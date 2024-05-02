纽约警方进入哥大清场逮捕300人

警方对哥伦比亚大学的示威营地进行清场，引发了全美大学校园的亲巴勒斯坦示威浪潮。数百人因抗议活动被捕。

（德国之声中文网）本周三（5月1日），在亲巴勒斯坦学生抗议浪潮中，美国多所大学请求警方支援。

在纽约的哥伦比亚大学和城市学院约有300人被警方拘留；在洛杉矶，对立抗议阵营之间也爆发了冲突。

多所大学的学生发起示威活动，抗议学术界和政府支持以色列在加沙发动地面攻势。

据哈马斯控制的卫生部称，自以色列开始军事行动以来，巴勒斯坦领土上已有逾34500人丧生。

以色列称，这些抗议活动是美国大学反犹主义的例证，学生团体驳斥了这一指控。

这波亲巴勒斯坦的抗议活动是自上世纪60和70年代越战抗议活动以来，美国大学校园中最广泛和持续时间最长的震荡。

纽约哥伦比亚大学的学生们在教学楼的窗户上挂起了支持巴勒斯坦的横幅 图像来源: Andrea Renault/STAR MAX/IPx/picture alliance

警方驱散哥大占领活动

周二晚间，纽约警方驱散了令哥伦比亚大学瘫痪近两周的示威活动并逮捕数十人。

哥伦比亚大学校长沙菲克（Minouche Shafik）在给纽约警察局的一封信中请求 “协助清理汉密尔顿大厅和各个校园营地的所有人员”。

她声称占领教学楼的是 “与大学无关的个人”，但未提供相关证据。

沙菲克还要求纽约警方在至少5月17日前继续留在校园内，以“确保营地不会重新被建起”。

哥伦比亚大学的毕业典礼定于5月15日在校园中央广场举行，而大多数帐篷就搭建在广场上。

周三，纽约市市长亚当斯（Eric Adams）也声称抗议者不是学生，而是职业煽动者，但没有提供证据。

哥伦比亚大学校长沙菲克（Minouche Shafik）在给纽约警察局的一封信中请求 “协助清理汉密尔顿大厅和各个校园营地的所有人员” 图像来源: Mariam Zuhaib/AP/picture alliance

亚当斯在哥伦比亚广播公司晨间新闻节目中说：“当我了解到外部煽动者参与了这次行动，正如哥大在信中以及他们向纽约市警察局提出请求时所提到的，当我们的情报部门发现这些人是训练有素的专业人士时，我们显然必须采取适当的行动。”

参与哥伦比亚大学示威活动的人士承认，一些校外人士也加入了抗议活动，但驳斥了外来人员对营地造成不当影响的指责。

占领哥大汉密尔顿大厅是各大校园内最引人注目的亲巴勒斯坦示威活动之一，甚至引起了美国总统拜登的关注。美国总统发言人表示：“这不是和平抗议的榜样。”

UCLA示威者之间爆冲突

加州大学洛杉矶分校（UCLA）周三则请求警方支援，原因是对立示威阵营在校园内发生冲突。

经过路透社核实的视频显示，反示威者用棍棒攻击亲巴勒斯坦示威者设立的营地。

UCLA校长布洛克（Gene Block）表示，“与校园无关”的人士参与了此次事件。他并未为这些说法提供证据。

洛杉矶警察局证实，“由于校区内的大型营地发生了多起暴力行为”，该局回应了校方提出的恢复秩序的请求。

与此同时，选区涵盖UCLA的洛杉矶市第五选区市议员雅罗斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）表示，局势已经失控。

她在社交媒体上说：“每个人都有言论自由和抗议的权利，但加州大学洛杉矶分校校园内的情况已经失控，不再安全。”

哥伦比亚大学学生在校园大门前组成人链，意图阻止警察前进 图像来源: Craig Ruttle/AP/picture allaince

全美校园逮捕事件

近几日，美国其他几所大学校园也发生了逮捕和骚乱事件。

警方在纽约城市学院与亲巴勒斯坦抗议者陷入对峙，周二公布的录像显示，警察将人们推倒在地。

警察还降下了悬挂在学院旗杆上的一面巴勒斯坦旗帜，并以一面美国国旗取代。

在北亚利桑那大学，身着防暴装备的警察周二逮捕约20名闯入者，至少有一人被摔倒在地。

警方周三还对新奥尔良杜兰大学的一个亲巴勒斯坦营地进行清场，其中有六人被捕，七名学生被停学。

与此同时，位于东海岸罗德岛州的布朗大学与亲巴勒斯坦抗议者达成协议，他们同意关闭营地，以换取管理者在10月举行投票，考虑从以色列的项目中撤资。

（美联社、法新社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。