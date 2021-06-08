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纽约时报

出版社位于纽约，是美国严肃报刊的代表。

和《华尔街日报》的保守派旗舰报纸地位相对应，《纽约时报》是美国亲自由派的第一大报。(维基百科)

THEMENBILD - 5xx Server Error beim Besuch der Instagram Webseite in einem Chrome Browser, aufgenommen am 03. Oktober 2018 in Oesterreich // 5xx Server Error when visiting the Instagram website in a Chrome browser, Austria on 2018/10/03. *** THEME PICTURE 5xx Server Error when visiting the Instagram website in a Chrome browser recorded on 03 October 2018 in Austria 5xx Server Error when visiting the Instagram website in a browser Austria on 2018 10 03 PUBLICATIONxNOTxINxAUT EX_FEI

Fastly宕机 全球大量网站一度无法正常访问 08.06.2021

本周二，包括CNN、纽约时报、卫报等大量英语网站一度无法打开。用户访问这些网页时，页面上显示的都是服务器端错误状态代码503。英国政府官方网页也同样被波及。
Hindustan Times Leadership Summit NEW DELHI, INDIA - DECEMBER 6: Professor Nicholas Burns talk on Catching up with Dragon at the Hindustan Times Leadership Summit on December 6, 2013 in New Delhi, India.(Photo by Kalpak Pathak/Hindustan Times ) PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Hindustan Times Leadership Summit New Delhi India December 6 Professor Nicholas Burns Talk ON Catching up With Dragon AT The Hindustan Times Leadership Summit ON December 6 2013 in New Delhi India Photo by Kalpak Pathak Hindustan Times PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY imago/Kyodo News

纽时：拜登将任命老牌外交官为驻华大使 27.05.2021

美国媒体《纽约时报》报道称，拜登计划宣布任命外交经验丰富的尼古拉斯·伯恩斯担任驻华大使一职。伯恩斯此前接受德媒访问时曾表示，与中国的关系正来到一个关键时刻，经济脱钩不是现实选项，美欧日应联手制衡中国，并在特定领域与中国合作。
Chinese Premier Wen Jiabao, left, gestures as President Hu Jintao, right, looks on while listening to reports by Justice officials to the delegates attending the NPC session in Beijing's Great Hall of the People Wednesday, March 9, 2005. Flooded with mounting complaints of corruption and official abuses, China's top judge and prosecutor promised Wednesday during the session to improve professional standards in the country's courts and listen more closely to the public. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

是谁“敢”屏蔽温家宝的文章？ 19.04.2021

曾深陷贪污腐败指责的中国前总理温家宝，不久前撰文追念母亲，并在其中说：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家”。
(FILES) In this file photo taken on February 22, 2019 US President Donald Trump speaks during a meeting with Chinese Vice Premier Liu He in the Oval Office of the White House in Washington, DC. - US President Donald Trump said on February 24, 2019 US trade talks with China have been very productive but offered no hint of the outcome as they entered their fourth day. The negotiations in Washington were extended on Friday until Sunday as officials race to reach a deal ahead of a deadline next week when US duty rates are due to rise sharply. Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! Trump tweeted. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

查阅特朗普税务档案指日可待 23.02.2021

去岁总统大选前不久，《纽约时报》成功公布了特朗普个人纳税申报单的若干细节。现在，有望很快就能经由官方渠道获取更多信息。
03.02.2021 Peter Daszak makes a call on a foggy day before leaving his hotel with other members of a World Health Organization team for another day of field visit in Wuhan in central China's Hubei province Wednesday, Feb. 3, 2021. The WHO team is investigating the origins of the coronavirus pandemic has visited two disease control centers in the province. (AP Photo/Ng Han Guan)

驳护航论 世卫疫源调查专家怎么说? 15.02.2021

在数家媒体上周于报道中称中国拒绝提供新冠早期感染者相关资讯后，两名世卫专家出面反驳媒体报导内容，而其中一人14日在《纽约时报》的访问中，提供更多调查相关细节。
03.02.2021 A vehicle carrying the members of World Health Organization (WHO) arrives at Wuhan Institute of Virology in Wuhan City, Hubei Province, China on February 3, 2021. WHO probe team has been tackling to investigate into the origins of the new coronavirus COVID-19 pandemic. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

中方反驳美国指责 世卫专家斥媒体断章取义 14.02.2021

面对美国指责中方拒绝为世卫新冠溯源调查团提供关键数据，中方做出回应，批评华盛顿应该以实际行动支持世卫工作，而不是“指手画脚”。与此同时，几位世卫专家团成员在社交媒体上发声，称《纽约时报》有关中国阻挠调查的报道是对专家团成员的表态断章取义。
ARCHIV - 23.04.2014, Berlin: ILLUSTRATION - Verschiedene Ausgaben der Zeitung «New York Times» liegen auf einem Tisch. (zu dpa: Trump kritisiert «New York Times» wegen antisemitischer Karikatur) Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

长平观察：傅莹说对了几句话？ 04.12.2020

中国高官傅莹在《纽约时报》发表文章，呼吁中美构建合作–竞争关系。时评人长平认为，这是希望两国关系回到老路上的陈词滥调。
U.S. President-elect Joe Biden speaks about health care and the Affordable Care Act (Obamacare) at the theater serving as his transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S. November 10, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst  

