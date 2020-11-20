《纽约时报》起底郭文贵班农“阴谋论”二人组

（德国之声中文网）《纽约时报》近日刊登了题为"郭文贵和班农如何推动新冠病毒起源阴谋论"的文章，以西方媒体中极其少见的视角和口吻关注了郭文贵和班农两人是如何结合雄厚的资金和政治影响力形成反中共联盟，并助推包括闫丽梦这样所谓的"吹哨人"，实现政治目的。

这篇文章的作者分别是AMY QIN, 王月眉和 DANNY HAKIM。Amy Qin是《纽约时报》国际记者，负责报道中国文化、政治和社会话题。王月眉(Vivian Wang)是时报驻华记者，此前曾为城市版报道纽约州政治，在芝加哥长大，毕业于耶鲁大学。Danny Hakim则是《纽约时报》商业版调查记者。也是欧洲经济驻外记者，担任过奥尔巴尼和底特律分社社长。他参与的报道获得了2009年普利策突发新闻奖。

向数百万人宣布一个未经证实的说法

文章以闫丽梦博士的故事开头，梳理了她从香港研究室出逃至美国，然后向美国各大媒体爆料的过程。文章称：早在今年1月中旬，在香港做研究的闫丽梦就已经听到传言，称中国大陆出现了一种危险的新病毒，政府正在将其淡化处理。刚开始闫丽梦博士在向她喜欢的中文Youtube节目主持人王定刚提供信息时并不愿意公开自己的身份，作者指出："而到今年9月时，她已不再这么谨慎。在美国福克斯新闻频道(Fox News)露面，向数百万人宣布一个未经证实的说法：新冠病毒是中国制造的生物武器。"

《纽约时报》分析称：这让闫丽梦一夜之间成了右翼媒体的轰动人物，特朗普总统的高级顾问和保守派权威们都把她赞为英雄。但同样迅速的是，社交媒体把她的采访贴上了含有"虚假信息"的标签，科学家拒绝接受她的研究，称那是用行话装扮起来的诡辩。

在这篇评述性的文章里，作者认为："闫丽梦从研究者到吹哨人的演变，是两个不相关但越来越联合起来散布虚假信息的团体合作的产物：一个是规模较小但很活跃的海外华人团体，另一个是在美国有高度影响力的极右翼团体。"

作者分析称："这两个团体都在新冠病毒大流行中看到了推动自己议程的机会。对海外华人来说，闫丽梦及其毫无根据的说法，为那些意图推翻中国政府的人提供了一件利器。对美国保守派来说，这让他们能迎合西方日益高涨的反华情绪，分散人们对特朗普政府应对疫情失败的关注。"

闫丽梦身后的帮助者

文章起底了在闫丽梦身后的帮助者，包括中文YouTube时评节目主持人王定刚，网名"路德"。指出：王定刚因未知原因来美国之前，曾是一名商人。他是中文互联网上涌现出来的越来越多的评论者中的一员。他们把专家观点、严肃的分析，以及彻头彻尾的谣言融合在节目中，迎合那些往往不信任中国官方媒体，但几乎没有可靠的母语新闻来源的海外华人。

同时文章也调查分析了王定刚和郭文贵以及班农的关联，并声称"闫丽梦的演变过程是由逃亡国外的中国亿万富翁郭文贵和特朗普的前顾问斯蒂芬·K·班农(Stephen K. Bannon)精心设计。"指出"他们将闫丽梦送上了飞往美国的飞机，为她提供了住宿，指导她如何在媒体上露面，还帮助她联系了塔克·卡尔森(Tucker Carlson)和卢·多布斯(Lou Dobbs)等人气保守派电视节目主持人的采访。"《纽约时报》的作者评述称，这些媒体人助长了闫丽梦认为病毒是基因工程产物的坚定信念，"对她提供的证据不论对错一概接受。"

在分析造成这种结果的原因时，《纽约时报》写道："他们利用了中国不愿提供信息的问题。中国政府拒绝分享病毒样本，一直阻止对病毒来源进行透明、独立的调查。它最初对疫情的掩盖，进一步加深了人们对病毒来源的猜疑。"而同时作者指出："大量证据表明，几乎可以肯定新冠病毒起源于动物，最有可能是某种蝙蝠，然后演化成能感染人类的病原体。虽然美国情报机构一直没有排除实验室泄露的可能性，但到目前为止，他们尚未发现任何支持这一看法的证据。"

敢言报道

被特朗普称为"假新闻媒体"的《纽约时报》，多年来一直致力于多角度，大范围报道时政社会新闻。2012年，该报一篇题为"总理家人隐秘的财富"的文章，起底中国国家总理温家宝家人利用其政治地位，积累巨额财富。随后该报的驻华分部和记者都受到了中国当局的严厉惩罚，包括记者签证不予延长，被迫离境。

今年10月，该报曾关注法轮功背景浓厚的《大纪元时报》，将其近年来的发展过程称为"从反华小报到右翼影响力机器"。而不久前，该报在报道被许多人认为是香港自由媒体明灯的《苹果日报》时，也直白定义"《苹果日报》是一份目标明确的小报，以博人眼球的名流八卦和对政府渎职单刀直入的调查报道而闻名。"

如今面对在美国号召推翻中国共产党独裁统治的先锋团体--郭文贵和班农时，《纽约时报》也毫不留情，称班农的所做所言已经让他在美国的主流媒体上"臭名远扬"。网名为"路德"的王定刚"愿意接受古怪的理论"，在YouTube上攻击中国共产党，谴责中共镇压穆斯林的同时，也在"自以为是地谈论着美国发动的贸易战。"作者称，闫丽梦抵达美国后，班农、郭文贵和他们的盟友们"立即着手把她包装成可以推销给美国公众的吹哨人。"此外，郭文贵和班农声称海航集团董事长王健2018年在法国南部小镇意外坠亡系北京策划的假自杀的说法，在《纽约时报》的这篇文章看来也是"阴谋论"。

对闫丽梦的全面质疑

同时"吹哨人"闫丽梦的学术专业性也在文章中受到了全面的质疑。文章指出："在第一次福克斯采访之后，闫丽梦开始了一场旋风式的右翼媒体之旅，重复着保守派的要点话题。她说自己服用羟氯喹来抵御病毒，尽管美国食品和药品监督管理局(FDA)警告它没有效果。"

除此之外，文章通过调查还发现9月初，闫丽梦会见了乔治敦大学(Georgetown University)传染病专家丹尼尔·卢西(Daniel Lucey)博士，后者曾提出，这种病毒有可能是实验室实验的产物。但经历了4个多小时的会谈后，卢西不认为闫丽梦有"确凿的证据"。就连闫丽梦曾经表示其母亲被中国政府逮捕的消息，《纽约时报》也通过调查结果予以反驳。该报报道称："中国政府经常骚扰批评者的家人，以此作为惩罚。"但就在《纽约时报》10月通过手机联系闫丽梦的母亲时，她说自己从未遭到逮捕，非常想和女儿取得联系，而且已经有几个月没有和女儿通话了。

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