再次成为一起政治事件吗？
本周二（7月26日）阿里巴巴集团发布公告，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。这意味着阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。
乌克兰的纽约镇位于乌克兰东部冲突地带，八年来一直处在战争阴影下。现在，随着俄罗斯试图夺取整个顿巴斯地区，该镇面临越来越严重的炮火袭击。
本周在纽约举行的Met Gala盛典上依旧星光璀璨。双胞胎复制、一秒变身礼服、古董梦露裙、谷爱凌赴美后首次亮相。这次盛宴上都有那些亮点？
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