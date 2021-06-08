《纽约时报》起底郭文贵班农“阴谋论”二人组

《纽约时报》最新的一篇调查性报道，深度关注中国流亡美国富商郭文贵和其盟友班农，是如何利用美国的右翼媒体和调教闫丽梦这样的“吹哨人”，追求实现自身政治目的的。像之前对待温家宝、《大纪元时报》和《苹果日报》一样，这一次也毫不留情。