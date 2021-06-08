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出版社位于纽约，是美国严肃报刊的代表。
和《华尔街日报》的保守派旗舰报纸地位相对应，《纽约时报》是美国亲自由派的第一大报。(维基百科)
本周二，包括CNN、纽约时报、卫报等大量英语网站一度无法打开。用户访问这些网页时，页面上显示的都是服务器端错误状态代码503。英国政府官方网页也同样被波及。
美国媒体《纽约时报》报道称，拜登计划宣布任命外交经验丰富的尼古拉斯·伯恩斯担任驻华大使一职。伯恩斯此前接受德媒访问时曾表示，与中国的关系正来到一个关键时刻，经济脱钩不是现实选项，美欧日应联手制衡中国，并在特定领域与中国合作。
曾深陷贪污腐败指责的中国前总理温家宝，不久前撰文追念母亲，并在其中说：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家”。
去岁总统大选前不久，《纽约时报》成功公布了特朗普个人纳税申报单的若干细节。现在，有望很快就能经由官方渠道获取更多信息。
在数家媒体上周于报道中称中国拒绝提供新冠早期感染者相关资讯后，两名世卫专家出面反驳媒体报导内容，而其中一人14日在《纽约时报》的访问中，提供更多调查相关细节。
面对美国指责中方拒绝为世卫新冠溯源调查团提供关键数据，中方做出回应，批评华盛顿应该以实际行动支持世卫工作，而不是“指手画脚”。与此同时，几位世卫专家团成员在社交媒体上发声，称《纽约时报》有关中国阻挠调查的报道是对专家团成员的表态断章取义。
中国高官傅莹在《纽约时报》发表文章，呼吁中美构建合作–竞争关系。时评人长平认为，这是希望两国关系回到老路上的陈词滥调。
《纽约时报》12月1日报导，拜登表示他上任後不会立即取消中国与美国签署的第一阶段贸易协议，也不会调整任何现行关税。他说，首要目标是让盟友站在同一阵线。
《纽约时报》最新的一篇调查性报道，深度关注中国流亡美国富商郭文贵和其盟友班农，是如何利用美国的右翼媒体和调教闫丽梦这样的“吹哨人”，追求实现自身政治目的的。像之前对待温家宝、《大纪元时报》和《苹果日报》一样，这一次也毫不留情。
据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。
特朗普的地产开发生意虽然屡遭失败，为何总能化险为夷？《纽约时报》根据特朗普的税务记录披露，特朗普拖欠德意志银行高达数亿美元的贷款，最后竟然不了了之。
10月25日，《纽约时报》发表长篇调查性报道，宣称具有法轮功背景的《大纪元时报》已经成为“散布虚假信息的重要右翼媒体”。而《大纪元时报》也在第一时间做出回应，称《纽约时报》文章断章取义“正中中共下怀”。
2018年，超过十个美国驻广州外交官家庭罹患怪病，被认为与驻古巴外交官一样，被神秘武器攻击。《纽约时报》最新报导批评华盛顿对两地受害者的后续处置存在差别待遇。
距离美国大选仅有两个多礼拜的时间，《纽约时报》发表社论呼吁将特朗普在大选中选下去。文章认为，特朗普是美国有史以来最糟糕的美国总统，没有之一。此外，多家美国权威科学媒体近日也破天荒就大选公开“战队”。
若在正常时期，某位美国总统定会因此类曝料而栽跟头。然而，专家们却认为，就在与民主党下届总统候选人拜登之间的首次电视辩论前，特朗普甚至还有可能因自己在税务问题上做手脚这一报道而获益。
据《纽约时报》报道，美国总统特朗普在当选和就职的2016年和2017年，每年只缴纳了750美元的联邦所得税。报道显示，特朗普通过名下企业报告亏损，把家庭成员当作顾问付“咨询费”，以及乘坐飞机的燃油费、餐费、甚至理发出镜等各种“商业开销”来减税及退税。
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