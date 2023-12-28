《纽约时报》起诉OpenAI微软侵犯文章使用权

（德国之声中文网）本周三（12月27日），《纽约时报》对OpenAI和微软提起诉讼，声称这两家科技巨头在未经授权的情况下使用数百万篇文章来训练ChatGPT等工具的人工智能模型。

诉讼称，这两家公司"试图搭《纽约时报》的便车，在未经许可或付费的情况下，利用其在新闻领域的巨额投资，制造替代产品。"

微软与OpenAI建立了合作关系，允许其利用OpenAI开发的人工智能技术。微软也是OpenAI最大的资金支持者。

尽管还未有明确要求OpenAI和微软支付的索赔金额，《纽约时报》表示，它"寻求让其对非法复制和使用《纽约时报》具有独一无二价值的作品所所造成数十亿美元的法定和实际损害负责"。

该诉讼还要求销毁ChatGPT以及其他使用《纽约时报》文章作为训练材料的大型语言模型。

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对ChatGPT有何指控？

人工智能（AI）公司从互联网上轻松获取文本，包括新闻文章，以训练生成式人工智能聊天机器人。随着人工智能技术的蓬勃发展，这些公司近年来吸引了数十亿美元的投资。

诉讼称，OpenAI的ChatGPT-4呈现了《纽约时报》的大部分文章，其中包括一篇调查纽约市出租车行业的深度报道，该报道历时18个月完成，并获普利策奖。

此外，诉讼还称，ChatGPT-4错误地将《纽约时报》旗下的评论网站Wirecutter援引为某些产品的购买推荐，从而危及其声誉。

诉讼称微软开发的Copilot（前身为必应聊天Bing Chat）提供的回答中包含了对《纽约时报》文章的逐字摘录。

《纽约时报》以及越来越多的公司及个人开始采取法律行动，以阻止OpenAI使用受版权保护的材料来训练ChatGPT。

但也有一些主流媒体选择与OpenAI合作并签订内容协议，比如美联社（AP）和德国的斯普林格传媒集团（Axel Springer）。

(法新社、美联社)

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