 纽约警官被控为中国进行监视活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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时政风云

纽约警官被控为中国进行监视活动

美国当局已对一名纽约的藏族警察提起间谍罪，指控他为中国政府收集有关纽约市藏族社区的信息。北京则回应称，美方的指控“纯属捏造”。

Washington - Proteste auf dem Lafayatte Park (Getty Images/AFP/K. Bleier)

在美藏人及其支持者（图为2012年白宫前一次声援藏人抗议）

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2009年7月5日，乌鲁木齐市发生了导致约200人死亡、2000人受伤的严重暴力事件。它是中共建政以来新疆发生的最大规模的骚乱，是当地民族矛盾的总爆发。该事件10周年之际，《我的西域，你的东土》一书作者王力雄接受了德国之声的访谈。

多伦多大学"公民实验室"发表与藏人组织TibCERT合作的报告，表示首次发现针对流亡藏人群体的可在手机上一键安装的病毒软件。本月初，媒体报道谷歌发现了针对维吾尔人的网络袭击。

过去几年，中国在新疆对上百万维吾尔人施行的再教育营政策，受到了大量的国际关注，但中国对少数民族的打压却不仅止于此。 人权观察周四发布报告，公开了中国在西藏自治区，透过推行「双语教育」来强迫藏区小学采用汉语教学，迫使藏语教学迅速消失。

根据报导，2009到2019十年之间已有155位藏人自焚抗议。西藏流亡政府所在地达兰萨拉当地的媒体分析，近年自焚藏人减少是因为中国当局对幸存者与他们的亲友打压。

（德国之声中文网）根据周一（9月21日）发布的起诉书，这名警察在纽约皇后区工作，被指接受了中国驻纽约总领馆成员的指令。

这名男子出生于中国，曾声称自己因为藏族身份而遭到中国当局施以酷刑，从而在美国获得政治庇护。美联社报道指出，这名警察名叫白马达杰·昂旺。

根据起诉书，这名男子同时也是美国陆军预备役，他让中国领事馆成员可以参加纽约市警察局举办的活动。据称，中国当局支付了他数万美元。透过与藏族社区接触，这名33岁的男子在2018年至2020年间收集了有关藏族社区活动信息，以及确认潜在的信息来源。

这名警察被控以四项罪名，包括在美国领土服役外国、失实陈述以及妨害社会管理秩序罪。

纽约市警察局局长德莫特·希亚（Dermot Shea）表示，这名警察"违背了他在这个国家所做的一切宣誓：效忠美国的宣誓，效忠美国陆军的宣誓，以及效忠纽约市警察局的宣誓"。

布鲁克林联邦检察官的发言人向法新社透露，周一（9月21日）这名警察被带到法官面前并且被拘留。

纽约警察局表示，他目前被无薪停职。

尽管这名男子声称由于民族原因曾在中国遭受酷刑，调查显示他的父母均为中国共产党党员。

促进西藏人民自由权利的倡导组织表示："若是罪名经法院确认，此类间谍行动则表明中国共产党不仅在西藏，而是在世界任何地方都在从事镇压异议的恶性行动。"

西藏在1912年至1950年间曾经历了一段自治时期，中共于1951年再次控制了西藏地区。西藏精神领袖达赖喇嘛自1959年以来持续在外流亡。

北京：“纯属捏造”

在周二（9月22日）中国外交部的例行记者会上，在被问及纽约藏族警察涉嫌为中方进行间谍活动时，发言人汪文斌回应称，美方的有关指控纯属捏造。

汪文斌说：“所谓的起诉书充斥着‘似乎’、‘可能’等臆测，完全是欲加之罪”，并称“美方蓄意抹黑中国驻美领事机构和人员的图谋不会得逞”。

杨宇/李鱼（法新社等）

 

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