纽约时报：马斯克密会伊朗驻联合国大使

据《纽约时报》报道，马斯克与伊朗驻联合国大使11月11日举行了秘密会晤，目的是为缓和德黑兰与华盛顿之间的紧张关系。此次会晤表明马斯克在未来特朗普政府中的影响力正在快速上升。

（德国之声中文网）《纽约时报》本周四（11月14日）报道称，马斯克与伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）举行会晤，旨在缓解德黑兰和华盛顿之间的紧张关系。会谈超过了一小时，地点保密。该报援引两位伊朗官员的话称两人此次会面是"积极的"。

但特朗普团队和伊朗驻联合国代表团均未对此次会面做出证实。

亿万富翁、特斯拉首席执行官马斯克为特朗普竞选总统提供了强力支持，作为回报，特朗普宣布让其领导一个联邦层级的"政府效率委员会"以推动削减开支、减少官僚作风。此次会晤似乎表明马斯克在未来特朗普政府中的权力不仅仅是领导"效率委员会"而已。

两名伊朗官员告诉媒体，马斯克与伊拉瓦尼大使的会面为伊朗提供了一种变通的方法，使其能够避免直接与美国官员会面，因为马斯克目前尚未正式担任任何政府职务。

对伊立场信号不一

此次会面或表明特朗普对与伊朗的外交关系持严肃态度。特朗普在上一任期内撕毁了美国前总统奥巴马签署的伊朗核协议，转而推行"极限施压"政策，对伊朗加大了制裁力度。

伊朗特工被指控策划暗杀活动人士及特朗普

美国盟友以色列在这一系列局势中的立场尚不明确。特朗普与以色列总理内塔尼亚胡关系密切，以色列近期在继续与哈马斯战争的同时，一边对伊朗实施军事打击。

被视为温和派的伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）11月14日对来访的联合国核监督机构负责人表示，德黑兰希望消除外界对其"和平"核计划的疑虑。

中国俄罗斯伊朗朝鲜悄然形成邪恶新轴心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。