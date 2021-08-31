纽约超强暴雨已致9人丧生

（德国之声中文网）受飓风“艾达”余威的影响，纽约市、新泽西州等美国东北部当地时间周三（9月1日）晚，出现超强降雨，造成至少9人丧生，其中有一个两岁的孩童。仅纽约市数千家庭断电。

在纽约州，暴雨淹没多条街道，洪水灌入地铁站。纽约市的死亡者是因为地下室进水，被困在里面的人丧生。

美国国家气象局当晚在暴雨前发布了降雨和洪水紧急状态通知。随即纽约州以及纽约市宣布进入州紧急状态。这是纽约历史上首次因洪水进入紧急状态。社群媒体上广传各地积水灾情。

人们看到汽车被困在河流一般的街上，无法行动。几乎所有地铁路线当晚暂停运营。据CNN报道，许多人被困在地铁时代广场站内，一整夜无法离开。次日，纽约地铁仍未能正常运行，影响上班族的工作。纽约皇后区，大水漫进一辆公共汽车，乘客只能爬到座椅上。

纽约市长白思豪(Bill de Blasio)周三晚间11点30分宣布纽约进入紧急状态时，称纽约正在经历一场历史性的天气事件，全市降雨量创纪录，洪水泛滥，道路状况危险。他呼吁市民不要出门，尤其不要搭乘地铁。

纽约进入紧急状态

本次纽约市有记录以来最强降雨一小时的降雨量为80毫米，而直到目前的纪录为49毫米，即大约一周前“亨利飓风”经过时带来的水量。CNN报道称，纽约市中央公园3小时内降水132毫米。

飓风“艾达”先前经过的路易斯安那州据最新统计有6人丧生，目前有近百万个家庭停电，数十万人缺乏饮用水。电力公司称，在修复难度最高的地方，需要数周时间才能恢复供电。16年前，“卡特琳娜”飓风肆虐该州，造成毁灭性灾难，约1800人死亡。

观看视频 01:00 纽约突降暴雨 地铁变水帘洞

（综合报道）

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