纽时：拜登称不会立即取消第一阶段贸协 02.12.2020

《纽约时报》12月1日报导，拜登表示他上任後不会立即取消中国与美国签署的第一阶段贸易协议，也不会调整任何现行关税。他说，首要目标是让盟友站在同一阵线。
Former White House Chief Strategist Steve Bannon (L) greets fugitive Chinese billionaire Guo Wengui before introducing him at a news conference on November 20, 2018 in New York, on the death of of tycoon Wang Jian in France on July 3, 2018. (Photo by Don EMMERT / AFP) (Photo credit should read DON EMMERT/AFP/Getty Images)

《纽约时报》起底郭文贵班农“阴谋论”二人组 20.11.2020

《纽约时报》最新的一篇调查性报道，深度关注中国流亡美国富商郭文贵和其盟友班农，是如何利用美国的右翼媒体和调教闫丽梦这样的“吹哨人”，追求实现自身政治目的的。像之前对待温家宝、《大纪元时报》和《苹果日报》一样，这一次也毫不留情。
This undated handout photo obtained from the FBI on November 13, 2020 shows Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists and has been secretly killed in Iran in August. - Al-Qaeda's second-in-command, indicted in the US for the 1998 bombings of its embassies in Tanzania and Kenya, was secretly killed in Iran in August, The New York Times reported November 13. Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists, was shot and killed in Tehran by two Israeli operatives on a motorcycle at the behest of the United States, intelligence officials confirmed to the Times. (Photo by Handout / FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /FBI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

美媒："基地"组织二号人物在伊朗被秘密枪杀 14.11.2020

据《纽约时报》报道，被美国认为是1998年美国驻坦桑尼亚和肯尼亚大使馆爆炸案幕后黑手的“基地”组织二号人物，今年8月在德黑兰被枪杀。伊朗方面则否认了这一消息。

30.06.2020 US President Donald Trump pats down his hair as he speaks during the Coronavirus Task Force daily briefing on COVID-19 in the Rose Garden of the White House in Washington, DC on March 30, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

特朗普竟然是“老赖” 德银成“冤大头” 28.10.2020

特朗普的地产开发生意虽然屡遭失败，为何总能化险为夷？《纽约时报》根据特朗普的税务记录披露，特朗普拖欠德意志银行高达数亿美元的贷款，最后竟然不了了之。
ARCHIV - 23.04.2014, Berlin: ILLUSTRATION - Verschiedene Ausgaben der Zeitung «New York Times» liegen auf einem Tisch. (zu dpa: Trump kritisiert «New York Times» wegen antisemitischer Karikatur) Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

《纽约时报》《大纪元时报》互怼  谁在散布虚假信息 26.10.2020

 10月25日，《纽约时报》发表长篇调查性报道，宣称具有法轮功背景的《大纪元时报》已经成为“散布虚假信息的重要右翼媒体”。而《大纪元时报》也在第一时间做出回应，称《纽约时报》文章断章取义“正中中共下怀”。  
07.06.2018+++ A security person walks outside the U.S. consulate building in Guangzhou in south China's Guangdong province, Thursday, June 7, 2018. The United States has evacuated several more government workers out of the southern Chinese city of Guangzhou after medical testing revealed they might have been affected by unexplained health incidents that have already hurt U.S. personnel in Cuba, the State Department said Wednesday. State Department spokeswoman Heather Nauert said a number of individuals have been brought to the U.S. They are in addition to a U.S. worker in Guangzhou who was evacuated earlier, as the Trump administration had already disclosed. (AP Photo/Kelvin Chan) |

美外交官遭不明攻击案 国务院展开调查 22.10.2020

2018年，超过十个美国驻广州外交官家庭罹患怪病，被认为与驻古巴外交官一样，被神秘武器攻击。《纽约时报》最新报导批评华盛顿对两地受害者的后续处置存在差别待遇。
U.S. President Trump contracts Covid-19 Front pages and headlines of the New York newspapers on Tuesday, October 6, 2020 report on the previous days news of President Donald Trump leaving Walter Reed National Military Medical Center after being treated for contracting Covid-19. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxUK RichardxB.xLevine

美国主流媒体发声 呼吁选民赶特朗普下台 19.10.2020

距离美国大选仅有两个多礼拜的时间，《纽约时报》发表社论呼吁将特朗普在大选中选下去。文章认为，特朗普是美国有史以来最糟糕的美国总统，没有之一。此外，多家美国权威科学媒体近日也破天荒就大选公开“战队”。
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after he received a 2020 hurricane season briefing during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Washington, U.S. May 28, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

“特朗普丑闻不再是什么了不得的事情” 29.09.2020

若在正常时期，某位美国总统定会因此类曝料而栽跟头。然而，专家们却认为，就在与民主党下届总统候选人拜登之间的首次电视辩论前，特朗普甚至还有可能因自己在税务问题上做手脚这一报道而获益。
30.06.2020 US President Donald Trump pats down his hair as he speaks during the Coronavirus Task Force daily briefing on COVID-19 in the Rose Garden of the White House in Washington, DC on March 30, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

特朗普的避税经 28.09.2020

据《纽约时报》报道，美国总统特朗普在当选和就职的2016年和2017年，每年只缴纳了750美元的联邦所得税。报道显示，特朗普通过名下企业报告亏损，把家庭成员当作顾问付“咨询费”，以及乘坐飞机的燃油费、餐费、甚至理发出镜等各种“商业开销”来减税及退税。
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